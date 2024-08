We vroegen Amsterdammers of ze last hebben van etensgeurtjes van hun buren

De Nederlandse woningmarkt is verziekt. En in Amsterdam is het helemaal gestoord. Zo kun je voor 62.000 euro een kamer van 9 m2 kopen, ook is er een appartement waar je 1000 euro per maand voor betaalt (exclusief) en absoluut niet mag koken en is een appartement van 30 m2 met opklapbed voor 1475 euro per maand een betaalbare woning voor millennials.

Maar het gaat verder. Dat bleek uit de tweet van David Poort van afgelopen donderdag. Hij plaatste een screenshot van mailverkeer tussen verhuurbedrijf Executive Home Rentals (EHR) en Maysaa Munaf, een vriendin van hem, die geïnteresseerd was in een huurwoning in Bos en Lommer.

In het appartement waar Maysaa interesse in had was alleen ruimte voor mensen die gewoon normaal op de westerse manier eten koken. Geen gekke kruiden of specerijen en andere niet-westerse onzin. Zie je het al voor je? Geen kruidig, geurend eten in BoLo en alleen maar avg’tjes?

Een telefoontje naar EHR leerde ons dat zij alle huizen inspecteren. Daaruit kan bijvoorbeeld blijken dat een appartement een verhoogde kans heeft op geluidsoverlast door dunne muren, of geuroverlast door een slechtwerkende afzuiginstallatie. Om overlast te voorkomen is daarom lang en geurig koken in zo’n appartement niet gewenst. Het feit dat er aan de achterkant van het pand een restaurant gevestigd is, en het appartement boven een café zit, heeft nooit voor klachten gezorgd.

Natuurlijk wil niemand zijn of haar buren tot overlast zijn. Maar waarom westers eten dan wel is toegestaan in het pand en andere keukens niet, wordt niet helemaal duidelijk. Iedereen zit toch veel liever in de geur van een Marokkaanse tajine dan in de natte schetenlucht van kapotgekookte spruiten of de dode geur van boerenkool?

Daarom vroegen we de bewoners van Bos en Lommer wat zij vinden van de geurtjes van hun buren.

Marion (24)

MUNCHIES: Wat vind je van dit mailtje?

Marion: Enorm Gek. Wat maakt het nou weer uit wat iemand kookt. Het lijkt er zo op alsof ze zeggen dat ze bepaalde culturen liever niet in hun appartement willen hebben.

Waarom denk je dat ze deze eis gesteld hebben?

Dat weet ik niet. Het kan zijn dat het met de persoon te maken heeft, maar ook met de geuren die verspreid worden. Al is Bos en Lommer niet bepaald de plek om te gaan lopen zeuren over kruidige luchtjes.

Er wordt gezegd dat er in het appartement alleen westers gekookt mag worden. Wat vind je van de geuren van westers eten?

Nou, boerenkool kan enorm stinken, spruitjes ook trouwens.

Wat ruik je liever, kruidig eten of de lucht van westers eten? Ik vind kruidig eten lekker ruiken, maar Hollandse kost vind ik eigenlijk ook prima. Dat maakt me dus helemaal niets uit.

Denk je dat als de vrouw in kwestie een Nederlandse naam had ze ook deze mail had gekregen?

Ik denk dat die kans erg klein is.

Daniël (33)

MUNCHIES: Wat vind jij ervan dat een verhuurder bepaalt wat een huurder mag koken?

Daniel: Ik ben een beetje verbaasd, maar ook weer niet. Ik kom oorspronkelijk uit Latijns-Amerika, daar voelen we ons ook westers. Maar als je dan in Amsterdam komt, blijkt dat ze er hier anders over denken. Het is vervelend voor de persoon die deze ervaring heeft, maar ik denk dat het in Amsterdam veel vaker voorkomt.

Waarom denk je dat deze eis gesteld wordt? Heeft dat denk je met de cultuur van de persoon te maken of simpelweg met overlast door geuren?

Ik denk dat het hier gaat om het individu. Overlast heb je van veel meer dingen, dat gaat niet om kruiden of de keuken. Het klinkt meer als een stom excuus. Ik kan ook overlast hebben van iemand die spruitjes of boerenkool klaarmaakt. Maar daarmee om kunnen gaan is precies wat tolerantie inhoudt, en zeker wat in Amsterdam zou moeten kunnen.

Dus jij zou nooit klagen over de kookkunsten van je buurman?

Nee, je kan je soms aan dingen storen als je in de stad woont, maar zo is nu eenmaal het leven. Als je ergens fijn wil wonen, ga je niet om ieder klein ding klagen.

Carlota

MUNCHIES: Wat vind je ervan dat een verhuurbedrijf eisen stelt aan wat iemand mag koken?

