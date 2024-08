We vroegen Appelsap-bezoekers wat er allemaal in hun nektasje zat

De tijd dat de traditionele fanny pack alleen aan campingbezoekers en backpackers was voorbehouden, is voorbij. Al een paar jaar wordt het heuptasje door zowel vrouwen als mannen om de nek gehangen, en dat is vooral in het festivalseizoen niet alleen een fashionstatement, maar ook hartstikke handig – geen geëmmer meer met je telefoon in je laars, of telkens op en neer naar een kluisje moeten lopen.

Op Appelsap afgelopen weekend liepen een heleboel vrouwen en mannen rond met een nektas, en wij vroegen ze wat ze daar allemaal in hadden zitten. Zo eentonig en praktisch als de antwoorden waren (telefoon, geld, lippenstift en ‘iets wat we niet mochten weten’), zo eigenzinnig en origineel waren de tasjes en de eigenaren zelf.

Videos by VICE

Simon, 27

Ik heb mijn paspoort bij me, pijnstillers, en sjek: niet om te roken, maar omdat ik me zo beter kan verplaatsen in PVV-stemmers; ik wil in touch zijn met de samenleving. Teleurstellend genoeg heb ik nog geen complimenten gehad over mijn nektasje, maar deze fluorkleurstelling is ook wel een beetje achterhaald – alsof je op skivakantie gaat maar niet weet hoe je bochten moet maken.

Ik vind het heel belangrijk dat mannen de tassen dragen die ze willen – dat is een argument dat ik al sinds mijn geboorte uitdraag en ik ben blij dat de rest van Nederland nu achter mij staat. Ik wil voor eens en altijd duidelijk maken dat ik degene ben die deze trend is gestart.

Nevs, 22

Alles heb ik bij me: X, vloe, tip, condooms, money, money is belangrijk toch. Je kan niet skeer naar een festival, ook als meisje niet, je moet voor jezelf kunnen zorgen. Maar in mijn nektas zitten alleen sigaretten en mijn portemonnee, al die andere dingen verstop ik in mijn zak. Alleen als mijn outfit zo clean is dat ik niet wil dat het nektasje ertussen komt, dan draag ik ‘m om mijn heup.

Esther, 35

Ik heb van mijn man geleerd dat nektasjes er eigenlijk om gaan dat je laat zien wat voor gun je bij je hebt. De grootte van het tasje gaat over de grootte van het wapen, dus of het om een vlindermes gaat of een pistool. Deze heb ik zelf gemaakt, Nieuw Jurk is mijn eigen label. Er zitten standaard dingen in: paracetamol, een pen, visitekaartjes. Als ik nog drugs zou gebruiken, zou dat er ook in zitten.



Sinds 2012 neem ik deze mee, het is heel handig als je niet van handtassen houdt. Als jongens het dragen vind ik het cute – mijn man heeft die van hem altijd om. Ook tijdens het koken, en hij gaat er nog net niet mee onder de douche. Het is z’n tweede huid, zijn hele hebben en houwen zit erin: het is voor hem echt een uitkomst.

Geeske, 17

Als je net gegeten hebt of gerookt, stink je uit je mond: daarom heb ik kauwgom bij me, hubbabubba in dit geval. En deze lippenstift moet ik wel bijwerken af en toe, dus die zit er ook in. Ik draag ze al een paar jaar om mijn nek, dat vind ik mooier dan om mijn heup. Ik vind het mooi dat jongens nu ook nektasjes dragen, het is leuk dat het meer unisex wordt. Dit is officieel ook een mannentrui die ik aanheb, dus ik doe er zelf ook aan mee.

Guy Robert, 21

Eerst nam ik een rugtas mee, maar sinds het echt in is neem ik deze nektas mee. Hij is transparant, maar ik heb ook niks te verbergen – hij past dus wel bij mijn persoonlijkheid. De mandarijn heb ik mee voor als ik honger heb of mijn dorst wil lessen, en vitamines zijn altijd goed natuurlijk. HIj is van L’Origine, een beginnend kledingmerk uit Amsterdam.

Adinda, 25

Ik heb deze tas zelf gemaakt, en ik verkoop ze ook. Behalve mijn bril en zonnebril heb ik ook deze ring mee – dat leek me goed voor dit festival, een mooie tacky ring, maar als ik ‘m omdoe kan ik niet met mijn hand door mijn haar. Als ik maar één ding mee mocht nemen, waren het toch mijn sigaretten.

Kevin, 21

Dit is de eerste keer dat ik een nektasje mee heb naar een festival, en heel veel zit er niet in: deodorant, vaseline, en mijn sleutels. Mijn portemonnee en telefoon draag ik gewoon in mijn zak – ik vind het onhandig om daarin te doen. Dat zowel mannen als vrouwen nektasjes dragen, vind ik mooi: dit is iets wat we kunnen delen met elkaar.

Gypsie, 22

Van alles zit erin: geld, zakdoeken – omdat er niet altijd wc-papier is in de dixi’s –, heel wat make-up, mijn lievelingslippenstift, blush, wenkbrauwgel, telefoon, een kam, een spiegeltje, kauwgom, sleutels. Eigenlijk zit mijn hele leven hierin. De dingen die jullie niet mogen weten zitten niet bij mij, maar in het tasje van mijn vriendin. En deze partywaaier heb ik altijd mee naar festivals, maar die past niet in mijn nektasje. Ik heb ‘m van mijn oma gekregen, uit Indonesië.