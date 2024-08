We vroegen de bezoekers van Big Art waarom grote kunst toch zo fotogeniek is

We hebben er ons allemaal weleens schuldig aan gemaakt tijdens een museumbezoekje: de artsy farty foto van een kunstwerk met jezelf erop. Je nam een selfie met Mona Lisa of je vroeg je medebezoeker of hij een kiekje wilt maken van jouw rug, terwijl je vol bewondering je aan het vergapen bent aan Rothko. Aan dat laatste heb ik me ook schuldig gemaakt. En ja, het plaatje werd ook mijn omslagfoto op Facebook.

Selfies en kunst gaan dus hand in hand. De reden waarom is echter nog onduidelijk: je vond misschien dat het werk goed bij je outfit paste, je wilde graag laten zien dat je een zondag hebt gemijmerd over kunst of de foto paste simpelweg perfect in je instagramfeed. Toch is er een vuistregel: hoe groter het kunstwerk, hoe fotogenieker. Denk aan de Infinity Mirror Room van Kusama of de gigantische Newman die in het Stedelijk hangt.

Dit weekend vond Big Art plaats, een tentoonstelling vol gigantische – en dus erg fotogenieke – kunstwerken. Daarom ging Creators op pad om de selfiemakende bezoekers te vragen wat ze dat in godsnaam aan het doen zijn en wat ze van plan zijn met hun foto’s.

Sarah (27)

Creators: Ha Sarah, ik zie je een hoop foto’s maken op deze expositie. Heb je er ook eentje van jezelf gemaakt?

Shit. Ik schaam me er een beetje voor, maar ik nam er net eentje in een spiegel. Het is een foto van mezelf met een soort wolkachtig verkreukeld papier. Dat werk contrasteerde met de oude, klassieke ruimte waarin het stond. En het leuke is dat het nog eens gereflecteerd werd en doordat je de geplooide spiegel ziet, wordt de ruimte vervormd en je krijg een soort kader rond het werkje.

Het klinkt alsof je er flink over hebt nagedacht. Waarom zet je jezelf in de foto?

Dat zorgde voor extra contrast en zo vat je ook meer de grootte van het werk. Het geeft meer dimensie aan de foto en het maakt het ook ietsje persoonlijker als er een mens in zit.

Dus je zet altijd jezelf op een foto?

Nee, totaal niet. Ik hou ervan om losstaande werken te fotograferen en een soort archiefje te maken. Maar als je jezelf erbij fotografeert, vertel je wel meer een verhaal over je dag.

Wat ga je doen met deze foto?

Ik ga hem waarschijnlijk bewerken en vervolgens vergeten hem online te gooien.

Gobken (43)

Ik zie jou al een tijdje kiekjes nemen van verschillende werken hier. Wat maakt deze kunstwerken zo fotogeniek voor jou?

Ik ben zelf ook kunstenaar, en vind het leuk om foto’s te nemen van kunst. In een andere ruimte stond een mariabeeldje met daaromheen een soort ijzeren constructie. Daarachter stond een raam, onderverdeeld in verschillende blokken. Het licht scheen tussen de constructie door. Dat kwam erg mooi over op foto.

En maak je ook foto’s van jezelf bij de kunstwerken?

Ja, geregeld. Ik ben helaas in mijn eentje, dus ik moet wel aan anderen vragen of ze een foto van me willen maken.

Welke foto is tot nu toe je favoriet?

De foto van mij bij het werk van Jans Muskee. Het is echt een vet werk: het verhaal is cool en ik vind het een krachtig gebaar, de fuck you’s en fuck me‘s. Het schreeuwt een gevoel van vrijheid en de kleuren zijn prachtig. Ik wilde deel zijn van het verhaal en daarom vroeg ik aan iemand om een foto van mij te maken.

En waarom sta je met je rug naar ons toe?

Ik wilde laten zien dat ik ernaar keek en dat ik erdoor onder indruk was. Ik wil gewoon laten zien hoeveel ik van dit schilderij houd.

Clementina (leeftijd onbekend)

Hey, waarom nam je een foto van dit schilderij?

Het ging me vooral om een detail. Die gesluierde vrouw met een sigaret is zo cool.

Wat ga je doen met die foto?

Ik post die eventueel op social media en kijk er soms naar voor wat inspiratie. Als je een foto maakt, zit het beeld dieper in je geheugen. Maar ik maak niet altijd foto’s van tentoonstellingen, hoor.

De achtergrond van je telefoon is ook een foto van wat kunstwerken op een tentoonstelling.