Carlota: Ik vind het belachelijk. Iedereen moet kunnen koken wat hij of zij wil, zonder dat daar voorwaarden aan gesteld worden.

Waarom denk je dat deze eis gesteld wordt?

Om het huis netjes te houden of zo? Misschien dat de verhuurder denkt dat bepaalde geuren in het appartement trekken. Ze zeggen dat het is om overlast bij de buurt te voorkomen. Als het gebouw een beetje normaal onderhouden is dan moet dat geen probleem zijn, lijkt me.

Heb jij ooit last van je buren?

Ik ruik weleens iets, maar ik heb er nooit last van. Mijn buren klagen gelukkig ook nooit over mij. Ik vind de geur van vlees niet lekker ruiken, want ik eet zelf geen vlees, maar daar zou ik nooit over klagen. Ik verwacht ook niet van mijn huisbaas dat hij mijn buren verbiedt wat ze eten.

Fernando (22)

MUNCHIES: Wat vind jij van de mail van de verhuurder?

Fernando: Ik vind het een beetje raar. Ik weet niet wat voor eisen deze verhuurder nog meer stelt, maar om je te gaan bemoeien met wat iemand eet, vind ik bizar. Dat is niet aan de verhuurder. Bovendien zijn er weinig westerse mensen die alleen maar westers koken.

Iedereen moet dus zelf weten wat-ie kookt?

Precies.

Snap jij dat mensen kunnen klagen als een buur vaak kruidig eten kookt?

Nee, dan moeten ze maar wat aan hun ventilatie doen of de ramen dicht laten. Als je naast een restaurant woont, waar de hele tijd barbecuedampen vanaf komen, kan ik snappen dat je er last van hebt, maar ik kan me niet voorstellen dat het eten van één persoon voor overlast kan zorgen.

Denk je dat er een achterliggende reden van dit mailtje is?

Dat durf ik niet te zeggen. Misschien heeft het een andere reden dan alleen de luchtjes, maar ik heb hier te weinig informatie over om er iets zinvols van te zeggen. Ik vind gewoon dat het de verhuurder niets aangaat. De verhuurder kan ook niet bepalen of iemand alleen horrorboeken mag lezen of naar klassieke muziek mag luisteren.

Mees (22)

MUNCHIES: Bos en Lommer is een buurt met veel verschillende culturen. Wat vind je ervan dat een verhuurder hier iemand oplegt alleen westers te koken?

Mees: Dat vind ik heel apart. Aangezien hier veel verschillende culturen wonen, verwacht je dat hier niemand gaat klagen over kruidige luchtjes. Overigens maakt het niet uit of je in Noord of in Bos en Lommer woont, je moet kunnen koken wat je zelf wil.

Woon je liever naast iemand die heel kruidig kookt, of iemand die alleen Nederlands eten maakt?

Daar heb ik allebei geen problemen mee. Het maakt me geen fuck uit wat mijn buren koken, daar heb ik geen last van. De enige lucht die kan stinken is frituur, maar ook dat is geen probleem. Momenteel woon ik in een appartement waar ik in de wc-lucht van beneden zit, dat is pas klote.

Sangeeta (28)

MUNCHIES: Wat vind je van deze mail?

Sangeeta: Aan de ene kant begrijp ik het, want bepaalde soorten eten kunnen heel erg ruiken, maar om het op deze manier aan te pakken, vind ik bullshit. Ze zeggen nu dat het niet bedoeld is als discriminatie, maar zo komt het wel over. Ze praten het goed met, “We zoeken een passende woning bij de juiste mensen,” maar ik denk niet dat je een woning moet kunnen aanbieden afhankelijk van de keuken die iemand graag kookt.

Denk je dat er nog mensen zijn die slechts een enkele keuken koken?

Nee, ik denk dat veel Nederlanders niet eens meer weten wat de Nederlandse keuken is. Boerenkool met worst kunnen we nog bedenken, maar als je in de supermarkt rondkijkt, zie je alle kruiden en gerechten van de wereld. Het is niet zo dat een westers persoon nooit oosters zal koken.

Vind jij persoonlijk dat kruidige gerechten kunnen stinken?

Nee, je ruikt het wel, maar meestal ruikt het gewoon heel lekker.

Zou je je kunnen storen aan de kookkunsten van je buren?

Nee, want in alle keukens heb je gerechten die lekker en minder lekker ruiken. Dat heeft met persoonlijke voorkeur te maken. Je bent buren en je hebt het met elkaar te doen. Kort geleden was ik een student en was ik blij dat mijn buren niet klaagden over mijn muziek. Zeker in Amsterdam, waar je erg dicht op elkaar woont, moet je met elkaar samen leren leven. Je buren zien dingen door de vingers voor jou, en andersom doe je dat dan ook voor hun. Leven en laten leven.