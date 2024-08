We vroegen aan mannen op straat of ze dit jaar wel een feestdag verdienen

Toen ik in de vierde klas van de middelbare school op uitwisseling ging naar Polen, werd ik op 8 maart aan de ontbijttafel verrast met een roos. Het was internationale vrouwendag en tevens mijn eerste ervaring met de viering ervan.



Vrouwen over de hele wereld moeten nog steeds strijden voor hun rechten: mannen hebben nog altijd veel meer macht, vrouwen krijgen veel vaker te maken met seksueel geweld, en mannen verdienen bijvoorbeeld nog steeds meer. Een speciale dag voor vrouwen is dus best een goed idee.



Maar vandaag is het internationale mannendag, waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij discriminatie van mannen, het verbeteren van de man-vrouwrelatie, en het bevorderen van gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen.

Hoewel er wel degelijk iets te zeggen valt voor het vieren van ‘de man’ – ook mannen ervaren negatieve effecten van het patriarchaat –, rees bij mij door #metoo, Trump en bijvoorbeeld onze nieuwe regering de vraag of het dit jaar wel zo terecht is dat mannen een feestdag hebben. Daarom vroeg ik het ze zelf.

Camiel (22), Jessie (24), Shriejan (27)





Broadly: Gaan jullie vandaag internationale mannendag vieren?

Jessie: Nee, ik ga chillen met vrienden.

Shriejan: Juist door mannen of vrouwendag te vieren bevestig je juist dat er verschillen zijn. Net als met Gay Pride. Je hoort het gewoon te accepteren. Als je het viert, benadruk je juist dat het iets bijzonders is en creëer je verschil.

Camiel: Maar het wordt over het algemeen niet geaccepteerd. Dus door het te vieren creëer je acceptatie.

Welk stereotype over de man zou je nu graag de wereld uit helpen?

Shriejan: Dat mannen alleen maar seks willen – dat slaat nergens op. Als ik uitga en ik spreek een meisje aan, denkt zij altijd dat ik uit ben op iets. Ik heb gewoon een vriendin, maar soms wil ik gezellig met iemand praten, omdat ik dat interessant vind.

Conor (21)



Broadly: Hoe zouden we internationale mannendag moeten vieren?

Conor: Ik denk dat sommige mannen de dag gebruiken als excuus om een andere kant van zichzelf te ontdekken. Dus bijvoorbeeld door make-up te dragen of zo. Of het tegenovergestelde, dat ze iets heel mannelijks doen, zoals met al je vrienden bier drinken en voetbal kijken.

Is dat mannelijk?

Het is een klassiek beeld van mannelijkheid.

Zouden we mannendag dit jaar moeten overslaan, vanwege de negatieve berichten over mannen?

Nee, het is juist goed om het vandaag over die kant van mannen te hebben. We moeten die mannen laten weten dat het niet is hoe een echte man zich gedraagt.

Zijn er stereotypes over de man die je graag de wereld uit wil helpen?

Ik ben een witte man en ik voel me een man-ish. Daardoor heb ik het waarschijnlijk beter dan heel veel anderen. Ik heb niet het gevoel dat er echt stereotypes zijn die een negatief effect op mij hebben.

Timon (19)



Broadly: Hoe zou mannendag volgens jou gevierd moeten worden?

Timon: Het zou gevierd kunnen worden door te herdenken wat mannen in de geschiedenis hebben bereikt. Traditioneel gezien waren mannen de kostwinners van het gezin en moesten ze het zware werk doen. Vandaag kunnen we vieren dat we het door de arbeid, die mannen vroeger verricht hebben, het nu heel goed hebben in Nederland.

Hoe ga jij het vieren?

Ik had er nog nooit van gehoord dus ik heb niets speciaals op de planning staan. Ik denk dat ik er wel een extra grapje over ga maken bij mijn vrienden.

Wat voor grapje?

Iets zeggen als: “Weten jullie wel dat het mannendag is, haha.” Dat ze alles mogen doen wat ze willen.

Hoe heeft #MeToo jou als man veranderd?

Het heeft me niet veranderd. Ik had me er al bij neergelegd dat vrouwen in de westerse landen altijd het laatste woord hebben, dat is gewoon zo. Ik begrijp best dat het als vrouw vervelend is als je nagefloten wordt op straat, maar ze kunnen ook zelf een dikkere huid creëren. Niet elke man die dat doet hoeft erop afgerekend te worden.

