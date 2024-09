We vroegen dakloze jonge mensen wat ze gaan stemmen

De komende weken gaan we Kiezen met VICE. Tot 15 maart zullen wij jouw bron van verlichting in de democratische duisternis zijn. Dat doen we met artikelen, maar ook met (video)interviews met de lijsttrekkers, waarin we jullie vragen aan hen voorlegden. Volg ons elke dag en mis niks.

Wat betekent politiek voor je als het leven je zo’n dikke middelvinger geeft dat je op jonge leeftijd dakloos bent? Stem je iets socialistisch, of juist niet, en geloof je überhaupt nog dat er mensen in de Tweede Kamer zijn die wat voor je kunnen betekenen? Om daarachter te komen ging ik langs bij Opvangcentra De Elandsstraat in Amsterdam en Back UP in Utrecht, twee opvangplekken voor dak- en thuisloze jonge mensen, om te vragen wat zij op 15 maart gaan stemmen.

Samson, 21, zit ruim een jaar in de Elandsstraat

VICE: Ga je deze verkiezingen stemmen?

Samson: Ik denk het wel, maar ik ga proteststemmen.

Wat betekent dat?

Dat ik op de SGP stem. Dezelfde kliek partijen regeert al sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog, en ik vind dat ze het verpest hebben. Daarom ga ik proteststemmen, want als ik niet stem gaat mijn stem automatisch naar een grote partij. De SGP gaat toch nooit winnen.

Welke partij kan het meeste betekenen voor jouw situatie, denk je?

Ik ben absoluut niet links, ondanks mijn situatie. Ik denk dat een grote overheid niet goed is, want een verzorgingsstaat doet helemaal niks voor mijn situatie. Ik denk eerlijk gezegd dat de ChristenUnie en de SGP nog de meeste empathie hebben, vanwege hun geloof.

Denk je dat het voor jouw situatie überhaupt uitmaakt wie er wint?

Niet echt, maar ik denk dat als er een linkse partij wint, dat ik daar vooral nadeel van zou hebben. We staan nu al met de overheidsbegroting flink in de min, en als een linkse partij wint komen er weer allerlei flauwekulprogramma’s bij en dan zijn we financieel gezien nog verder van huis.

Achraf, 24, zit vier maanden in de Elandsstraat

VICE: Ga je deze verkiezingen stemmen?

Achraf: Ja, op de PVV. Ondanks dat ik zelf van buitenlandse afkomst ben, ben ik het op veel manieren eens met Wilders. Hij komt heel dreigend over, maar voor mensen die gewoon werken is hij goed. Ik ben een geboren en getogen Amsterdammer, ik werk vijf dagen per week keihard en ik moet betalen voor lapzwansen die niks willen. Er worden panden gebouwd voor vluchtelingen, maar wij worden vergeten. Het zou het parlement goed doen om een keer zo’n ander type politicus mee te maken.

Het is je allemaal veel te links.

We zijn gewoon te laks in dit land. De PvdA is er helemaal niet voor de arbeid, maar voor de mensen die niets doen. Op het moment dat ik ging werken kwam ik erachter dat ik betaal voor allemaal dingen die helemaal niet nodig zijn. Voor mensen die niks doen. Die mensen zorgen voor criminaliteit, en vluchtelingen zijn daar onderdeel van. Ik vind wel dat bepaalde dingen anders moeten bij de PVV hoor, en ik denk ook dat Wilders een aantal dingen op een andere manier moet brengen. Maar ik snap wat hij bedoelt.

Is zijn anti-islam-agenda iets waar je achter staat?

Mijn ouders zijn moslims en ik ben ook islamitisch opgevoed, maar ik geloof in mezelf. Ik vind wel dat Wilders minder hard moet zijn tegen moslims, dat is zijn enige minpunt.

Denk je dat de politiek überhaupt iets voor jou kan betekenen?

Ja, op den duur wel. Maar ik kijk verder dan alleen mezelf – ik hoop gewoon dat we als volk weer een eenheid kunnen worden en dat we een beetje achter elkaar gaan staan. We kijken zo erg op elkaar neer. Op het moment dat ik mijn werkkleding aan doe laat iedereen, inclusief de politie, me met rust. Als ik mijn pet op heb en een joggingbroek draag, willen ze opeens mijn kofferbak controleren. Daar heb ik wel last van.

