We vroegen afstudeerders van Rietveld wanneer ze er met de pet naar gooiden

De komende tijd gaat Creators het hele land door om ons met de afstudeershows van kunstopleidingen te bemoeien. Wees gewaarschuwd!

Studeren en lanterfanten gaan beangstigend goed samen. Op de een of andere manier vind je in de week voor een tentamen altijd een nieuwe televisieserie waar je je op zo’n obsessieve manier doorheen buffelt dat je op de avond voor het tentamen alleen nog tijd hebt om een deel van de powerpointslides door te bladeren. Dat is bijna altijd nèt genoeg voor een zesje, en kan je weer door met je leven.

Gelukkig zit die tijd erop voor een hele rits studenten van de Gerrit Rietveld Academie, die met hun afstudeerwerk hun tijd als student afsluiten. Een goed moment dus om eens terug te blikken op de smoesjes, trucjes en slinkse manieren waarmee ze het straffe regime van de Gerrit Rietveld Academie hebben omzeild.

Daniel Farr (29), VAV – moving image

Afgestudeerd met muscle dollies in holon

“Het is gebaseerd op een boek van Terence McKenna en gesprekken over uit je lichaam treden, enkele stadia van je onderbewuste en verschillende onderzoeksmethoden.”

Klinkt interessant, maar hoe kijk je nu terug op al die jaren Rietveld?

Het waren echt de zwaarste jaren uit mijn leven. De meest afgematte, uitdagende en kwellende jaren.

Hoe heb je dat overleefd dan?

Met goede oude wilskracht, doorzettingsvermogen en vastberadenheid.

Oke, maar dan heb je er dan ook weleens met de pet naar gegooid?

Eigenlijk de hele tijd. Ik kwam niet altijd opdagen, niet voor academische dingen in ieder geval.

Slijmde je dan bij leraren om dat goed te maken?

Nee nee, maar ik legde ze uit dat ik tijd nodig had om buiten de academie om aan mijn eigen ideeën te werken. En dat begrepen ze vaak wel.

Eva Verheul (30), designLAB

Afgestudeerd met 5.5 mm yellow

“Ik maak dingen die te maken hebben met visuele communicatie. Dit is een installatie van kijkmeubilair, meubilair waar je niet op kunt zitten maar alleen maar naar kijkt. En ik wilde alle verschillende lagen van dat kijkproces in mijn werk stoppen, dus in vorm, kleur, textuur en betekenislaag.”

Bloed, zweet en tranen zitten hierin. Had je ook weleens geen zin?

Ja natuurlijk. Vooral als je tijdens het werkproces denkt: waar gaat dit heen?

Dacht je dat ook bij dit afstudeerwerk?

Nou sterker nog, ik wilde een combinatie van drie objecten maken maar de blauwe kubus die ik had gemaakt vond ik niet strak genoeg.

Op welke momenten tijdens de studie heb je er de kantjes vanaf gelopen?

Eerder dat ik juist veel te moeilijk dacht. Ik wilde een hele grote verwarmingsinstallatie maken waarbij je ook een heel groot verwarmingpak aan hebt. Maar daar had ik maar drie weken voor, dus toen werd dat gewoon een bodywarmer met van die hotpacks erin die je kan breken. Maar die moet je eenmaal afgekoeld opnieuw koken en niemand heeft natuurlijk een pan om een bodywarmer in te koken.

Werd je daarop afgestraft?

Ja het is hier keihard. In mijn eerste heb ik superveel tijd gestoken om een maquette van het schoolgebouw te maken met allemaal kleine steentjes. Maar iets eraan voelde gewoon heel zelfgemaakt en niet helemaal goed, maar toch heb ik hem aan mijn docent laten zien. Die was toen heel lang stil, je kon de krekels nog net niet horen. Hij zei: “Ik denk dat het het beste is als je het gewoon weggooit.”