Dus vrouwen moeten zich aanpassen aan mannen, en niet andersom?

Er is een heleboel onderscheid dat je in de discussie van #MeToo kan maken. Een ongepaste opmerking maken als je een-op-een contact hebt met iemand is grensoverschrijdend gedrag. Maar als je als meisje door de stad fietst en een groep bouwvakkers roept iets, moet je je daar gewoon niets van aantrekken.

“Ik begrijp best dat het als vrouw vervelend is als je nagefloten wordt op straat, maar ze kunnen ook zelf een dikkere huid creëren.”

Ben je blij dat je een man bent?

Ik weet niet anders, hoe ik me gedraag en waar ik me comfortabel bij voel komt meer overeen met hoe een man zich hoort te gedragen dan hoe een vrouw zich hoort te gedragen. Dus in dat opzicht ben ik blij dat ik een man ben.

Filippo (19) en Fidiryco (19)

Broadly: Hoe zouden jullie internationale mannendag willen vieren?

Fidiryco: Ik heb geen idee, ik heb er nog nooit van gehoord.

Filippo: Ik houd van voetbal, dus in plaats van rozen krijgen zou ik wel naar een voetbalwedstrijd willen.

Ben je blij dat je een man bent?

Fidiryco: Ja, ik denk dat het leven voor mannen in sommige opzichten makkelijker is dan voor vrouwen, bijvoorbeeld tijdens een sollicitatie. Mannen worden meer gerespecteerd. Iedereen is gelijk, maar het is een feit dat mannen over het algemeen meer gerespecteerd zijn, en we worden gezien als machtiger. Maar respect voor vrouwen is één van mijn kernwaarden. Zo zou ik het wel willen vieren vandaag: stilstaan bij respect voor vrouwen, juist door mijn geprivilegieerde positie.

Moeten we internationale mannendag een jaartje overslaan?

Fidiryco: Ik vind dat we een speciale dag voor de man niet nodig hebben. De vrouwendag is veel belangrijker, want vrouwen lijden door hun vrouw-zijn.

Zijn er stereotypes over de man die je graag de wereld uit wil helpen?

Fidiryco: Mannelijkheid is in Italië heel belangrijk. Onze reputatie is niet zo heel goed in landen waar mensen vrijdenkender zijn, zoals in Nederland.

Filippo: Italianen staan erom bekend dat ze weten hoe ze met meisjes moeten omgaan. Ik vind dat geen negatief stereotype.

Daan (23)



Broadly: Hoe zou je internationale mannendag willen vieren?

Daan: Dat is een moeilijke vraag. Ik wist helemaal niet dat er zoiets bestaat.

Vind je dat we een internationale mannendag nodig hebben?

Ja. Mannen hebben ook heel veel problemen waar niet bij stil wordt gestaan. Vooral de mentale gezondheid wordt bij mannen helemaal genegeerd.

Mannen zijn slecht in het nieuws gekomen afgelopen tijd. Moeten we deze dag dit jaar wel vieren?

Er moet juist meer aandacht voor mannen komen, want seksuele intimidatie heeft ook een oorzaak, bijvoorbeeld psychische problemen. En er zijn ook heel veel mannen die te maken hebben gehad met seksueel overschrijdend gedrag en daarmee naar buiten zijn gekomen. Dus nee, we moeten het niet overslaan.

Zijn er stereotypes over de man die je graag de wereld uit wil helpen?

Dat mannen zich niet kwetsbaar mogen opstellen. Mannen huilen ook.

Ben je blij dat je een man bent?

Ja, ik ben een witte man in Amsterdam, ik heb geen last van seksisme of racisme. Ik heb het goed getroffen.

Leroy (21) en Vin (22)



Broadly: Hey, het is internationale mannendag vandaag. Wisten jullie dat?

Vin: Nee nog nooit van gehoord. Wel van internationale vrouwendag.

Leroy: Van allebei nog nooit gehoord.





We staan vandaag stil bij de problemen die mannen ervaren, maar dit jaar is het thema het vieren van diversiteit. Hoe gaan jullie het vieren?

Leroy: Ik ga een dikke joint roken.

Vin: Ik ga het niet vieren. Ik denk sowieso dat niemand het echt viert, maar er alleen bij stilstaat.

