We vroegen Business Class-presentator Harry Mens om zijn adviezen over business en daten

Harry Mens is een van de bekendste zakenmensen van ons land. Dat komt vooral omdat hij al bijna twintig jaar het programma Business Class presenteert, iedere zondagochtend op RTL7. In het programma ontvangt Harry bankiers, beurshandelaren en andere zakenlieden, maar ook politici en economen schuiven graag aan om te praten over geld en het bedrijfsleven.

Naast presentator heeft Harry decennia lang ervaring als projectontwikkelaar en makelaar. En sinds kort is hij ook de uitbater van een crematorium. Ik belde hem op om te praten over deze ervaringen en over Business Class. Ook vroeg ik hem naar zakelijk advies voor jongeren zoals mijzelf. Dat had hij zeker.

U bent voor het grote publiek bekend als presentator van het programma Business Class, dat wordt gefinancierd door uzelf en door sponsors die in het programma aanschuiven om over hun bedrijf te praten. Waarom heeft u daarvoor gekozen?

Als ik een talkshow zou willen bij de publieke omroep, kom ik met m’n rechtse gezicht niet aan de bak. Daar moet je van links signatuur zijn, zoals Matthijs van Nieuwkerk bij De Wereld Draait Door. Je kunt dan vijf ton binnenhalen en met een mesje in een wond gaan peuteren, verder hoef je met niemand rekening te houden. En je wordt nog beroemd ook. Maar voor rechtse zelfstandigen die van hun hart geen moordkuil maken is dat niet weggelegd bij de publieke omroep. Toen ik dat besef had ben ik naar RTL gestapt, nu twintig jaar geleden. Ik zei dat ik een programma wilde maken. Op de zondagochtend (het moment waarop Business Class wordt uitgezonden, red.) was bij RTL toen nog niets te beleven op tv. RTL antwoordde: begin maar, als het ons maar geen geld kost. Nee, zei ik, we gaan geld verdíenen, en we delen de winst. Business Class heeft al tientallen miljoenen voor RTL opgebracht de laatste twintig jaar. Achteraf gezien was RTL liever zelf de baas geweest, maar dat durfde ze toen niet aan. Ik wel. En bovendien: dat alles gesponsord is, is onzin. Ik heb Theo Hiddema wekenlang een gratis platform gegeven met als resultaat dat hij nu in de Tweede Kamer zit.

Denkt u dat dat door Business Class komt?

Niemand kende Theo Hiddema, bij mij kreeg hij allure en uiteindelijk 44.000 voorkeursstemmen. Die komen bij mijn kijkers vandaan.

In een recente uitzending van Business Class, schoof Marijke Helwegen aan om over secretaressedag te praten, en aan het einde van dat interview vroeg u waar ze haar oorbellen had gekocht. Denkt u dan niet: dat doe ik liever niet?

Dat was niet gesponsord. Ze had de mevrouw meegenomen die haar oorbellen had gemaakt. Dan ben ik kruidenier genoeg om die mensen even te pleasen. Ik heb daar niks voor gevangen.

Een van de vaste Business Class kijkers is René van der Gijp. Hij is fan van u, maar noemde u ook de slechtste interviewer van Europa. Wat vind u daarvan?

Ik weet wie het zegt, daar lig ik echt niet wakker van, als hij dat zegt.

De gasten bij Business Class zijn vooral mannen. Hoe komt dat?

Tja, wat denk je? Het bedrijfsleven bestaat voor tachtig procent uit mannen. Aanstaande zondag heb ik de Zakenvrouw van het Jaar in m’n programma, zij zegt zelf dat veel dames niet ambitieus genoeg zijn.

Bent u het daarmee eens?

Ja.

Het heeft niks met het glazen plafond te maken?

Nee.

Kan iedereen in het leven een miljoen op z’n rekening krijgen, als hij of zij dat echt wil?

Als er genoeg inflatie komt is iedereen straks miljonair. Maar even serieus: het is niet voor iedereen weggelegd. Je hebt luxepaarden en werkpaarden, zo zit de mensheid nu eenmaal in elkaar.

Wat zou u doen als u net een opleiding hebt afgerond, 30.000 euro studieschuld hebt opgebouwd en de kansen op een baan niet zo groot zijn?

Als je afgestudeerd econoom of jurist bent, dan moet je wel een hele grote sukkel zijn als je dan je geld niet kan verdienen. Ik wil wel adviseren: ga Russisch leren, of Chinees, dan gaat de pomp vanzelf water geven.

Maar als je opgeleid bent voor een baan in bijvoorbeeld de media?

