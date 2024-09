We vroegen aseksuele mensen waar ze over fantaseren

Aseksualiteit is pas sinds kort het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Aseksuelen ervaren geen seksuele aantrekkingskracht of behoeften — maar dat betekent niet dat ze niet fantaseren. Een recent onderzoek onder 351 mensen die zich identificeren als aseksueel, wees uit dat bijna de helft van de vrouwen en driekwart van de mannen seksuele fantasieën heeft en ook masturbeert. We spraken een aantal jonge mensen die zich identificeren als aseksueel.

Daina, 20

Wanneer besefte je dat je aseksueel was?

Ongeveer twee jaar geleden. Ik heb een hele tijd gedacht dat ik me oncomfortabel voelde over seks omdat ik nog maagd was, maar toen realiseerde ik me dat seks voor veel mensen belangrijker is dan ik dacht, en dat ik bijvoorbeeld nog nooit seksuele aantrekkingskracht had ervaren zoals anderen dat wel hadden. Om eerlijk te zijn weet ik nog steeds niet hoe dat precies zou moeten voelen.

Hoe was dat proces voor je?

Het niet-weten bezorgde me veel stress in de puberteit. Mijn seksualiteit veranderde van hetero, lesbisch, naar bi- of panseksueel. Ik vond mensen wel aantrekkelijk en werd ook wel verliefd, maar raakte nooit opgewonden van mannen of vrouwen en dacht er nooit aan seksuele handelingen met ze te verrichten. En als ik het probeerde kreeg ik toch geen reactie — een beetje alsof ik naar een saaie film aan het kijken was.

Heb je op dit moment een relatie?

Ik heb nu iets langer dan anderhalf jaar een polyamoreuze relatie met mijn partner. Tot nu toe is zij de enige met wie ik ooit seks heb gehad. Ik heb dus de vrijheid te daten buiten onze relatie, maar heb geen interesse in seks met andere mensen. Ik ben emotioneel heel sterk aan haar verbonden. Ik weet niet of ik ooit in mijn leven nog seks zou hebben als het uit gaat tussen ons.

Waar fantaseer je over?

Mijn partner introduceerde me in de wereld van BDSM, dus als ik fantaseer gaat dat vooral over haar en mijzelf in een dergelijk scenario, of dat we ons op een speelse manier sensueel gedragen. Mijn fantasieën gaan bijna nooit over andere mensen, maar het gebeurt af en toe. Ik ben ook een ontzettende masochist, dus ik vind het heel fijn om pijn te ontvangen en soms te geven. Fantaseren vormt soms een kleine ontsnapping aan de realiteit, waarin ik kan voorstellen dat ik me goed vol over mezelf en veel leuke dingen doe en een band opbouw met iemand waar ik me close mee voel.

Masturbeer je?

Ja, hoewel dat vooral voor een soort fysieke ontlading is. Ik heb van nature een hoog libido. Mijn lichaam wil schijnbaar meer seks dan ikzelf. Dus doe ik het om die spanning te laten ontsnappen. Daarnaast voelt het ook goed. En BDSM hoeft niet per se seksueel te zijn. Je kan ook een scenario uitvoeren zonder dat daar seks bij komt kijken.

Kirstin, 26

Wat is de meest frustrerende vraag die je krijgt van mensen als je vertelt over je aseksualiteit?

Het is irritant als ik het verschil tussen aseksualiteit en celibatair leven moet uitleggen. Iemand die celibatair is ervaart seksuele aantrekkingskracht, maar kiest ervoor geen seks te hebben — vaak om religieuze redenen, maar niet altijd. Mensen zeggen soms dat ik niet aseksueel kan zijn omdat ik af en toe seks heb. Dat is simpelweg niet waar.

Heb je ooit een seksuele relatie gehad?

Ik ben een aseksueel romantisch persoon; ik ervaar wel romantische aantrekkingskracht tot mensen, hoewel ik geen seksuele aantrekkingskracht ervaar. Soms maakt het idee van seks me misselijk, maar op andere momenten is het gewoon saai en neutraal. Wanneer ik me neutraal voel over seks in plaats van dat ik er een afkeer voor heb, hebben mijn partner en ik vaak seks omdat we op dat moment onze gevoelens over seks dan het dichts bij elkaar staan.

Hoe gaat hij daarmee om?

