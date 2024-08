We vroegen artiesten op Eurosonic wat er gaande is in hun land

Eurosonic Noorderslag is inmiddels voorbij, de Brexit nadert, en de politieke situatie in meer dan één Europees land is verre van stabiel. Een goed moment om de Europese samenhorigheid proberen aan te wakkeren door eens te kijken wat we als Europeanen gemeen hebben. Ik stelde wat vragen aan artiesten die dit jaar op Eurosonic stonden om een idee te krijgen van hoe hun muzikantenbestaan eruitziet in het land waarin ze wonen.

Foto met dank aan de band

Noisey: Wat wil je dat mensen over jullie weten?

whenyoung: We zijn een driekoppige band uit Limerick, in het zuidwesten van Ierland. Het is een kleine stad waar iedereen elkaar kent, en waar we elkaar als tieners hebben ontmoet. Nu wonen we in Londen.

Videos by VICE

Wat is op dit moment het populairste muziekgenre in jouw land?

Ik denk dat, net als in de meeste landen, de hitlijsten vooral bestaan uit popnummers. Ik denk wel dat Ierse mensen een voorliefde hebben voor iedereen die mooie ballads maakt, de singer-songwriters, en eigenlijk iedereen die een mooi verhaal kan vertellen door middel van muziek.

Kunnen jullie leven van jullie muziek?

Ja nu wel, want we hebben een contract met Virgin EMI. Dat is fijn, want nu kunnen we ons compleet focussen op muziek. We hebben veel baantjes gehad terwijl we de band groot probeerden te maken, in boekwinkels en restaurants en zo.

Foto door Thomas Rosser

Ha! Wie ben jij?

Amanda Tjenford: Ik ben een Noorse artiest van 22 en ik heb met Eurosonic voor het eerst in Nederland gespeeld. Ik hou van cherrytomaten.

Wat is er leuk aan Noorwegen?

De natuur, uiteraard. We hebben hele goede natuurlijke grondstoffen en het schoonste water, vind ik. En we hebben bruine kaas! We hebben veel geluk. Het is alleen jammer dat ik van september tot april wollen kleding aan moet, want dan is het erg koud.

Wat is op dit moment het populairste genre in jouw land?

Voornamelijk popmuziek, maar er is ook een goede jazzscene. We zijn uiteraard beroemd vanwege de export van black metal. Ik denk dat het Noorse publiek open staat voor heel veel verschillende genres.

Wat is er op dit moment veel in het nieuws in Noorwegen?

Ik volg vooral het buitenlandse nieuws, maar de laatste paar weken heeft Ole Gunnar Solskjaer veel media-aandacht gekregen. Hij speelde eerst voor Manchester United, maar is nu de manager van het team. Ik ben zelf trouwens voor Liverpool.

Foto door Hana Knížová

Wat is er zo leuk aan Tsjechië?

Lenny: We hebben een lange geschiedenis als land en het zal altijd mijn thuis zijn. Ik heb wel een hekel aan de huidige politiek en de afgunstige mentaliteit die veel mensen hebben.

Kan je iets vertellen over nieuwe trends in de muziekscene daar?

Die is vrij veel veranderd de laatste jaren. Veel artiesten zijn in het Engels gaan zingen en trekken door Europa om meer fans te krijgen. Aan de andere kant is er ook een nieuwe, jonge groep rappers die in het Tsjechisch rappen en eigen labels beginnen.

Is er een misverstand over Tsjechië dat je graag de wereld uit wil helpen?

Veel mensen denken dat we alleen maar schlagermuziek maken, of ze gooien ons op een hoop met andere Oost-Europese landen zoals Polen en Slowakije.

Foto door Dennis Morton

Wat is er gaande in Denemarken, op muzikaal gebied?

The Entrepreneurs: Er wordt hier op dit moment veel alternatieve popmuziek gemaakt. Als rockband is dat erg inspirerend. Ik zie sowieso dat steeds meer artiesten de genre-normen proberen te verbreken, of proberen te verleggen.

Wat is een vooroordeel over jullie land?

Dat Deense mensen de gelukkigste mensen van de wereld zijn.

Krijg je als muzikant in Denemarken subsidie van de overheid?

Ja, zowel op lokaal als op nationaal niveau zijn er subsidies mogelijk. Moet je er wel zelf achteraan gaan.

Foto door Ville Juurikkala

Waar luisteren Finnen vandaag de dag naar?

Blind Channel: Rock en metal is nog steeds erg populair in Finland, en er zijn enorm veel festivals die zich daar speciaal op richten. Maar verder is het veel pop en hiphop.

Waar denk je dat Finland om bekend staat?

Veel mensen zien Finland als het land van de metal en koude winters en dat klopt helemaal! We hebben alleen geen ijsberen.

Krijgen muzikanten in jullie land subsidie van de overheid?

Ja, en elk jaar wordt het weer beter. Wij krijgen bijvoorbeeld steun van MES en Music Finland.

Wat is er veel in het nieuws in jouw land?

Dat is een lastige vraag. Misschien zijn er wel belangrijkere zaken aan de hand, maar we zijn te druk of te lui om het dagelijkse nieuws te volgen.

Foto door Leonidas Kourmadas



Wat denken mensen over Grieken, zou je zeggen?

Σtella: Dat we naar bouzouki-clubs gaan om onszelf te vermaken, en bloemen gooien en borden kapot slaan. Dit maar gedeeltelijk waar.

Kan je ons iets vertellen over nieuwe trends in de muziekscene?

Ik zie opeens veel nieuwe Griekse stonerbandjes ontstaan.

Krijgen muzikanten in jouw land subsidie van de overheid?

Nee.

Kan je leven van je muziek?

Helaas niet. Ik heb geen andere baan op dit moment, maar ik krijg wel inkomsten van het verhuren van mijn huis.

Foto door Zuzana Menu

Wat is er leuk aan Slowakije?

Tittingur: De bergen en borovička, onze nationale drank. Een soort gin, maar dan lekker.

Krijgen muzikanten in jouw land subsidie van de overheid?

Ja, het is geweldig. Bedankt, Slovak arts council!

Noem eens een vooroordeel wat mensen over jouw land hebben?

De meeste mensen weten niet eens dat ons land bestaat.

Wat wil je in de toekomst bereiken?

Samenwerken met de Deense componist en producer SØS Gunver Ryberg, Sia en Nicolas Cage.

Foto door Dan Ramaën

Wat wil je graag dat mensen over jullie weten?

MNNQNS: We zijn met z’n vieren en we komen uit Rouen. Verder schrijven we graag goede popliedjes, die we vervolgens met noise en dissonante tonen verpesten.

Wat gebeurt er in de muziekscene bij jullie?

Rouen verschilt waarschijnlijk wel een beetje van de rest van Frankrijk, omdat het dicht bij Engeland ligt. Er zijn nu veel garage-, psych- en post-punkbands, en ook wat extreme sub-genres zoals harsh noise.

Wat is een bekend vooroordeel over jouw land?

John Lennon zei ooit: “Franse rock net is als Engelse wijn.” Fair enough.

Wat is op dit moment het populairste genre in jouw land?

Franse hiphop. Veel jongeren kennen alle teksten uit hun hoofd.

Volg Noisey op Facebook, Instagram en Twitter.