Ray, 18, zit vier dagen in de Elandsstraat

VICE: Ga je deze verkiezingen stemmen?

Ray: Nee, ik ga niet stemmen want ik weet niets van politiek af en ik wil me er ook niet te veel in verdiepen.

Waarom niet?

Ik vind het gewoon niet zo interessant. Ik wil wel partijprogramma’s doorlezen, maar ik ga niet die hele campagne volgen. Wel zou ik een online stemwijzer willen doen.

Heb je wel een vaag idee aan welke partij je het meest zou hebben?

Bij maatschappijleer heb ik wel over alle partijen geleerd, en ik geloof dat ik toen vond dat de PvdA het beste paste bij wat ik het beste voor Nederland vind.

Wat zou naar jouw mening het grootste politieke rampscenario zijn?

Geert Wilders, maar dat is vooral wat ik om me heen hoor. Ik hoor dat hij hier geen buitenlanders wil hebben. Dat is natuurlijk een groot probleem.

Denk je dat de politiek überhaupt iets voor jou kan betekenen?

Niet echt. Er zijn geloof ik wel partijen die veel voor jongeren doen, maar er zijn geen echte jongerenpartijen, terwijl ik denk dat die wel heel veel voor mij zouden kunnen betekenen.

Robin, 17, zit drie weken in de Elandsstraat

VICE: Als je niet nog te jong was geweest, was je deze verkiezingen dan gaan stemmen?

Robin: Ik denk het niet. Er is geen een partij waar ik het mee eens ben. Een hoop partijen zeggen een aantal dingen die ik goed vind, maar vervolgens roepen ze weer andere dingen die ik nooit zou willen.

Wat zou het grootste politieke rampscenario zijn?

Ik weet het niet, misschien Geert Wilders, maar ook van hem vind ik dat hij op sommige punten helemaal gelijk heeft. Ik ben bijvoorbeeld heel erg voor het idee om de gulden terug te brengen, maar al die extremistische dingen die hij zegt vind ik niks.

Denk je dat de politiek überhaupt iets voor jou kan betekenen?

Vast wel, maar ik weet niet precies hoe. Er moet eerst een partij komen die voldoet aan wat ik wil, en die is er momenteel gewoon niet.

Mohammed, 25, zit een jaar in Back UP

[Mohammed wilde onder geen beding op de foto]

VICE: Ga je deze verkiezingen stemmen?

Mohammed: Dat weet ik nog niet zeker. De vorige keer heb ik niet gestemd, omdat er geen enkele partij was die iets zei waartoe ik me aangetrokken voelde. Ik geloof ook niet zo in dit hele politieke systeem.

Als je gaat stemmen, wat wordt het dan?

Ik denk SP of anders DENK, omdat zij het voor minderheden opnemen. Voor zover ik hun campagne heb kunnen volgen, zie ik dat zij geen discriminatie willen. Het is met een buitenlandse achtergrond veel moeilijker om een baan te krijgen, zelfs wanneer je de juiste diploma’s hebt. Het moet niet uitmaken wat je kleur of je geloof is, we moeten met elkaar samen leven, één volk zijn.

Wat zou het grootste politieke rampscenario zijn?

Winst voor de PVV natuurlijk; zij zetten hele groepen weg, met name moslims. Ik ben zelf Marokkaan, en dat hele “minder Marokkanen”-gebeuren raakt me enorm. Hij zegt dat wij het land uit moeten en dat alleen al zorgt voor een grimmige sfeer. Ik weet niet wat er gaat gebeuren als hij aan de macht komt, maar goed is het niet. Ik denk zelfs dat ik naar België verhuis als de PVV wint, want dan heb ik hier niks meer te zoeken.

Denk je dat de politiek überhaupt iets voor jou kan betekenen?

Ik heb er niet veel vertrouwen in, omdat het nog nooit wat voor mij heeft kunnen betekenen. Ik denk ook dat als je op een bepaald niveau komt en je tot premier gekozen wordt, er alsnog allemaal mensen boven jou zitten die je vertellen wat je moet doen. Het politieke systeem ziet niet in elkaar zoals het er aan de buitenkant uitziet.