We zijn open en eerlijk over alles, en we hebben afgesproken dat als hij ooit het punt bereikt waarop hij het gevoel heeft dat ons seksleven niet meer werkt voor hem, we een open relatie zullen overwegen. Eerlijk zijn is de sleutel tot succes.

Waar fantaseer je over als je masturbeert?

Ik masturbeer omdat het goed werkt tegen mijn stress-hoofdpijn, zonder dat ik medicatie hoef te gebruiken. Ik vind het een vrij saaie activiteit en ben meestal in mijn hoofd vooral bezig met wat ik de rest van de dag moet doen.

Ik heb geen seksuele fantasieën, dus fantaseer ik over mijn toekomst met mijn partner: dat we samen een huis hebben, ergens wonen waar we graag willen zijn, een bepaalde mate van succes in onze carrières hebben bereikt, en we uit de schulden raken. Oh, en over taart. Vergeet de taart niet.

Mark, 21

Zijn er misvattingen over aseksualiteit die je graag de wereld uit wil helpen?

Ik heb het idee dat mensen eerst moeten weten dat we bestaan, voor er misvattingen kunnen ontstaan. De meeste mensen die ik ken hebben maar een beperkt idee van wat aseksualiteit inhoudt. Ik weet dat er waarschijnlijk een aantal uitzonderingen zijn die worden afgedaan als “onderdrukte hetero’s” of zoiets, maar ik ben vooral bezig gewoon zichtbaar te blijven.

Heb je ooit seks gehad?

Er was ooit een situatie die seksueel had kunnen worden. Dit was een heel ongemakkelijke ervaring, en ik ben toen snel vertrokken. Ik ben dus nog maagd.

Waar fantaseer je over?

De meeste fantasieën die ik heb zijn romantisch, of hebben betrekking tot de gebruikelijke dingen, zoals kunnen vliegen of veel geld hebben, of hoe ik mijn droomhuis zou willen inrichten, of hoe ik hoop dat mijn carrière zal lopen. Eigenlijk best saai, maar het helpt me wel door de gemiddelde busrit heen.

Dat geldt ook voor mijn gewoontes bij het masturberen; meestal denk ik in een soort verhaalvorm, maar meer in de context van een erotisch boekje of een ander soort fictie. Wat ik daaraan moet toevoegen is dat de verhalen niet om mij draaien. Elke fantasie gaat over een fictief personage, ook als ik het opschrijf.

En wat is er zo vervullend aan die fantasie?

Als ik gescheiden ben van de seksuele inhoud, wordt het meer een gedachte-oefening of een spelletjesachtige ervaring. Wie doet wat? Wat zijn de omstandigheden? Welke geschiedenis kunnen deze mensen hebben met elkaar, en op welke manier heeft dit effect op de relatie? Hoe loopt dit verhaal af? Ik haal het meeste plezier uit het schrijven of bedenken van dit soort details, ook als er een rode draad van seksualiteit doorheen loopt. Het is leuk, en uiteindelijk kan ik het opslaan op mijn computer of in mijn gedachten, en heel ontspannen kipnuggets eten.

Hoe reageerden de mensen uit je omgeving toen je aangaf aseksueel te zijn?

Ik had het geluk dat de grote meerderheid van de mensen om mij heen mij steunden toen ik hiervoor uit kwam. Maar dat betekent niet dat dit altijd zo is. Ik ben een blanke cis-man. Dat ik geen seks heb is maar een oninteressante bijzaak, maar als één van de omstandigheden verandert, verandert direct het hele spel. Intersectionaliteit is essentieel als je het over aseksualiteit hebt.

Miller, 20

Wat begrijpen mensen verkeerd als het op aseksualiteit aankomt?

Aseksualiteit is een echte geaardheid. Ik ben niet deels plant, en ik plant me niet aseksueel voort, hoewel ik het prima zou vinden als dat wel zo was. Ik heb geen last van onevenwichtige hormonen, en ben ook nooit seksueel misbruikt. Ik ben ook niet “stiekem gay.”

Heb je ooit een relatie gehad?

Nooit. Ik heb gewoon nooit de behoefte gehad om met iemand samen te zijn. Het leek me vooral en boel moeite en drama. Ik zie mezelf ook geen relatie hebben in de nabije toekomst, omdat het extreem moeilijk is iemand te vinden die zich aan je wil binden zonder de mogelijkheid ooit in zijn of haar seksuele behoeften te voorzien.

