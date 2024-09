We vroegen Awanto 3 naar zijn favoriete liedjes

Awanto 3 is het muzikale alias van Steven van Hulle (41), die je kent onder de aangenaam klinkende en zeer rijmende naam Steven de Peven. Vroeger was hij van Rednose Distrikt, dat hij samen met Aardvarck deed. Tegenwoordig hangt hij met dj’s en producers als San Proper, Jan Overlast, en Tom Trago en brengt hij muziek uit op Voyage Direct en Rush Hour. Zaterdag draait hij in Claire, en daarom vroegen we hem naar zijn favoriete platen.

Wat is de laatste plaat die je kocht?

Stay with me van Darling, die komt binnenkort uit op Voyage Direct. Hou het in de gaten, zou ik zeggen. Ik draai vooral onuitgebrachte tracks, maar Jacob’s Lead van hem is ook een goeie.

Welke plaat heb je helemaal kapot gedraaid?

Ik heb geen favoriete platen, er is zoveel om naar te luisteren. Wacht, ik kijk wel even welke plaat het meest stuk is. Ah, kijk: The Unseen van Quasimoto. Doe die maar.

Welk liedje dat je zelf hebt gemaakt vind je het allerleukst?

Pregnant, dat is m’n baby. Het nummer is geïnspireerd op een twelve inch die ik in New York kocht: You Can’t Run From My Love van Stephanie Mills. Ik heb hem thuis compleet uit elkaar getrokken met m’n MPC, terwijl mijn liefje lag te slapen. Het is door Dekmantel uitgebracht en betekende het begin van Awanto3.

Welke plaat ga je zaterdag in Claire draaien?

Meerdere. Ik ga tracks uittesten van vrienden en collega-dj’s als Darling en Tom Ruijg, en ook tracks draaien van mijn nieuwe album.

Wat was je eerste singletje?

The Right Side Won van What Fun!.

Op welk liedje gaat het publiek los?

Ik denk Paradise By The Dashboard Light van Meat Loaf. Maar wat ik ‘mijn publiek’ noem, gaat ook altijd lekker op DJ Deeon. Ik heb geen vast publiek, zo ervaar ik dat niet. Dat komt omdat ik nergens een vaste residentie heb. Althans, dat moet ik nog opbouwen in Claire.