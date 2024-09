We vroegen Broederliefde waar zij nou zelf dit jaar naar hebben geluisterd

Broederliefde lijkt tot alles in staat. Ze verbraken records, ontvingen belangrijke awards en werden het meest van iedereen dit jaar gestreamd. Er moet iets geks gebeuren als ze in 2017 niet eigenhandig in elke club voor wifi gaan zorgen. Zonder Broederliefde had 2016 er compleet anders uitgezien en we leggen in dit stuk uit waarom ze volgens ons dit jaar zo belangrijk waren.

Maar waar hebben de vijf van Broederliefde nou zelf veel naar geluisterd? Het lukte niet om ze allemaal te spreken. Maar wetende dat de smaak van Sjaf, Edson en Emms superieur is en bijna identiek aan elkaar, kun je die van Mella en Jerr zelf wel bedenken. Het zijn tenslotte onafscheidelijke broeders.





Videos by VICE

De favorieten van Sjaf

Jonna Fraser – Blessed

Niet voor niets kwam-ie binnen op nummer één in de charts. Jonna is best uniek. Het niveau waarop hij liedjes maakt weten weinig anderen te bereiken. Natuurlijk zijn er genoeg goede zangers in Nederland, maar hij kan ook nog eens goed rappen. Ik ken bijna niemand die het alle twee kan.

Frenna – Geen oog dicht gedaan.

Frenna weet je hart te pakken. Hij is net als Jonna super muzikaal, maar dan wel iets rauwer, meer straat. En nee, ik ben Zwitserland als het gaat om de beef tussen Frenna en Mula.

Josylvio – Ma3seb

Deze EP draaien we vaak op weg naar een show. Zijn tracks gaan over waar hij vandaan komt – zijn buurt, geld, drugs – maar wel steeds op een andere manier vertelt. Esko is een topproducers. Als je luistert naar wat hij maakt voor Sevn en Jos en zo, dat zijn alleen maar bangers.

Travis Scott – Birds in the trap sing McKnight

Bij Travis Scott ben ik per ongeluk terechtgekomen en gelijk fan geworden. Zijn flow en beatkeuze is anders dan wat je gewend bent van Amerikaanse rappers. Ik vond Views van Drake ook heel goed hoor. Maar Drake kan bij mij sowieso weinig fout doen, Travis Scott was echt een verrassing.

Equalz – Update

Dit zijn gasten uit Rotterdam die een tijdje niets van zich hebben laten horen. Update is hun comeback EP en het is heel knap als je na twee jaar stilzitten met zoiets komt. Zij gaan groot worden.

SBMG – No Mickey Mouse Business

Onze maatjes. Ze zijn richting dancehall gegaan en dat is in Nederland nog niet zo groot. Dat ze het nu al doen, daar kun je alleen maar props voor geven. Het is goed uitgevoerd ook. Er zitten topnummers tussen.





De favorieten van Emms

Broederliefde – Hard Work Pays Off 2

We hebben zoveel schade aangericht; gouden platen, tv-optredens, een MTV-award, festivals die we hebben gekillt. De cijfers spreken uiteindelijk voor zich. Het is echt Broederliefde, je herkent ons meteen. Mensen vragen vaak naar onze formule, maar die is er niet. Wat we goed vinden gaat naar buiten. Mijn favoriet is toch wel Jongvolwassen, het is een track die teruggrijpt naar waar we vandaan komen. Hij heeft meer de hiphopstijl die mensen niet snel van ons verwachten.

Drake – Views

Er staan misschien maar twee hitjes op, maar alle tracks zijn sterk. Drake geeft levenslessen. Hij rapt over dingen als succesvol zijn en dat je moet oppassen voor fake love en slangen. Dat maak ik nu ook mee. Ik hou mijn cirkel klein. Ik ben met de boys. Wij zijn niet bij elkaar voor het geld, wij houden van elkaar.

Frenna – Geen Oog Dichtgedaan

Je kan je beste vriend na twintig jaar nooit meer zien, of je kan iemand net leren kennen en in korte tijd veel met elkaar meemaken. Frenna ken ik nog niet zo lang, maar we hebben een hele speciale band. Er zit zoveel liefde in die jongen. Samenwerken met hem is heel fijn, het is niet geforceerd. Als we een hele dag in de studio zitten en alleen maar chillen en praten over het leven, is dat niet erg. Morgen is er weer een dag.

Jonna Fraser – Blessed

Jonna wordt alleen maar beter. Als ik kijk naar zijn ontwikkeling, hoe hij van New Wave hier is gekomen, dat is echt enorm. Ik praat veel met hem, ik weet dat hij heel creatief is en hongerig. Hij is bereid om elke dag in de studio te zitten om beter te worden.

Kevin – Kleine Versnelling

De hardste white boy van Nederland. Hij beschrijft het leven dat we in Rotterdam leven. Dat hij zo sloom rapt, geeft de juiste vibe. Kev kun je goed pompen in de auto met een jointje erbij.

Josylvio – Ma3seb

Als ik niet beter wist, zou ik denken dat hij uit Rotterdam komt vanwege zijn muziek. Hij komt rauw en realistisch over. Hij heeft een hele toffe stem, een sterke delivery en hij is meer dan een straatrapper door zijn ad libs en refreintjes.

De favorieten van Edson

Drake – Views

Drake is Drake, alles van hem is goed, maar het is bizar wat hij met Views heeft neergezet. Met uitzondering van Hotline Bling heeft hij geen enkele videoclip uitgebracht en toch stond zijn album overal op één. Behalve dan in Nederland (lacht). Dancehall leeft weer mede dankzij hem.

Lil Kleine – WOP

Het was afwachten waar hij na New Wave mee zou komen. Met WOP heeft hij laten zien dat hij het kan. Vaak wordt een te grote bek niet snel geaccepteerd maar bij hem gebeurt het wel. What you see is what you get, dat is stoer en sterk aan hem, en het album is dat ook.

Jonna Fraser – Goed Teken

Na New Wave heeft Jonna duidelijk niet stilgezeten. Het is totaal iets anders dan Kleine, hier zit veel gevoel in. Dit is echt een album waar ik in de auto veel naar kan luisteren.

Broederliefde – Hard Work Pays Off 2

Ik gun anderen ook best hun shine, maar dit album staat voor mij toch echt op nummer één. Door alles wat er is gebeurd, geeft deze plaat me een heel bijzonder gevoel. Elke line raakt me op een bepaalde manier. Oh Jij is mijn favoriet, dat nummer kanik best tien keer achter elkaar horen. Elke toon en snaar, en ook het onderwerp is geweldig.

Frenna – Geen Oog Dichtgedaan

Ik pomp Paraplu elke dag. Ik voel hem nummer gewoon. De eerste kick slaat gelijk in, dan komt er iets in mij los.