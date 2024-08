We kunnen Lil Wayne inmiddels met recht een oldskoollegende noemen. Het ging een tijdje dusdanig slecht met hem dat ik niet had verwacht hem ooit nog live te zien, en daarom was ik ondanks zijn ietwat overleden show toch blij om hem in levende lijven te mogen aanschouwen. Misschien heb ik, als semi-volwassen persoon, gewoon een te pessimistische kijk op de toekomst en verwacht ik dat de helden uit mijn verleden binnen nu en een aantal jaar bij bosjes omvallen.