Is dat over het algemeen moeilijk te accepteren?

Ik zie mijn aseksualiteit eigenlijk als een voordeel. Ik maak geen stomme beslissingen omdat ik op een bepaald moment geil ben — je weet wel, denken met je pik in plaats van met je hoofd. Ik heb het idee dat ik altijd helder in mijn kop ben, zonder primitieve seksuele driften om me af te leiden.

Fantaseer je?

Ik fantaseer over het hebben van een mooi huis, een paar eendjes in de achtertuin, en het hebben van een baan die ik graag wil. Af en toe vraag ik me af hoe het is om op Mars te wonen, of het land te besturen. Er vindt niks seksueels plaats in mijn hoofd.

Masturbeer je weleens?

Nee, maar ik begrijp wel dat sommige aseksuelen dat doen. Ik heb het een of twee keer geprobeerd, maar het voelde totaal zinloos en als een verspilling van mijn tijd. Ik begrijp gewoon niet hoe mensen daar plezier uit halen. Ik haal meer vreugde uit het lezen van een boek, of het aaien van mijn katten.

Hebben mensen weleens geopperd dat je misschien een soort hormonale tekortkoming hebt?

Ik slik inmiddels al zo’n vijf jaar testosteron. Eén van de effecten hiervan is het verdubbelen of verdrievoudigen van je libido. Dat geldt dan misschien voor niet-aseksuelen, maar drie keer nul is voor mij nog steeds nul. Je kan niet iets verdubbelen of verdriedubbelen wat je nooit hebt gehad. Als ik geen geslachtsdelen of secundaire geslachtskenmerken zou hebben, en compleet neutraal zou kunnen worden, zou ik dat geweldig vinden. Ik zie het punt er gewoon niet van, als ik ze toch niet wil gebruiken. Ze zitten alleen maar in de weg.

Samantha, 18

Hoe oud was je toen je erachter kwam dat je aseksueel was?

Tegen het einde van de brugklas. Het was een moeilijke tijd, omdat mensen begonnen te praten over seks en seksuele verlangens. Ik herkende dat gevoel niet, en heb lang gedacht dat er iets mis met me was. Ik was bang dat ik nooit verliefd zou worden of het leven zou krijgen dat ik wilde, omdat ik anders was dan de rest.

Waar fantaseer je over?

Voornamelijk romantische dingen zoals knuffelen, zoenen, en zelfs stelletjesdingen zoals elkaar voorlezen of op date gaan. Ik heb weleens geprobeerd te masturberen, maar het voelt gewoon vies en raar, dus dat doe ik niet meer.

Is er iets wat je van een ander persoon zou willen?

Ik denk dat veel mensen gewoon een maatje willen. Ik ben niet seksueel actief, en heb ook geen relatie. Maar ik ben wel op zoek naar een relatie. Het is vrij moeilijk om te daten als aseksueel persoon. Ik heb wel goede hoop dat ik in de toekomst iemand zal vinden. Ik denk graag dat ik ondanks mijn aseksualiteit liefde kan vinden, net als iedereen.

Hoe reageerden je ouders toen je het ze vertelde?

Mijn moeder steunde me, en snapte het ook volkomen. Toen ik het vertelde, zei ze: ‘Vertel me eens iets wat ik nog niet weet.’ Dat was fijn, omdat ik wist dat het dus niet als een verrassing kwam. Mijn broers en zussen hadden hun vraagtekens erbij, maar accepteerden het wel. Mijn vader wist niet zo goed wat hij andere mensen moest vertellen, voornamelijk omdat hij bang was voor hun reactie. Hij is me sindsdien wel steeds meer gaan accepteren zoals ik ben.

Wat zou je willen dat de wereld wist over aseksualiteit?

Aseksuele mensen hebben allerlei verschillende achtergronden. Het is niet ‘gewoon hetero zijn’ of een ‘uniek-sneeuwvlokje-syndroom’. Ik wil dat het gesprek over aseksualiteit meer op gang komt. Aseksuele mensen maken een hoop mee, net als lhbt-mensen, en sommigen vallen ook binnen dat spectrum. Dus ons buitensluiten alsof we niet bestaan, doet veel pijn.

Shannon, 23

Ervaar jij enige vorm van seksuele verlangens?