Leroy: Het is meer iets voor vrouwen om het te vieren.

Waarom?

Leroy: Mannen hebben meer iets van “boeie.” We hebben het al goed genoeg.

Van welk stereotype over de man heb je last?

Leroy: Dat het bij mannen alleen om seks draait.

Mike (43)





Broadly: Hoe zou je internationale mannendag willen vieren?

Mike: Het is elke dag mannendag, maar op mannendag doe je net iets speciaals. Net als bijvoorbeeld op moederdag. Haal eruit wat erin zit.

Wat ga je eruit halen?

Op mannendag moet je zijn wie je bent. En misschien doe je iets extra’s voor jezelf, naar de sauna gaan bijvoorbeeld.

Mannen zijn de afgelopen vaak in het nieuws geweest vanwege #MeToo. Verdienen mannen dit jaar wel een speciale dag, of zullen we het een jaartje overslaan?

Als je naar het nieuws kijkt zie je dat mannen nu echt heel slecht bezig zijn. De meeste mensen scheren alle mannen over een kam, maar er spelen altijd meerdere factoren.

Wat voor factoren?

Vrouwen hebben toch wel een bepaald beeld van mannen. Zeker over mij, omdat ik een Surinamer ben. Alsof alle Surinaamse mannen meerdere vrouwen hebben. Mensen hebben altijd een vooroordeel.

Ik vind het leuk om met heel veel BN’ers op de foto te gaan – dat is mijn hobby. Maar vaak zijn ze terughoudend als ik om een selfie vraag, alsof we steeds banger voor elkaar zijn geworden.

Jonathan (21)

Broadly: Hoi, hoe ga jij mannendag vieren?

Jonathan: Nog nooit van gehoord. Is dat iets met gelijkheid?

Ja.

Oké. Ik ga iets voor vrouwen doen. Er zijn problemen die mannen ervaren, maar vrouwen hebben van zoveel meer dingen last.

Moeten we het dit jaar dan maar overslaan, ook vanwege #MeToo?

Dat is precies waarom we het juist niet moeten overslaan. Je moet altijd beide kanten van het verhaal horen.

Heeft de dialoog rondom #MeToo iets veranderd aan hoe je in de wereld staat?

Ja, ik ben voorzichtiger. Ik was me er eerst niet van bewust dat staren naar borsten heel vervelend kan zijn voor een vrouw, maar nu snap ik dat wel. En ik heb het gevoel dat ik extra mijn best moet doen omdat sommige mannen het verpesten.

Jeff (20)





Broadly: Waarom hebben we een mannendag nodig?

Jeff: Mannen hebben ook problemen, maar natuurlijk veel minder dan vrouwen. Daarom is het goed dat we ons één dag focussen op mannen, en niet een hele maand.

Waar moeten we ons dan op focussen?

Gezondheidsproblemen waar je nooit iemand over hoort, bijvoorbeeld borstkanker bij mannen.

Heeft de dialoog rondom #MeToo iets veranderd aan hoe je in de wereld staat?

Ik ben goed opgevoed, en zal nooit een vrouw naroepen op straat. Daarom heb ik een verantwoordelijkheidsgevoel om andere mannen op verkeerd gedrag aan te spreken, zoals ik nu al doe bij mijn vrienden. Ik spreek hem erop aan en zorg ervoor dat hij zich schaamt voor wat hij doet.





Ben (26)



Broadly: Vind je het belangrijk dat internationale mannendag gevierd wordt?

Ben: Over het algemeen zijn mannen de heersende macht geweest, maar niet alle mannen natuurlijk. Ik ben allang blij dat er niet zoiets bestaat als internationale dag van de witte man.

Dat klinkt wel alsof je vindt dat deze dag bedoeld is voor mensen die het helemaal niet nodig hebben.

Ja, ik vraag me wel af dat het nodig is. Vrouwendag is ook stom, want het hele onderscheid tussen mannen en vrouwen moet weg. Maar ik snap wel dat er een internationale vrouwendag bestaat, omdat er nog veel te winnen valt voor vrouwen.

Hoe zou je willen dat het gevierd wordt?

Het lijkt me wel leuk om vandaag te horen over hele masculiene mannen, die juist iets heel liefs hebben gedaan voor hun vrouw. Dat zou laten zien dat mannen ook een lieve kant hebben, en niet alleen verkrachters zijn.