Haha, dat is waar. Sinds ik op de Rietveldacademie zit, denk ik veel meer na over de werken die ik zie. Dus ik neem misschien ook vaker foto’s.

Ik zag net ook dat wat mensen een foto van jou wilden maken. Waarom willen ze dat?

Mensen willen dat vaker, vanwege mijn haar. In Amsterdam was ik bij een fototentoonstelling. Een man vroeg of hij een foto van me mocht nemen. Ik had blauw haar en moest poseren voor een foto van enkele modellen uit de jaren vijftig. Hij vond het contrast tussen mijn moderne haar en hun klassieke schoonheid erg leuk.

Nina (22)

Hey, ik zag je een foto maken van een werk van Willem van Weeghel. Waarom besloot je hiervan een kiekje te maken?

Nina: Ik maakte eigenlijk een filmpje omdat het een bewegend beeld is. Ik vind het een cool werk. Ik ben afgestudeerd in de kunstgeschiedenis en leerde daar dat lijnen altijd al een belangrijke rol spelen in kunst. Omdat deze lijnen bewegen, word je altijd naar een bepaald beeld gestuwd. Die lijnen maken een foto ook veel interessanter.

Ik zie dat een man naast ons veel oor heeft voor je verhaal. Ben jij toevallig de kunstenaar?

Willem: haha, ja, betrapt.

Heeft Nina gelijk?

Willem: Jazeker, veel mensen maken om die reden video’s van mijn werk.

Nemen mensen vaak selfies met je werk?

Willem: In China hangt een simpel werkje waar geregeld selfies mee gemaakt worden. Ik denk dat mensen dat doen om te laten zien dat ze op die tentoonstelling aanwezig waren.

Nina: Ik denk dat mensen zichzelf graag fotograferen met een kunstwerk om te benadrukken dat ze zich nederig voelen. Ze willen laten zien dat ze opgaan in de grootsheid van het werk.

Nikkie en Anne (28)

Ik zag jou net een foto nemen van je vriendin. Waarom?

Nikkie: Anne was naar het detail van de tanden aan het kijken. Ik deed een stapje naar achteren en schrok van het beeld: het ziet er zo cool uit. Over het werk ligt een zwart laagje en de donkerblauwe kleren van Anne pasten daar perfect bij.

Anne, wat ga je dan doen met deze foto?

Anne: Misschien zet ik het op Instagram, maar waarschijnlijk ga ik er gewoon nu en dan nog eens naar kijken.

Gaan jullie vaak samen naar tentoonstellingen?

Nikkie: niet echt, we stellen eerder zelf tentoon.

Aha, kunstenaars! Zijn jullie werken ook zo fotogeniek?

Anne: Haha, absoluut. Ik maak gigantische werken uit blauw schuim. Om een of andere reden vinden mensen het interessanter om foto’s te maken van hele grote werken.

Nikkie: Mijn textielontwerpen zijn boordevol patronen en neon-oranje, dus dat wordt ook vaak gefotografeerd.

Sara (26)

Hey Sara, ik zag je net foto’s nemen van dit neonroze dier.

Ja, die mix van neonlicht en skeletten is zo vet. De kunstenaar maakte een soort monster dat niet bestaat. De weerspiegeling van het neonlicht in de ramen vond ik heel erg mooi, dus daarom nam ik er een foto van.

En je wilt geen foto maken van jezelf bij het werk?

Nee, daar draait het voor mij helemaal niet om. Ik wil het werk fotograferen, niet mezelf laten zien. Wat ik wel soms doe is een foto van mezelf in de ruimte maken, zodat je een overzicht ziet van de tentoonstelling.

Waarom denk je dat mensen graag foto’s van zichzelf maken met kunst?

Misschien willen ze bewijs dat ze er waren? Maar als je die foto al gemaakt hebt, is dat al het bewijs dat je er was, niet?

Francisca en Carmen (22)

Ik zag jou een foto nemen van je vriendin hierboven. Waarom?

Francisca: Ik vond het een leuk beeld. Maar eigenlijk wilde ik gewoon een leuke foto maken van Carmen.

Wilden jullie ook tonen dat jullie op Big Art waren?

Francisca: Hmm, niet echt. Het beeld van die rode draden die door de ruimte lopen, zijn visueel gewoon erg interessant. Als je een persoon tussen die draden zet, maak je het werk ietsje menselijker en is er meer contrast.

Wat gaan jullie ermee doen?

Carmen: Daar heb ik nog niet over nagedacht. Het is een soort reflex geworden om van alles foto’s te maken, zonder erbij na te denken wat je erna ermee gaat doen. Misschien gooi ik het op Instagram, misschien verwijder ik hem straks.