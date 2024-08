We vroegen bezorgers naar hun mafste en meest memorabele momenten

Mensen die hun brood verdienen met eten bezorgen aan katerpatiënten en luie mensen zijn de grootste helden van onze hedendaagse samenleving. Alleen al in Amsterdam zijn er vier bestelsites. Ze bedienen de hongerige magen uit alle lagen van de samenleving, en geraken op alle mogelijke plekken in alle mogelijk denkbare situaties verzeild. We spraken met twee ervaren bezorgers die ons vertelden over de gestoordste klanten, van boze chocolademelkhaters, uitgehongerde stoners tot naakte gasten en swingers.



Frederik, 27, werkt drie jaar als bezorger

Ik heb nooit het idee gehad dat mensen neerkijken op mijn baan als bezorger. “Je hebt tenminste geen uitkering,” zei een vriend van me wel een keer. Ik heb me er nooit voor geschaamd. Over het algemeen gebeurt er niet zoveel spannends, maar het gaat natuurlijk niet altijd even soepel.

Ik moest een keer eten bezorgen bij een vrouw. Toen ik de straat inreed kon ik haar adres niet vinden. Opeens begon een vreemde man aan de deur van mijn auto te rukken. In die tijd vonden sommige mensen het schijnbaar grappig om bezorgers aan te vallen, dus ik trapte het gas in en reed weg. Later kwam ik erachter dat het de vriend van de klant was. Hij was naar buiten gestuurd om het eten te halen, maar dat kon ik natuurlijk niet weten.

Dan is er nog die keer dat ik broodjes moest bezorgen. Het was mijn eerste ritje van de dag, ik pikte het eten op bij het restaurant en reed naar de klant. Ze deed de deur open en ik gaf haar de broodjes en het drinken. Als je een bestelling haalt bij een restaurant laat je eerst het nummer zien, daarna krijg je het eten. Het probleem was dat het restaurant mij een chocolademelk mee had gegeven in plaats van cola – ze was laaiend. Ze ging flink tekeer, vroeg of ik niet kon lezen en ze zei dat ik dom was. Oh, en toen begon haar vriendje ook gezellig mee te doen. Eigenlijk wist ik niet precies wie hij was, maar hij droeg alleen een onderbroek – een bevlekte onderbroek. Het was zeker geen leuk bloemenmotiefje.

Uiteindelijk ben ik maar gegaan. Als dit gebeurt, mag de klant de verkeerde bestelling houden en krijgen ze de originele bestelling kosteloos opnieuw bezorgd. Maar dat was niet genoeg voor haar. Ze had de klantenservice gebeld en gezegd dat ze mij cola zag drinken in de auto. Daarna werd ik nog lang door collega’s ‘Coca Cola-dief’ genoemd.

Het kwam weleens voor dat een klant me naar binnen vroeg – helaas niet zoals in pornofilms. Meestal hebben ze wat gedronken of iets anders gebruikt – dan zitten er een paar gasten een jointje te roken en bieden ze je wat te drinken aan. Of het zijn oudere mensen die hulp nodig hebben met het openmaken van de verpakking.

Een keer moest ik een bestelling afleveren bij een vrouw van middelbare leeftijd. Ze had een hoop verschillende drankjes, sappen en verschillende soorten eten besteld. Toen ik aankwam vroeg ze of ik kon helpen met alles op tafel zetten. Ik had een wel even de tijd dus dacht: waarom niet?. Nadat ik haar had geholpen zei ik dat ik verder moest, maar ze was daar absoluut niet blij mee en zei: “Schandalig dat thuiszorg niet wat langer blijft.”

Gelukkig zijn de meeste mensen super blij als je hun eten komt brengen. Heel af en toe krijg je fooi. Het is erg zeldzaam – het zijn meestal toeristen en senioren die een fooi geven. Soms vergeten mensen dat ze al online betaald hebben voor hun eten, vervolgens betalen ze mij, omdat ze dan toch al de moeite hebben genomen hun portemonnee uit de broekzak te vissen.