Ik stond zelf na de middelbare op straat. Work is better than school. Veel succesvolle ondernemers hebben geen opleiding, maar ze zijn streetsmart. Daar ontbreekt het nogal eens aan bij hoog opgeleide mensen. Het is niet erg om een tijdje beneden je opleidingsniveau te werken en gewoon wat te gaan handelen. Lekker streetsmart worden, dat is heel belangrijk.

U bent zelf inmiddels projectontwikkelaar, makelaar en presentator, maar opende in 2016 ook een crematorium. Wat was daar de reden voor?

Risico’s nemen. Doen wat je denkt dat je doen moet.

Maar hoe komt u dan bij een crematorium? Ik denk niet zo vaak aan een crematorium.

Nou, ik wel.

Is het gouden business?

Negentig procent van alle crematoria in Nederland onderscheiden zich nauwelijks van een kantine van een hockeyclub. Ikzelf heb er iets moois van gemaakt, en dat lijkt te werken. Het is geen gouden business, maar er zit wel continuïteit in en het is niet conjunctuurgevoelig.

Waar moet je op letten als je jong bent, een onderneming wil beginnen, maar niet een heel groot startkapitaal hebt?

Ik kom veel mensen tegen die wat van plan zijn, en als ik ze een jaar later weer tegenkom zijn ze dat nog steeds van plan. Je moet gewoon beginnen en niet bang zijn. Misschien gaat het fout, jammer dan. Iemand die niks probeert gaat sowieso niet ver komen. Teleurstellingen rijpen je in je carrière. Tot je 40 e mag je risico’s nemen en fouten maken, dat is geen schande. Na je 40 e liever niet meer. Dan heb je misschien kinderen, ben je getrouwd en dat maakt het allemaal veel moeilijker.

U gaf zelf onlangs in een interview aan niet meer te willen trouwen. Waar moeten jongeren rekening mee houden als ze dat wel willen doen?

Dat heel veel dames op je succes uit zijn. Ze kunnen van goede vrienden veranderen in je grootste vijanden. Als je het doet, dan buiten gemeenschap van goederen. Ik zou haast zeggen: ieder voor zich, God voor ons allen.

Als u op date gaat, split u dan de rekening?

Mijn mannelijke eerzucht gaat zo ver dat ik liever zelf betaal. Als een vrouw wil meebetalen getuigt dat vaak niet van veel geluk in de liefde, is mijn ervaring. Ze wil dan blijkbaar onafhankelijk blijven, en dat schiet niet op, dat is geen goed recept voor een goede liefdesaffaire. In de historie is het altijd de man die de kar trekt, en de vrouw is onderdeel van het gezin. Een vrouw hoeft van mij niet te werken, daar ben ik heel ouderwets in.

Wat vindt u van vrouwen die meer verdienen dan u?

Ik kom ze wel eens tegen, maar dat zijn vaak niet de aardigste types. Pim Fortuyn zei ooit: ik heb een hekel aan vrouwen die op mannen willen lijken. En dan noemde hij onder ander Neelie Kroes, Nina Brink en nog een paar van die typetjes.

Daar blijft u ver vandaan als het om de liefde gaat?

Ja, zeker. Zij hebben ook weinig succes op dat gebied. Ze moeten vaak zélf alimentatie betalen aan de mannen die hen verlaten hebben.

U heeft zelf vijf dochters bij drie verschillende vrouwen. Dat lijkt me ook nogal een financiële aderlating iedere maand.

Het geeft me enorm veel voldoening, en de liefde die je daarvoor terugkrijgt is belastingvrij. Het is een feest om vijf dochters te hebben. Dat het me veel geld kost maakt me niks uit. Ik ben nu zeventig en zit de hele dag oude mensen te cremeren in mijn crematorium. Sommigen waren heel rijk. Nou, daahaag, geld!

Dus u deelt flink uit aan u dochters?

Ik laat het me afpakken. Als ze erom vragen en het is redelijk, krijgen ze het. Zolang de voorraad strekt.

Zou u het ook aan een zoon geven als u die had, of moet hij het zelf verdienen?

Ik zou nooit een zoon willen, daar zie ik niks in. Je ziet vaak bij een dominante vader dat de zoon gedoemd is te mislukken. Het was een geluk bij een ongeluk dat mijn vader stierf op mijn zeventiende, want ik werd voor de haaien gegooid en toen werd ik zelfstandig. Dat is nog een laatste advies wat ik aan jonge mannen mee wil geven: luister niet te veel naar je vader.