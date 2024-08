We vroegen de eigenaar van dé ijsblokjeswinkel van Nederland of hij al miljonair is

HET IS ZO WARM, WEL 38 GRADEN AAARGHHHH!!!! Als je in de buurt van Eindhoven woont, en deze dagen wanhopig op zoek was naar manieren om je cocktails te koelen, heb je waarschijnlijk de bezorgservice van de IJsblokjestaxi gebeld. Deze concept-store avant la lettre verkoopt al jaren niets anders dan ijsblokjes. Ik vroeg me, als ik er langs kwam, altijd af wat voor een raadselachtig businessplan daarachter zat. Hoe verdien je geld met bevroren water? Maar nu er overal enorme hittegolfpaniek is uitgebroken, en er een nijpend ijsblokjestekort is bij supermarkten, snap ik het ineens. Deze dagen moeten voor een ijsblokjesverkoper voelen alsof hij de loterij heeft gewonnen. Iedere scepticus die zegt: “Hoe krijg je mensen in hemelsnaam zover dat ze ijsblokjes gaan kopen in een ijsblokjeswinkel?” heeft het nakijken. Ik belde Ad Jacobs, de eigenaar van de IJsblokjestaxi en vroeg hem of hij nu inderdaad in één klap ijskoud binnenloopt.

De IJsblokjestaxi

VICE Money: Hee Ad, heeft de hittegolf je al miljonair gemaakt?

Ad Jacobs: Nee nee nee, zo erg is het ook weer niet. We gaan al jaren heel stabiel, vanwege ons netwerk. Honderden mensen per dag vragen hier om ijsblokjes.

Hoe kwam je dan op het bizarre idee om alleen maar ijsblokjes te gaan verkopen?

Ik heb de zaak in 2010 overgenomen van iemand die zakelijke koeltechnieken deed, en een beetje ijsblokjes erbij. Ik heb mezelf gespecialiseerd in ijsblokjes en crushed ice. Mensen hebben het allemaal nodig. Ik merk ook dat de jeugd geen zin meer heeft om kraanwater in te vriezen, als ze überhaupt al een vriezer hebben. Ze bestellen liever gewoon. En het weer wordt ook steeds warmer.

Door de klimaatverandering?

Ook dat natuurlijk.

Heb je nooit aan de slagingskans van je plan getwijfeld?

Nee. Alles waar ik aan begin gaat goed, anders begin ik er niet aan. Hiervoor heb ik dartgroothandel gehad, en daarvoor verkocht ik televisiemeubels. Bovendien verkoop ik niet alleen ijsblokjes aan mensen die NU een cocktail willen maken. We komen ook in actie als er met spoed een machine van een bedrijf als Philips moet worden gekoeld, of als Guus Meeuwis optreedt. En we zijn hofleverancier voor de lokale Wim Hof-trainingen, waarbij deelnemers net als de Iceman in een ijsbad gaan liggen.

Merk je dan helemaal niks van die vreselijke hittegolf?

Je verkoopt meer ijs, maar vooral aan particulieren: bij Albert Heijn en Jumbo zijn de blokjes allemaal uitverkocht. Wij maken onze blokjes normaal altijd zelf, maar nu moeten we ze ook importeren vanuit Spanje, Duitsland, Engeland en Frankrijk.

Ga je nog wat leuks doen met het extra geld?

Ik ga het investeren in mijn eigen zaak.

En ga je vanavond cocktails drinken om het te vieren?

Dat doen we toch wel.

Houd je eigenlijk zelf wel van ijs?

Nee, veel te koud. Ik vind het werk in mijn winkel gewoon gezellig.

Ik heb in mijn leven nog maar weinig mensen gesproken die zo stoïcijns zijn als Ad van de IJsblokjes-taxi. Terwijl iedereen gillend en zonnebrand spuitend rondrent, is het bij de ijsblokjeswinkel business as usual: je moet het hoofd koel houden en een ijskoude zakenman zijn.

