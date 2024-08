We vroegen Belgische jongeren hoe ze ’n fond leggen voor een stevig feestje

Als je niet wil flauwvallen op de dansvloer, wakker worden in je eigen kots of omkomen van te veel alcohol in je bloed, dan zijn er drie manieren om dit te voorkomen:



1. Je drinkt niet

2. Je blijft thuis droevige memes kijken

3. Je legt – als een bouwvakker op zijn werf – een goede bodem

Videos by VICE

Een stevige fond leggen is cruciaal als je van plan bent om bovengemiddeld veel te drinken. Die glibberige blokjes kaas of droge nacho’s die bij je zevende pils worden geserveerd vormen dus geen volwaardig alternatief voor de voedseldriehoek. Bovendien leiden zoute partysnacks enkel tot meer dorst en dus drankconsumptie. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken en omdat we je slokdarm, frontale hersenkwab en zaterdag willen redden, vroegen we vijf experts in ‘bodempje leggen’ wat ze eten voor ze gaan feesten.

Laurane (25), Social media marketeer

Laurane: Het lijkt misschien vreemd, maar ik ben dol op ansjovis als aperitief. Mijn maag kan niet eender welke hoeveelheid alcohol aan, dus verkeer ik de volgende ochtend telkens in erbarmelijke staat. Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat ik mijn maag bescherm met iets vullend en vettig voor ik begin met drinken.

Werkt het?

Dat valt moeilijk te zeggen. Ik heb me denk ik al een beetje beter gevoeld de ochtend nadien – of gewoon minder slecht. Misschien heeft het vooral een psychologisch effect. Het helpt me in ieder geval om me minder schuldig te voelen op dat moment van totale destructie achteraf.

Het klinkt alsof je er echt slecht aan toe bent de volgende dag?

Ik heb nogal een gevoelige maag. Zelfs wanneer ik tijdens de avond niet hoef te kotsen, moet ik de volgende ochtend meestal een zure ervaring doorstaan. Als ik eenmaal begin met kotsen, dan kan ik zonder pauze uren blijven doorgaan.

Wat drink je meestal?

Met mijn vriendinnen drinken we bijna alles, maar vooral vodka.

Jordan (26), Student Informatica

VICE: Jordan, wat eet jij voor je uitgaat?

Jordan: Het belangrijkste voor je uitgaat is om genoeg energie op te nemen. Vlees eten geeft me echt kracht, en het vult heel goed. Je maag vullen met goede eiwitten voor het uitgaan, zorgt ervoor dat je je veel fitter voelt. Ik hou van alle soorten vlees, maar nu het bijna zomer is, krijg ik het meeste zin in spareribs.



Dat is best uitzonderlijk. Waar komt die gewoonte vandaan?

Er zijn niet veel restaurants die ze aanbieden volgens een all-you-can-eatformule – en dat vind ik juist leuk. Mijn favoriet, Gauchos, zit in Maastricht. Daar kan je spareribs eten van de beste kwaliteit. Ik heb serieus al eens een tand gebroken toen ik daar aan het eten was. Maar dat heeft me er niet van weerhouden om daarna toch uit te gaan.

En ribbetjes eten, werkt dat voor als je uitgaat?

Ik denk het. Al eet ik wel zulke porties dat ik een pauze nodig heb voor ik de dansvloer opga. Anders voel ik me een opgeblazen ballon. Zodra ik goed heb gegeten en het toilet heb bezocht, voel ik meteen dat de eiwitten hun werk beginnen doen en me de energie geven die ik nodig heb op de dansvloer.

Wat voor feestbeest ben je dan?

Ik doe dingen nooit half. Ik ben een beetje de koning van de ksar (Arabisch voor ‘kasteel’, red.) Ik kom heel laat thuis – of volgens sommigen juist heel vroeg. Wanneer een after lang genoeg duurt, heb ik nog een culinaire gewoonte: ik ga beignets met spek en geitenkaas halen bij Tantine Odette. Zij maakt ze in het weekend op de markt van Anderlecht klaar op de barbecue.

Wing-Kwan (27), HR-adviseur

VICE: He, Wing-Kwan, wat ligt er in jouw kom voor het uitgaan?

Wing-Kwan: Ik heb een poké bowl gemaakt. Dat is een een Hawaiiaans gerecht op basis van rijst. Super fris en het zit vol groentjes.

Hoe maak je het?