Mathias, 25, werkt zes jaar als bezorger

Ik begon met deze baan op mijn negentiende net nadat ik klaar was met de middelbare school. Inmiddels geef ik leiding aan andere bezorgers, maar af en toe maak ik zelf een ritje om te socializen. Toen ik fulltime reed, bezorgde ik van 11 uur ’s ochtends tot 9 uur ’s avonds. Je kunt gemiddeld twee bezorgingen per uur verrichten. We bezorgen voornamelijk sushi, burgers, pizza en Thais eten.

Het leukste aan de baan zijn alle types die je ontmoet. Je maakt een hoop mee.

Er was eens een gast die mij zonder te vragen wie ik was binnen liet nadat ik aan had gebeld. Sommige mensen doen dat. Nadat ik het trappenhuis door was zag ik zijn deur op een kiertje staan. Ik bleef even voor de deur staan, want dacht dat hij nog even vlug wat wou pakken. Na een tijdje klopte ik toch op de deur, waarna hij riep: “Kom verder, ik ben in de woonkamer.”

Toen ik binnenkwam werd ik begroet door een man die als superman was verkleed was, maar behalve een cape compleet naakt was. Gewoon een normale gast die daar in al z’n glorie stond. Zijn trotse blik veranderde al snel in paniek toen hij zag dat ik het was. Blijkbaar dacht hij dat z’n vriendin thuis kwam. En zij had als verrassing eten besteld.

Ik kon mijn lach moeilijk inhouden terwijl hij naar een kussen greep om zichzelf te bedekken. Ik vroeg netjes waar hij het eten wou hebben, hij wees naar de tafel in de woonkamer. Ik zette de bestelling op tafel en zei vriendelijk ” fijne avond!” en glipte weg voordat hij iets terug kon zeggen.

Het lastigste is nog wel het bezorgen van open broodjes. Ze zijn meestal niet echt stevig verpakt. Het is bijna onmogelijk om ze te bezorgen zonder dat het er onsmakelijk uit begint te zien. De reusachtige bestellingen zijn ook kut – ik moest een keer 50 pizza’s naar een appartement op de derde verdieping brengen. Zulke bestellingen duren veel langer, maar je verdient evenveel.

Als je de hele dag eten bezorgd krijg je naar verloop van tijd een enorme trek. Als dat gebeurt bel ik het volgende restaurant op mijn route en vraag ik of ze iets voor mij kunnen klaarmaken. Meestal krijg ik een beetje korting, maar als je geluk hebt krijg ik het gratis.

Het is wel eens voorgekomen dat ik uitgenodigd werd door een stel dronken meiden en een keer door een stel gasten die stoned voetbal keken. Ze vroegen of ik niet liever de wedstrijd met ze wilde kijken in plaats van te werken. Ik heb zulke verzoeken nooit geaccepteerd. Als ik vrij neem, betekent dat extra werk voor mijn collega’s.

De mafste bestelling die ik ooit kreeg was een sixpack bier met een slaatje. Het was van een oudere heer die waarschijnlijk iets te lui was om naar de buurtsuper te gaan. We accepteren geen bestellingen die enkel om bier vragen, we zijn tenslotte geen bierkoerier. Daarom had hij dat slaatje besteld. Slim, maar wel best duur.

Door dit werk leer je je stad kennen als de binnenkant van je broekzak. Maar een keer was het bezorgadres in de kelder van een gebouw. Ik kon het huisnummer nergens vinden, ook de telefoon werd niet opgenomen. Ik bleef rondjes rijden in de hoop teruggebeld te worden. Na een tijdje ontving ik een sms’je met de vraag wie ik was. Ik zei dat ik van Thuisbezorgd was. Ze gaven mij de aanwijzingen voor het adres en sloten het bericht af met ‘knuffelz, de klant”. Eenmaal aangekomen werd ik verwelkomd door een groep schaars geklede mensen. Het bleek dat er een swingerclub in de kelder was. Ze waren blij dat ik er was, maar ik werd niet naar binnen uitgenodigd.