Wiebe Bouwsema (22), Fine Arts

Afgestudeerd met meerdere werken zonder naam

“Het is een serie installaties die voortkomen uit eerdere werken, die zie je ook afgebeeld staan op de onderdelen. Ik wil volledige ruimtes creëren en daarom heb ik me voor één ook opgesloten in een ruimte met alleen A4-papier.”

Hoezo A4-papier dan?

Het materiaal sprak me aan. Het is een veel gebruikt en bekend formaat.

Oke dan. Heb je hier ook weleens zitten flierefluiten?

Nee, ik neem wat ik doe heel serieus. Daar steek ik veel tijd in.

Maar als je echt eerlijk bent. Komt het dan nóóit voor dat je geen zin hebt?

Je hebt van die momenten dat je tijdens presentaties of door feedback echt denkt: waar doe ik het eigenlijk voor? En waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Het is lastig van een ander te horen wat die ervan vindt, als je zelf gewoon al weet wat het gaat worden.

Nikola Lamburov (25), Photography

Afgestudeerd met Dodge and Burn

“Mijn werk gaat over het geweld rondom fotografie, wat erg intimiderend kan zijn. Denk alleen aan fotografietermen als shooting, burning en dodging. Daarnaast ben ik geobsedeerd door modetijdschriften.”

In al de jaren dat je hier zat, wilde je ooit…

Mezelf van kant maken?

Ja?!

Het was moeilijk natuurlijk. Maar dan besef je ook dat het een voorrecht is om op deze academie te zitten.

Heb je echt nooit schijt gehad? Dat je hier met een goede kater kwam?

Doordeweeks hield ik het altijd vrij netjes. Maar in het weekend..

Maar wat deed je dan als je echt goed klaar was met fotograferen?

Dan maakte ik als een bezetene mijn hele huis schoon. Dan gooide ik al mijn meubels op de gang zodat ik de hele ruimte van top tot teen kon poetsen en weer actief werd. Dan kom je wel over je luiheid heen.

Marie Larsen (26), VAV – moving image

Afgestudeerd met Curve Your Enthusiasm

“Ik werk graag met dingen die ik vind en met dingen in de maatschappij. Zo vond ik een kromme komkommer in de Albert Heijn en die vond ik direct pervers – als in: seksueel – maar door er meer te maken gaat die lading er een beetje af.”

Gecombineerd met heel veel roze hebben die komkommers inderdaad wel wat seksueels.

Ja, je ziet ook dat mensen zich hier ook helemaal geen houding weten te geven.

Was je het einde zelf hier ook wel eens zoek?

Ja ik heb wel in een crisis gezeten.

Zo eentje waarin je alles uitstelt tot het laatste moment?

Je moet gewoon veel uit jezelf halen, deze show is de enige deadline die je hebt. Ik begon in januari en tot aan dit moment hebben daar zeker dagen tussen gezeten dat ik wakker werd en echt geen zin had om iets te doen.

Josefine Boel Johannessen (27), VAV – moving image

Afgestudeerd met Sweetest tongue has sharpest tooth

“Ik ben gefascineerd door tuinen en symbolen van vrouwelijke figuren. Voor mij is een tuin de plek waar je naartoe kan gaan om jezelf te voeden en een veilige plek.”

Is dit echt gras?

Ja, dat heb ik hier zelf geplant en om de dag geef ik het water. Er zitten vliegjes, spinnen en andere beestjes in. Maar daar hou ik wel van.

Heb je eigenlijk weleens iets gemaakt waar je minder trots op was?

Dat was wel een beetje in het eerste jaar. Dan moet je gewoon veel produceren en denk je er soms niet al te veel over na. En je hebt altijd het idee dat het beter kan.

Ik begin een beetje te vermoeden dat hier echt alleen maar strebers zijn. Je hebt toch vast ergens gewoon wat minder moeite in gestoken?

Dat niet. Maar ik ben best wel gevoelig en introvert dus heb wel tijd voor mezelf nodig. Dus dan neem ik even afstand van mijn werk en dat kan weleens als lui gezien worden.

Ik denk dat ik wel weet wat je bedoelt. Ongeveer. Bedankt!