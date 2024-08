We vroegen aan mannen of ze vinden dat vrouwentepels bevrijd moeten worden

Ik post regelmatig kiekjes van mijn blote borsten op Instagram. Bijvoorbeeld omdat ik op dat moment naakt lig te zonnen en zo wil laten zien dat ik voorstander ben van freethenipple. Want terwijl mijn mannenvrienden foto’s met ontbloot bovenlijf mogen posten, moet ik in de weer met emoji’s om mijn tepels te bedekken.

Inmiddels is de freethenipple-beweging, die tegen de censuur van de vrouwentepel vecht, wereldberoemd. Sterren als Rihanna en Miley Cyrus plaatsten foto’s op social media waarmee ze hun steun betuigen, en ook in Nederland wordt de strijd opgepakt – vorige week nog door Linda.meiden. Steeds meer vrouwen gaan dus de barricades op, maar wat vinden mannen er eigenlijk van? Kunnen zij tieten ook zien zonder aan seks te denken, worden ze hitsig van fiere tepels, en vinden zij ook dat borsten onrecht wordt aangedaan door Instagram?

Quentin (26)

Broadly: Hey Quentin, heb je een favoriete borst?

Quentin: Er bestaat geen ideale tiet en cupmaten kunnen me niks schelen.

Wat vind jij van de censuur rondom tepels?

Ik heb dat nooit begrepen, vrouwen moeten toch zelf kunnen kiezen? Aan de andere kant snap ik wel hoe het komt: we zien borsten van vrouwen als iets seksueels, met dat idee worden we opgevoed.

Wat zou je doen voor het bevrijden ervan?

Ik zou wel een petitie tekenen, maar ik zou liegen als ik zeg dat ik met een spandoek op de Dam zou gaan staan.

Kijk jij altijd op een seksuele manier naar borsten?

Nee, want dan zou ik de borsten van mijn moeder ook als iets seksueels zien. En als je borstvoeding als iets seksueels ziet, heb je echt een probleem.

En de mannenborst, is dat iets wat sexy kan zijn?

Duh, daarom gaan mannen naar de gym. En de mannentepel kan ook sexy worden gevonden – kijk maar naar Lenny Kravitz en zijn tepelpiercing, vrouwen werden daar helemaal wild van.

Word jij geil van tepels?

Niet per se, maar ze vallen wel op. Als jij nu een doorschijnend shirt aan zou hebben, zou ik wel naar je tepels kijken. Ik zou het gek vinden als ik dat biologische instinct zou moeten onderdrukken.

Max (25)

Broadly: Hoi Max, weet jij waar freethenipple over gaat?

Max: Ja! Ik heb twee heel feministische zusjes, dus ik volg al het nieuws over vrouwenbewegingen. Anders zouden ze me afmaken.

Wat vind je ervan?

Mannen kunnen zonder problemen zonder shirt rondlopen, maar als vrouwen hun lichaam laten zien wordt het meteen weggezet als iets seksueels – dat is fucked up.

Hoe komt dat verschil denk je?

Dat komt doordat we al heel lang in een mannenwereld leven, het zijn overblijfselen van ideeën van honderden jaren geleden. Mijn oma zou het echt niet oké vinden als mijn zusjes topless zouden zonnen. Ik denk dat de meeste oudere vrouwen én mannen in mijn familie zo denken.

Vind jij tieten altijd opwindend?

Nee, dat hangt af van de omstandigheden. Als ik tieten op een foto zie, is het vaak kunst. Maar eerlijk: als ik een vrouw topless zie, denk ik niet als eerst: wat een vrije vrouw! Eerder: leuk om een fijne tittie te zien.

Zou jij voor de vrijheid van de tepel de barricade opgaan?

Ik zie graag tepels, dus ik denk het wel. En waarschijnlijk zouden mijn zusjes ook willen dat ik met ze mee de straat op ga.

Joao (25)

Broadly: Hey Joao, post jij weleens een foto online zonder shirt?

Joao: Ja, zo ijdel ben ik wel.

Jij mag dat, ik niet.

Ja, dat is oneerlijk. Ik ben opgegroeid met vier zussen, het feminisme is me met de paplepel ingegoten. Het is scheef dat ik niet over zo’n foto hoef na te denken, en dat mijn zusjes dat wel moeten doen. Tepels zijn doodnormaal, maar worden heel erg in een taboehoekje gestopt. Ik bedoel: het is 2018, het is achterhaald als we op dit vlak achterblijven.

Heb jij een bepaalde smaak als het om tieten gaat?

Ik sta open voor alle tieten, ik ben heel openminded op borstengebied.

Wist je dat het tepelorgasme bestaat?

Ja! Ik heb weleens meegemaakt dat een meisje zei dat ze een orgasme kreeg door het aanraken van haar tepels. Dat was een verrassing voor me. Zelf heb ik het nooit ervaren.

Chris (30)

Broadly: Jij loopt lekker zonder shirt rond. Wat zou je ervan vinden als ik dat zou doen?

Chris: Dat zou geweldig zijn. Ik vind het onzin dat dat niet zou mogen. Sommige van mijn vriendinnen worden weleens boos dat zij het niet mogen en ik wel – vooral in deze hitte.

Ken je freethenipple?

Nee, maar ik denk dat het zoiets betekent als: fuck de norm en laat iedereen zichzelf zijn? Er wordt vrouwen zoveel schaamte opgelegd, en wij als maatschappij normaliseren die schaamte en houden het in stand.

Kijk jij weleens op een niet-seksuele manier naar borsten?

Ik zie de vrouwelijke borst als iets dat leven geeft. Een paar duizend jaar geleden hebben een paar klootzakken bedacht dat we bij een vrouwenborst ‘seks, seks, seks’ moeten denken. Ik was vroeger ook onderdeel van die toxic masculinity, omdat de samenleving mij dat had geleerd. Gelukkig denk ik er nu niet meer zo over.

Vinden je het belangrijk wat voor borsten een vrouw heeft?

Ik hou meer van billen, maar eerst kijk ik naar een gezicht. Als een vriend zegt: ‘Kijk die tieten’, dan zie ik het niet eens.

Ruben (19)

Broadly: Hoi Ruben, heb jij weleens een foto van je blote bast op internet gezet?

Ruben: Vast wel een keer een zwemfoto. Ik vind dat vrouwen dat ook gewoon moeten kunnen doen – waarom zou dat niet mogen? Iedereen moet de vrijheid hebben om zichzelf te laten zien.

Kijk jij weleens op een niet-seksuele manier naar tieten van vrouwen?

Ja, op het strand zijn blote borsten gewoon normaal, dan kijk ik er niet op een seksuele manier naar.

Wat is jouw droomtiet?

Je hebt guys die het belangrijk vinden hoe de borst eruitziet, maar mij maakt dat niks uit.

Wichet (31)

Broadly: Wichet, weet je wat freethenipple is?

Wichet: Ja, die beweging ging op een gegeven moment viraal toch? Ik ben net terug uit Zuid-Spanje daar lopen veel meer vrouwen topless. In Nederland zijn we bekrompen, in Spanje denken vrouwen meer: fuck it. Als je je tepels wil bevrijden, moet je dat net als de Spaanse vrouwen gewoon doen.

Zou jij je inzetten voor de beweging?

Ja absoluut. Ik ben pro-vrouwenborsten.

Heb je een lievelingstiet?

Juist de diversiteit in borsten vind ik mooi. Parmantige borsten die licht overeind staan, maar ingezakte borsten met meer body net zo goed.