Ik kook een portie rijst en meng er nadien rijstazijn doorheen voor een frisse, sushi-achtige smaak. Als toppings gebruik ik verse zalm of tofu, van die wortelslierten uit de spiralizer, krokante uitjes, sesamzaad, avocado en komkommer. Man, ik krijg het water al in de mond.

Waarom eet je dit precies voor het uitgaan?

Ik wissel wel eens van gerecht, maar de basis is toch altijd rijst. Kwestie van de clichés over Chinezen te bevestigen.



Geen idee waar je het over hebt.

Ik ben Chinees en eet dus bijna altijd rijst, wat trouwens prima is voor de maag. Mijn rijstkoker was mijn eerste aankoop toen ik alleen ging wonen. Van pizza krijg je alleen maar zo’n opgeblazen gevoel. Niet ideaal als je wilt gaan dansen later op de avond. Niemand wil er zwanger uitzien met een drankje in de hand.

En wat drink je dan?

Aperol Spritz, gin-tonic, dat soort dingen. Maar samen met het geld op mijn bankkaart verdwijnt die hoge standaard. Na middernacht is bier voor mij het nieuwe water.

Joey (26), Event coördinator bij Guerilla Resistance

VICE: Wat schaft de pot, Joey?

Joey: Tofuburgers, dat is zo’n beetje het succesgerecht als ik bezoek heb. Vooral als het de eerste keer is dat je bij me komt eten, ga ik je hiermee verleiden. Bovendien is zo’n riante vegetarische hap vegetarisch handig voor je als uitgaat.

Wat zit er in je veredelde snack?

Ik marineer eerst een blok tofu per persoon in zoete sojasaus en allerlei kruiden zoals sambal. Dan bak ik een flinke hoeveelheid rode ui. Dat leg ik samen op een broodje en bovenop gooi ik er nog wat augurkjes en picklessaus op. Dat is Belgisch, toch? Heb ik geleerd toen ik uit Nederland hier verhuisde. Omdat ik aan rugby doe en regelmatig door Brussel fiets, is mijn appetijt trouwens enorm. Ik knal er dus altijd een paar rosti’s bij. Beter kan niet.



Waar ga jij dan uit met zo’n gevulde maag?

Dat verschilt nogal. Ik hou sowieso van queer friendly feestjes. Verder vind je mij ook in de C12. Oja en Gay Haze zijn subliem. Je kunt me dus overval vinden.



En wat drink je dan?

Belgisch bier is op zich al fantastisch. Ik vind Duvel of Jupiler perfect passen bij dit gerecht. Als ik uitga, ben ik niet extreem kieskeurig. Bier, wijn, of wat anders. Al drink ik niet graag te veel.



Kan je lang doorgaan na zo’n flinke unit sappige tofu?

Zeker, en ik ben best wel een danser. Je kan me na afloop van een feestje dus terugvinden in een falafelbar. Daarna pas ga ik naar huis en is de nacht echt afgelopen.

Lize (27), Job coach

VICE: Hey Lize, hier staat vanalles op tafel. Wat heb jij klaargemaakt?

Lize: Mega eiwitrijke vegan wraps.

Wat eet jij voor je op de lappen gaat?

Volkorenwraps gevuld met een salsa van tomaat en avocado. Daar mix ik ook gebakken zoete aardappel met hummus bij, zodat je een zoete vullende puree krijgt. Het hoogtepunt van dit crimineel lekkere wrapje is echter de gewokte tempeh. Die bak ik met sojasaus en maple syrup.

Dit klinkt echt als de hele voedseldriehoek in een rolletje. Waarom vegan?

Vegan leven is voor mij het allerfijnste gevoel ter wereld. Ik voel me gezond en het maakt me gelukkig dat ik iets goed doe voor de wereld door dieren ver van mijn bord te houden.

Ga jij ook naar andere feestjes dan die in de klassieke discotheek?

Ik ben erg open-minded en ga naar allerlei verschillende plekken. Eerlijk is eerlijk, het meest geniet ik van een openluchtfeest, een rave of iets illegaals in een kraakpand. Ik vind het vooral heerlijk omdat ik dan omringd ben door gelijkgestemde mensen. Iedereen op zo’n feestjes heeft een vrije geest en wilt van de wereld alleen maar een mooiere, gelukkige plek maken.

Klinkt als een druggy plek.

Dat wordt daar natuurlijk wel eens gedaan. Hoe blijf je anders urenlang doorknallen? Mijn wraps zijn echter mijn energiebommen. Op zich is dat een prima elixir.

Volg VICE België razendsnel op Instagram.