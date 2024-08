We vroegen Brusselaars wat ze zouden eten als laatste avondmaal

Jezus en zijn apostelen kregen maar weinig lekkers voor hun Laatste Avondmaal: de arme stakkers moesten het stellen met een glaasje wijn en wat oud brood. Met Pasen voor de deur vroegen we ons af wat jullie graag zouden eten de dag voor jullie dood, voor zover je dan nog honger hebt. Het Laatste Avondmaal herdacht, deze keer met Andalousesaus en alle groentjes, graag.



Margot

VICE: Hey Margot, niet zo snel, we hebben een vraagje: wat zou je eten moest je morgen komen te sterven?

Margot: Sorry voor de haast, alles kost vandaag 1 euro in mijn favoriete tweedehandswinkel! Ik zou gaan voor witloof in hespenrolletjes. Ik word altijd gelukkig als ik dat eet, al van toen ik klein was.

Julian en Christophe

VICE: Dag jongens, wat zouden jullie zien zitten als laatste maaltijd?

Christophe: Sowieso iets dat mijn moeder maakt.

Kookt ze zo goed?

Christophe: Pffff… het valt mee. Ik weet het niet, maar ik denk dat een simpele steak met frieten volstaat.

Julian: Ik zou een simpele durum eten.

Klasse!

Marck

VICE: Hallo Marck, wat zou voor jou de ideale laatste maaltijd zijn voor je sterft?

Marck: Ik zou voor ik sterf graag eens mensenvlees proeven. Ik ben echt benieuwd hoe dat smaakt.

Nicolas en Ardalan

VICE: Hey jongens, wat is volgens jullie de lekkerste schotel om je leven mee te eindigen?Ardalan: Oh, dat is moeilijk.

Nicolas: Ramen noedelsoep?

Ardalan: Oh ja! Een enorme schotel ramen noedelsoep!

Nicolas: Ziek veel ramen noedelsoep!

Mila en Ibbe

VICE: Dag meiden! Wat zouden jullie eten als laatste maaltijd?

Mila: Een goede hachis parmentier, met vlees onderaan en puree bovenaan. Lekker! Dat at ik gisteren nog. Ik maak dat met pastinaak, vergeten groenten, die ik in de puree doe, met daaronder tomatensaus met vlees.

Ibbe: Ik denk gewoon frieten, eigenlijk. Met veel mayo en een hamburger.

Nikita en David

VICE: Goedemiddag jongens. Welke maaltijd krijgt jullie voorkeur voor jullie sterven?

Nikita: Veel bier.

Welk bier?

David: Een Kwak.

Nikita: Even serieus nu. Ik zou zeggen een goed stuk vlees. Een steak saignant.

David: Voor mij een hamburger! Van Hard Rock Café! Die zijn echt goed.

Alison

VICE: Dag Alison, wat zou jouw laatste maaltijd moeten zijn?

Alison : Oh! Ik hou enorm van eten, dus hier moet ik even over nadenken. Waarschijnlijk wortelstoemp. Het is het lievelingseten van mijn dochter, en dat is veel minder ongezond dan lasagna, dus als ik toch wil afvallen, kan ik er even goed dan mee beginnen. Voor een keer zal ik dan toch goede voornemens hebben genomen.

Niks erbij?

Alison: Nee, enkel patatten en wortelen. Ik eet geen vlees — niet uit overtuiging, maar omdat ik het niet lust — dus dat zal wel volstaan. In de hoop dat die dag er niet meteen aankomt, natuurlijk.

Tuur

VICE: Dag Tuur, wat zou jij als laatste avondmaal willen eten?

Tuur: Een spaghetti alle vongole. Ik eet dat regelmatig, zelfs als ik op vakantie ga, kijk ik er naar uit om dat ergens te kunnen eten.

Ben je dat dan niet beu gegeten?

Tuur: Mijn laatste avondmaal beschouw ik ook een beetje als mijn laatste vakantie.