Ik ervaar totaal geen seksuele aantrekkingskracht. Maar ik voel geen afkeer voor seks. Ik kan erover praten met bepaalde vrienden, en ik tolereer het in de media. Ik heb geen sterke romantische gevoelens, maar soms speelt het toch een beetje op. Ik identificeer me dus als ‘grijs-aromantisch’.

Masturbeer je?

Ja, meestal met een vibrator. Ik ben erachter gekomen dat masturberen door penetratie niet voor mij werkt, en stimulatie voldoende is. Ik fantaseer niet zoveel, maar focus me meer op hoe mijn lichaam voelt. Ik luister naar muziek, en creëer een plek voor mezelf om van mijn lichaam te genieten.

Waar fantaseer je over, en geeft dat je een voldaan gevoel?

Het draait meer om tijd nemen om te ontspannen. Het gebeurt niet spontaan; ik plan mijn sessies echt in. Ik neem de tijd om mijn lichaam en geest tot rust te laten komen, en niet te focussen op iets buiten de bubbel die ik voor mezelf creëer.

Zijn er volgens jou verschillende vormen van aseksualiteit die belangrijk zijn om te onderscheiden?

Sommige mensen ervaren af en toe seksuele aantrekkingskracht (grijs-aseksueel), sommige mensen ervaren totaal geen seksuele aantrekkingskracht tot ze een diepe band met iemand vormen (demiseksueel), sommige mensen ervaren seksuele aantrekkingskracht maar willen hier niet op in gaan (lithoseksueel). Aseksualiteit is een heel breed spectrum, en kan niet aan één definitie worden vastgepind.

Rebecca, 22

Ben je aseksueel?

Ja, hoewel veel mensen het idee hebben dat aseksuele personen een afkeer hebben van seks. Veel aseksuelen hebben ook nooit seks, maar veel ook wel. Ik ben sinds mijn achttiende al seksueel actief.

En toch identificeer je als aseksueel?

Ik dacht dat omdat ik seks leuk vond, ik niet aseksueel kon zijn. Toen vertelden een aantal mensen me dat veel aseksuelen nog steeds een libido hebben en van seks kunnen genieten. Daarna had ik veel gesprekken met mijn vriend over hoe seksuele aantrekkingskracht voelt, waarna ik me realiseerde dat ik het wel eerder had gevoeld. Ik heb me seksueel aangetrokken gevoeld tot drie mensen in mijn hele leven. Twee van hen zijn beroemdheden, en een ervan is mijn vriend. Hij begrijpt mijn seksualiteit heel goed. We doen het als het goed voelt.

Wat is grijs-aseksueel precies?

Het dekt ongeveer alles uit het aseksuele spectrum dat niet onder aseksualiteit valt. Mensen die zelden seksuele gevoelens ervaren, of maar heel licht, zijn grijs-aseksueel. Voor mij valt demiseksueel ook onder die term. Het kan denk ik worden gebruikt als label voor iedereen die “tussen” aseksueel en alloseksueel valt.

Waar fantaseer je over?

Ik fantaseer bijna altijd over mijn partner en de dingen die we op seksgebied hebben gedaan die ik leuk vond. Ik masturbeer wel, maar niet erg vaak. Mijn partner is een van de belangrijkste mensen in mijn leven, en hij is de enige bij wie ik me ooit zowel seksueel als romantisch voldaan heb gevoeld, dus ik kan me niet voorstellen dat ik met veel succes over iets anders zou fantaseren.

Hoe reageerde je familie toen je het hen vertelde?

Mijn moeder had er wel wat problemen mee toen ik het haar vertelde, maar ik denk dat ze op dit punt wel heeft uitgevogeld dat ze me maar beter gewoon kan laten zijn wie ik ben. We hadden heel wat meer problemen met elkaar toen ik uit de kast kwam als biseksueel een paar jaar geleden.

Zijn er dagelijkse problemen waar je mee te kampen hebt?

Grijs-aseksueel zijn in een seksuele relatie betekent dat ik me vaak vervreemd voel van de aseksuele gemeenschap. Alle grapjes gaan namelijk over het niet willen of niet hebben van seks; je kan je dus erg onwelkom voelen onder de aseksuele paraplu. Het is een stuk makkelijker voor me om me te richten tot de biseksuele gemeenschap, maar omdat ik in een ander soort seksuele relatie zit voel ik me dan nog steeds een beetje een buitenstaander. Het is moeilijk voor me om mijn gemeenschap te vinden.