Denk je dat het voor jouw situatie uitmaakt wie er wint?

Nee, het boeit me ook niet zo. Ik denk wel dat er rellen gaan komen als de PVV wint. Ik hoop het niet natuurlijk, maar ik denk het wel.

Yasmina*, 18, komt twee weken bij BACK UP

VICE: Ga je deze verkiezingen stemmen?

Yasmina: Nee. Dat is voornamelijk vanwege privézaken. Ik heb op dit moment geen adres, dus ik weet niet eens waar mijn stempas binnenkomt. Verder weet ik ook niet waar ik op zou moeten stemmen, want ik volg de politiek totaal niet. Ik heb er gewoon geen interesse in, en ik heb op dit moment ook wel belangrijkere zaken aan m’n hoofd.

Welke partij ondersteunt naar jouw mening het beste jouw situatie?

Ik denk DENK. Ik weet er niet veel vanaf, maar ik heb wel hele goede dingen gehoord, dingen die me bevielen. Als ik zou moeten kiezen gaat mijn voorkeur daarnaar uit.

Wat zou volgens jou het grootste politieke rampscenario zijn?

Absoluut de PVV, dat gaat echt een ramp worden denk ik. Het is natuurlijk niets nieuws dat Geert Wilders dingen zegt over Marokkanen en buitenlanders, maar wij voelen ons buitengesloten en tweederangsburgers. In Marokko worden wij gezien als Nederlanders, en in Nederland zijn we Marokkanen. Op die manier voelen we ons nergens thuis. Dat is mede dankzij Wilders, daar kunnen we gewoon niet over liegen.

Denk je dat de politiek überhaupt iets voor jou kan betekenen?

Nee, helemaal niks. Het maakt eigenlijk niet uit wie er zou winnen, ze zouden mij er niet mee helpen. Als ik later meer verstand heb van politiek en me er meer in verdiept heb, denk ik daar misschien wel anders over, maar ik heb nu andere problemen die voorrang hebben.

Bob, 29, komt ongeveer tien jaar bij BACK UP

VICE: Ga je deze verkiezingen stemmen?

Bob: Ja, ik vind Geert Wilders een goede. Hij is erg uitgesproken maar hij heeft wel gelijk.

Waarom is dat?

Vanwege de dingen die hij zegt over buitenlandse mensen. Ze hoeven niet weg, maar er zijn een hoop dingen waarbij hij het bij het juiste eind heeft. Die mensen denken dat Nederland er alleen maar is voor de uitkeringen en de kinderbijslag, dat is genoeg voor hen om hierheen te komen. Bij mij in de buurt zitten genoeg Turkse mensen die dat doen, dus ik weet waar ik het over heb. Ik vind precies hetzelfde als Geert Wilders wat dat soort zaken betreft. Maar goed, ook die mensen hebben natuurlijk een plek nodig om te wonen en het zijn ook maar mensen, dus zolang ze niet in de uitkering gaan zitten mogen ze wat mij betreft blijven.

Ondersteunt de PVV jouw situatie dan ook het beste?

Ja, dat denk ik wel. Het is ook wel een partij voor jongeren. Ik ben natuurlijk niet echt een jongere meer, maar toch gaan ze mij ook helpen. Dat weet ik zeker.

Denk je dat de politiek überhaupt iets voor jou kan betekenen?

In de zin van de banenmarkt in Nederland beter maken wel. Als ze daar meer geld en tijd in zouden steken, zou het echt een stuk beter gaan met Nederland. Geert Wilders zou de arbeid beter maken. Hij is echt een tweede Pim Fortuyn, heel recht voor z’n raap. Hij zegt wat hij denkt en dat doe ik ook, dus ik mag hem wel.

Denk je dat het voor jouw situatie wat uitmaakt wie er wint?

Nee, voor mijn situatie helemaal niet, maar misschien wel voor anderen. Ik stem voor wat ik het beste voor Nederland vind, niet voor wat het beste is voor mij.

*De naam van Yasmina is gefingeerd.