We vroegen baasjes op een hondenshow in Oss hoeveel geld ze uitgeven aan hun hond

Het weekend had je op verschillende manieren kunnen inluiden: door in je eentje een enorme kaasplank weg te werken, te gaan zwemmen, of, in mijn geval, naar een schoonheidswedstrijd voor honden in Oss te gaan. Afgelopen snikhete vrijdag zocht ik de Brabantse gezelligheid op in de vorm van poepzakjes, drinkbakken en teefjes.

In Sportcentrum De Rusheuvel kwamen in drie dagen ongeveer 1700 honden bijeen van minstens 200 verschillende rassen, die streden om de titel: BESTE VAN CACIB DOGSHOW OSS 2017. En de showdag die ik bezocht stond in het teken van dashonden, keeshonden en oertypen, gezelschapshonden en windhonden.

Aan de schoonheidswedstrijd mochten uitsluitend rashonden meedoen met stamboom. En om te voorkomen dat je hond juist op de dag des oordeels een bad hairday heeft, of een ingegroeide teennagel, leek het me niet meer dan logisch dat ze af en toe een hondenschoonheidsspecialist bezoeken. Hoeveel geld tellen baasjes eigenlijk neer voor hun hond? Is het een uit de hand gelopen hobby, of raken mensen bezeten van het idee dat hun hond een schoonheid moet zijn?

We vroegen het aan een aantal hondenbaasjes.

Natasja met Zinzi (Grote poedel)

Broadly: Hoi Natasja, kan iedereen een showhond hebben en houden?

Natasja: Ik denk dat je wel een beetje gek moet zijn. Je bent altijd met die hond bezig. De vacht moet goed zijn, het ligt er natuurlijk wel aan wat voor hond je hebt, maar bij een poedel ben je wel iedere week een paar uur bezig om haar netjes in model te houden.

Hoe duur was je hond bij de aanschaf?

1200 euro.

Hoeveel heeft je hond tot nu toe gekost?

Ik ben daar niet mee bezig. Die hond moet het goed hebben, dus alles wat ze nodig heeft, krijgt ze. Ze is 1,5 jaar oud, krijgt iedere dag vers vlees – zelf ben ik trimster, dus dat scheelt wel in de kosten.

Welke kenmerken bewonder jij in je hond?

De uitstraling en dat ze toch eigenlijk heel breed inzetbaar is: ze vinden jacht leuk, maar ze zijn ook van het buitenspelen en het speuren. Soms zijn wel ze iets te slim. Geef ze een vinger en ze nemen je hand.

Welke kenmerken zie je terug in jezelf?

Dat ze lekker buiten gaat ravotten, maar dat mensen haar wel zien als een hele nette hond. Zo zien ze mij ook: als een net mens, terwijl ik dat eigenlijk niet ben.

Karen met Hallinxland Padme (Teckel)

Broadly: Hallo Karen: Hoeveel heeft uw hond tot nu toe gekost?

Karen: Ik heb haar zelf gefokt en verder heb ik heb er geen financiële moeite mee. Ik vind niet dat het heel erg duur is, maar het is afhankelijk wat je onder de categorie veel verstaat. Maar je moet naar de dierenarts, eten, het loopt heus wel in de papieren, daar wil ik best eerlijk over zijn. Hondenbelasting is ook veel, zeker als je in een gemeente woont waar die beestjes niet zo heel welkom zijn.

Was het vanaf het begin de bedoeling om te showen met je hond?

Het is belangrijk dat honden gezien worden, omdat je zo probeert het ras zo mooi en goed mogelijk in stand te houden. Dat is wat je als fokker wil bereiken. Maar het is niet mijn hobby. Ik ben er één keer in de twee, drie maanden als ik heel erg mijn best doe. Het is een moet.

Is iedere hond geschikt voor shows?

Je moet oefenen. Ik denk dat je iedere hond op een show kan laten lopen. Geschikt is een kwestie van trainen. Je zal zo wel zien dat die van mij door de ring springt, in plaats van netjes loopt, want ik heb te weinig geoefend.

Kan iedereen een showhond hebben en houden?

Jawel, op zich hoef je niet zoveel te doen, je moet alleen een rondje kunnen lopen. Kijk die teckels zijn natuurlijk weinig bewerkelijk. Als je hier met een of ander pluisbeest staat, dan heb je er veel meer werk aan.

Welke kenmerken van je hond zie je terug in jezelf?

Ik denk dat ik ook zo slank ben en ik loop ook elegant, haha.

Hoeveel verdien je aan je hond?

Ik wil niet zeggen dat ik er niks aan overhoud als ik een keer een nest heb, maar het is geen basisinkomen. Ik heb hiernaast gewoon een fulltime baan.

Meneer Van Rijn met Dannyboy (Mid. slag poedel)

Broadly: Hoe duur was uw hond bij de aanschaf?

Meneer Van Rijn: In feite is hij zelf gefokt. De aanschafprijs is maar een heel klein bedrag van de totale kosten van de hond, dan kom je op 1% uit.

Hoeveel kost zo’n poedel?

In Nederland denk ik rond de 1000 tot 1500 euro.

Hoeveel heeft uw hond tot nu toe gekost?

