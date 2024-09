We vroegen carnavallers in Maastricht of ze het nog zien zitten met de democratie

De komende weken gaan we Kiezen met VICE. Tot 15 maart zullen wij jouw bron van verlichting in de democratische duisternis zijn. Dat doen we met artikelen, maar ook met (video)interviews met de lijsttrekkers, waarin we jullie vragen aan hen voorlegden. Volg ons elke dag en mis niks.

Als je het hele jaar hebt uitgekeken naar een paar dagen helemaal uit je stekker gaan, is het laatste waar je op zit te wachten wel iemand die vanuit de Randstad de trein heeft gepakt om je een paar vragen te komen stellen over politiek. Maar ja, politiek is nou eenmaal te belangrijk om te negeren, en dus pakten de fotograaf en ik gisteren toch maar de trein naar Maastricht. En wat denk je, de mensen gaven nog verschrikkelijk vriendelijk antwoord ook!

Frank, 29, grafisch ontwerper

VICE: Ha Frank, met welke politicus zou jij nou weleens de polonaise willen lopen?

Frank: Met Wilders. Niet dat ik op hem stem, maar ik zou weleens willen weten hoe het is om wél plezier met hem te hebben. Ik denk alleen niet dat hij graag carnaval viert, maar een beetje vrolijkheid in zijn leven zou die man goed doen. Ik ben zelfs bereid om zijn bodyguard te zijn voor een dag, hebben zijn bewakers ook eens een dagje vrij.

Geloof je nog in de democratie?

Jawel, alleen vind ik het jammer om te zien dat we met z’n allen zo naar rechts aan het gaan zijn. Ook wereldwijd. In die zin vind ik democratie soms wel een beetje eng.

De democratie vindt jou denk ik ook eng. Heb je alternatieven?

Ik heb weleens gelezen dat een dictatuur op papier het beste systeem is, alleen heeft het in de praktijk tot nu toe nog nooit lekker uitgepakt. Als je een goed persoon aan de macht hebt zou het kunnen, alleen dat gebeurt nooit want macht stijgt naar het hoofd. Dus dan blijft democratie toch het beste.

Kan de politiek nog wat leren van carnaval?

Ja, het samenzijn. Kijk, jong en oud, arm en rijk, we zijn gewoon een grote groep die het heel erg naar z’n zin heeft. In de huidige wereldpolitiek is het elk land voor zichzelf, iedereen gaat voor z’n eigen hachje. Terwijl we over het algemeen allemaal wel zo’n beetje hetzelfde willen. Het zou mooi zijn als we eens met elkaar zouden samenwerken om die doelen te bereiken.

Tessa, 19, student pedagogiek

VICE: Tessa! Met welke politicus zou jij graag de polonaise willen lopen?

Tessa: Ik ken er eigenlijk niet zo veel. Ik ben eerlijk gezegd sowieso niet zo thuis in de politiek. Maar die wat jongere, Jesse Klaver, daar zou ik wel en polonaise mee willen lopen. Hij moet dan hij wel achter mij aan lopen, want ik heb geen zin in dat hij de leiding neemt.

Geloof je nog in de democratie?

Ja, al zitten er wat haken en ogen aan. Als je stemt op een partij die niet genoeg stemmen haalt om in de Tweede Kamer te komen, dan wordt dus eigenlijk je stem niet gehoord. Er zijn in Nederland sowieso te veel politieke partijen.

Zou de politiek een voorbeeld moeten nemen aan carnaval?

Nou, ik vind wel dat er een bar moet komen in de Tweede Kamer, dan kunnen ze na afloop van al het serieuze gedoe samen leuke verhalen aan elkaar vertellen met een biertje erbij. Ik denk dat de werksfeer dan ook een stuk ontspannener wordt.

Meneer de pinguïn, 32 (wilde niet met zijn echte naam in de krant)

VICE: Zeg, als je de polonaise moest lopen met een politicus, wie zou je kiezen?

Pinguïn-man: Waarom zou ik moeten kiezen? Ik wil de polonaise met iedereen lopen. Anders kan je ook geen polonaise vormen. Gewoon met de gehele Tweede Kamer, hartstikke gezellig!

Geloof je nog in de democratie?

Ja, ik geloof daar dus helemaal in. Het is de beste politieke vorm die we hebben.

Wat kan de politiek van carnaval leren?

Politiek lijkt eigenlijk best wel veel op carnaval, het is één grote poppenkast.

Romeo, 20, werkt in een café

VICE: Vriend. Met welke politicus zou jij nou nog weleens de polonaise willen lopen?

Romeo: Geert Wilders! Omdat hij nu zo bekend is. Ik denk ook wel dat hij los kan gaan, die man komt tenslotte uit Limburg.

Geloof je nog in de democratie?

Een beetje. Iedereen stemt en kiest maar, maar eigenlijk komt er bijna niks terecht van wat de partijen in campagnetijd voorstellen. In ieder geval niet genoeg. Elke partij wil wat anders, en zo kom je nooit tot een goed, concreet plan.

Wat kan de politiek van carnaval leren?

Voor veel mensen is de politiek helemaal niet leuk en veel mensen kunnen zich totaal niet in de politiek vinden. Het zou een veel gezelliger image moeten krijgen, zodat iedereen zin heeft om zich erin te verdiepen.

Nick, 30, werkt bij een truckbedrijf

VICE: Dag, met welke politicus zou jij best eens uitgebreid willen hossen?

Nick: Toch wel Frans Timmermans. Hij is een Limburger en begrijpt het carnavalsgevoel. Volgens mij is hij hier trouwens ook echt ergens aanwezig. Hij gaat ook 100% verkleed. Niet zoals ik, maar hij doet denk ik wel zijn best.

Geloof je in de democratie?

Ik denk het wel. We hebben toch een systeem in Nederland waarbij iedereen z’n steentje kan bijdragen. Het blijft natuurlijk moeilijk om zeventien miljoen mensen te vertegenwoordigen door 150 man. Maar ja, ik zou ook niet weten hoe je dat helemaal anders kan doen, en ik denk dat iedereen zich wel ergens in een partij kan vinden.

Wat kan de politiek leren van carnaval?

Het hoeft hier niet allemaal heel strak georganiseerd te worden, met veel politie die alles in de gaten houdt. Je ziet hier wel beveiliging rondlopen, maar toch is het heel rustig in de stad qua opstootjes. De politiek mag wat dat betreft ook wel wat losser, want je ziet hier dat het prima werkt!

Debby, 32, lerares in het basisonderwijs

VICE: Hey Debby. Polonaise en politiek, gaat dat samen?

Debby: Ik weet het niet, maar als het moest zou ik het liefst achter de burgemeester van Maastricht aan lopen. In feite is zij natuurlijk ook een politicus. Ze heeft veel humor en kan denk ik goed meegaan in het feestgedruis. Ik hoop ook heel erg dat ze ergens hier aan het feesten is! Het zou leuk zijn als ik haar tegenkwam, kan ik gelijk kijken of ze de polonaise wat vindt.

Geloof jij nog in de democratie?

Ja ik denk het wel, er zijn natuurlijk veel moeilijkheden, maar als ik zie hoeveel er nog wel besproken kan worden, denk ik wel dat het altijd nog kan. En dat het er ook altijd nog is.

Wat kan de politiek leren van carnaval?

Al die saaie pakken met keurige stropdassen mogen wel een keer vervangen worden door wat fleurigers. En er mag sowieso wel wat meer gelachen worden in de Tweede Kamer.