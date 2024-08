We vroegen Brusselaars met hoeveel mensen ze al hebben geslapen

Vijftig jaar na de seksuele revolutie van mei ’68 gingen we in de straten van Brussel na hoe vlot mensen over hun seksleven praten. We verwachtten afwijzingen, verlegen gemompel en blinde paniek. Maar wat bleek: zowat iedereen deelde graag de harde cijfers achter hun amoureuze parcours.

Laure (25) en Billy (25)

VICE: Hallo, zouden we mogen weten met hoeveel mensen jullie al seks hebben gehad?

Laure: Hahaha. Ik ken het exacte aantal niet, dus ik kan jullie daar niet mee helpen.

Billy: Ik elf, dat heb ik onlangs nog geteld. Op je vijfentwintigste vind ik dat best oké, zolang ik nog kan bijhouden hoeveel het er waren.

Laure: Maar ik ben ook vijfentwintig.

Billy: En je weet het al niet meer?

Laure: In het begin hou je dat nog bij. Maar ondertussen heb ik geen notitieboekje meer waarin ik turf hoeveel gasten ik geneukt heb.

Hebben jullie momenteel een relatie?

Laure: Nee.

Billy: Ja, ik heb een vriendin.

Weet je met hoeveel gasten zij al geslapen heeft?

Billy: Zonder enige zekerheid over het onderwerp denk ik dat zij ongeveer aan hetzelfde aantal zit als ik.

Laure: Dat hoop je.

Shania (18), Margot (19) en Manon (17)

VICE: Hey hey, kunnen jullie ons vertellen met hoeveel jongens jullie seks hebben gehad?Manon: Wij kunnen dat erg snel zelfs: met geen enkele.

Margot: Nul.

Shania: Hetzelfde bij mij.

Jullie hebben de ware nog niet gevonden?

Shania: Inderdaad.

Florine (20) en Alban (20)

VICE: Hey schattigaards, hoeveel seksuele partners hebben jullie al gehad?

Florine: Ik zes en hij vier.

Jullie lijken goed op de hoogte te zijn van elkaars intimiteit?

Florine: Ja, we zijn nu al drie maanden samen en we praten daar wel eens over.

Alban: Vaak zelfs.

Denken jullie dat dit deftige aantallen zijn?

Alban: Er is geen slecht aantal, maar ik denk wel dat ik het moeilijk zou hebben indien je er meer had gehad.

Florine: Dertig partners of zo?

Alban: Nee, nog minder. Zo verdraagzaam ben ik nu ook weer niet.

Florine: Eerlijk gezegd vind ik zes een redelijk aantal. En dat van jou is nog redelijker.

Alban: Ja kijk, ik ben nu eenmaal een redelijke jongen.

Florine: Inderdaad, redelijker dan ik.

Kevin (26) en Gohkan (28)

VICE: Dag jongens, hoeveel bedpartners hebben jullie al gehad?

Kevin: Een tiental.

Gohkan: Bij mij hetzelfde, denk ik.

Kevin: Leugenaar! Je verkoopt gezever.

Gohkan: Oké dan, ik denk dat ik aan twintig zit.

Dat is meteen dubbel zoveel. Is dat een goed aantal of zou je er meer willen?

Gohkan: Nee, zo is het goed, je moet ook niet overdrijven. Daarna krijg je soa’s en shit.

Kevin: Het is geen wedstrijd. Het belangrijke is dat het leuk is.

Martine (62)

VICE: Goeiemiddag Martine, vertel eens hoeveel mannen jou tot een hoogtepunt hebben proberen brengen?

Martine: Een tiental. Jammer genoeg is mijn man, de beste van ze allemaal, drie jaar geleden overleden.

Hoeveel partners heeft hij in zijn leven gehad?

Ik denk vier. Hij was een erg serieuze man.

Ben je tevreden met je aantal?

Ja, dat zijn er voldoende, ik had er misschien zelfs minder gewild. En hoe is het met jullie seksleven?

Dat is privé.

Stefan (30)

VICE: Hey Stefan, kan jij zeggen hoeveel bedpartners je al hebt gehad?

Stefan: Ik ben al lang gestopt met tellen. Ik weet het niet juist. Een veertigtal misschien?

Op welke leeftijd was je het actiefst?

Vooral toen ik ongeveer vijfentwintig was.

Het meest intense moment was dus midden de twintig?

Ja, inderdaad. Tijdens de puberteit liep het minder, omdat ik nogal een verlegen persoon ben.

Léa (17) en Ilona (20)

VICE: Hee, met hoeveel gasten hebben jullie al seks gehad?

Léa: Ik met eentje.

Ilona: Oh veel, maar ik hou me niet bezig met ze te tellen. Een twintigtal zou ik zeggen.

Op welke leeftijd was dat vooral?

Ilona: Op mijn achttiende. Dat was echt het moment waarop ik heel veel vree.

Hebben jullie momenteel een vriendje?

Ilona: Ja.

Léa: Ja, mijn eerste. Toen ik vijftien was heb ik een maand gewacht om seks te hebben en nu zijn we al twee jaar samen.

Théo (74)

VICE: Hey Théo, met hoeveel vrouwen heb jij het bed gedeeld?

Théo: Tien à vijftien, maar dat gebeurde hoofdzakelijk voor mijn vijftigste.

Heb je momenteel een relatie?

Ja, met mijn vrouw. We zijn al twintig jaar getrouwd, maar we zijn al langer intiem met elkaar. Ik ben de enige man met wie ze ooit heeft gevreeën.

Jij bent dus een beetje de playboy?

Zo kun je het zien, ja.

Nazario (23) en Francisco (23)

VICE : Hey mannen. Met hoeveel partners hebben jullie de lakens al gedeeld?

Francisco: Hier in Brussel of in heel mijn leven? Ik heb er zestien gehad en ik kan ze me allemaal direct herinneren.

Nazario: Ik vijftien, denk ik.

Sinds wanneer zijn jullie in België? En hoeveel hebben jullie er hier gehad?

Francisco: We zijn hier sinds september en sindsdien heb ik met twee mensen seks gehad..

Nazario: In Brussel heb ik er één of twee gehad, ik weet het niet meer exact.

Francisco: Maar hoe is het mogelijk dat ik dat niet weet? Je bent mijn huisgenoot.