Hij heeft zes titels, dus dat is met reizen erbij ongeveer 1000 euro per titel plus de andere verzorgingskosten, hij is vijf jaar, dus dan zit je algauw aan de 10.000 – 20.000 euro.

Wat voor titels heeft uw hond dan?

Hij is Nederlands, Belgisch, Duits, Luxemburgs kampioen.

Niet Dannyboy maar een andere zeer knappe witte poedel

Wat bewondert u in uw hond?

De intelligentie, dat komt op nummer één. En ze zijn atletisch, schoon, fris en sociaal. Soms denk ik alleen dat ze intelligenter zijn dan ik ben.

Welke kenmerken ziet u terug in uzelf?

Ze zeggen altijd zo baas, zo hond, maar zie ik eruit als een poedel?

Jose met Jet (Lhasa)

Broadly: Ha Jose! Welke kenmerken heeft jouw hond die jij bewondert? Welke minder?

Jose: Welke niet, eigenlijk? Het is een hele rustige hond, een zenhond, zeg ik altijd. Hij is heel makkelijk en sociaal.

Welke kenmerken zie je terug in jezelf?

Als je een hond kiest, kijk je toch ook een beetje naar jezelf. Hij is niet eigenwijs, maar heel eigenzinnig. Hij gaat gewoon zijn eigen gang. Teckels, die zijn eigenwijs, die hebben zoiets van ‘dat doe ik niet.’ Maar deze is een beetje katachtig.

Hoe duur is zo’n hond als ik er een zou willen aanschaffen?

Lhasa’s zijn rond de duizend euro.

Hoe kun je zien dat een hond een geschikte showhond is?

Je zoekt natuurlijk naar iets, waarvan je denkt: dat kan goed uitgroeien, maar garantie heb je niet. Je kunt een hond kopen die goede pretentie heeft, maar een kampioen moet je er zelf van maken.

Kan iedereen een showhond hebben en houden?

Je moet er discipline voor hebben, want je moet natuurlijk wel zo’n hond bijhouden. Als je er een maand niks aan doet is het één grote klit, dan kun je het vergeten. Kijk, als je een hond hebt zonder haar… O, ik moet nu gaan showen. Tot ziens!

Minie met haar Shih-Tzu

Broadly: Dag Minie. Hoe duur was je hond toen je haar kocht?

Minie: Ik heb haar zelf gefokt, dus daar kan ik niks over zeggen. De ander heb ik via een onderlinge afspraak, zij is een kind van mijn eigen reu.

Hoe duur is zo’n hond normaal?

Heel verschillend, maar ik schat dat fokkers er tussen de 800 en 1250 euro voor vragen. Ik fok zelf de laatste tijd heel weinig, dus ik zit er niet helemaal in.

Waar geef je geld aan uit?

Je bedoelt inclusief voer en zo? Ik heb er dertien, dus dat tikt nogal aan.

Was het vanaf het begin de bedoeling om een showhond van je hond te maken?

In 1989, toen ik trouwde, heb ik van mijn man een hondje gekregen. Ik zag dat hondje eerst lopen en ik was opslag verliefd. Mijn man had eigenlijk hetzelfde. Later kwam er een ander hondje bij en daar zijn we mee gaan showen, nadat haar trimster zei dat ik echt een keer mee moest doen.

Welke eigenschappen bewonder je in je hond?

Ze zijn een tikkeltje eigenwijs. Ze zijn redelijk eigenzinnig, heel vriendelijk en vrolijk, maar dat eigen willetje.. Als je bijvoorbeeld op een show bent, dan kan het maar zo zijn dat ze denken: vandaag ga ik er eens even lekker bij zitten. Dat houdt de spanning er dan wel in.

Zie je ook iets van je hond terug in jezelf?

Ja, haha, dat tikkeltje eigenwijzigheid.

Thea met Sumo (Dwergkees)

Broadly: Ha Thea. Hoe duur was je hond bij de aanschaf?

Thea: Ik heb deze hond zelf gefokt, maar als je er eentje wil aanschaffen is hij rond de 2500 euro.

Waar geef je het geld aan uit?

De dierenarts, eten, mandjes, riempies.

Was het vanaf het begin de bedoeling om een showhond van je hond te maken?

Dat kan je niet kiezen, maar ik vond het wel leuk dat het zo was.

Hoe kan je zien dat een hond een geschikte showhond is?

Dat ‘ie rustig is, dat ‘ie het leuk vindt, dat ‘ie blij is in de ring.

Welke kenmerken heeft jouw hond die jij bewondert? Welke minder?

Zijn vacht en zijn karakter: hij is heel vrolijk, altijd aanwezig en heel aanhankelijk.

Verdien je ook iets aan je hond?

Nee, het kost alleen geld. Zodra je heel veel honden hebt en heel veel nesten zal je er ongetwijfeld veel aan overhouden, maar niet als je het hobbymatig doet. De een gaat darten en ik doe mee aan een hondenshow.

Kan je ernaast nog werken?

Nee, het is echt een dagtaak, omdat ik mijn honden niet alleen thuis kan laten. Dat is de enige reden. Ze kunnen echt wel een dag zonder mij, maar ze kunnen niet alleen blijven.