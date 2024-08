We vroegen Deense vrouwen waarom zij de gelukkigste vrouwen ter wereld zijn

Denemarken staat wat gendergelijkheid betreft op tweede plaats van alle EU-landen, en Deense vrouwen zijn de gelukkigste vrouwen ter wereld (en volgens deze berekening het op-een-na-gelukkigst, na Zweden). Ik was een weekend op bezoek bij een vriendin in Kopenhagen, en vroeg de gelukkig uitziende vrouwen die ik op straat tegenkwam, hoe ze zich voelden. Ook vroeg ik of ze dachten dat de gendergelijkheid bijdroeg aan hun gelukkigheid, en of ze tips hebben voor Nederlandse vrouwen.

Rania en Anja (allebei 25)





Broadly: Hey Rania en Anja. Zijn jullie gelukkig?

Rania: Anja en ik hadden het er vandaag nog over. Ik ben gelukkig en dankbaar voor het leven, maar iedereen heeft ups en downs.

Anja: Ja wat is geluk eigenlijk? Ik denk wel dat ik gelukkig ben.

Wat maakt jullie dat?

Rania: Ik ben heel onafhankelijk en heb niemand nodig. Anja: Voor mij geldt hetzelfde. Ik ben jong, klaar met school, en ik heb net een appartement gekocht van mijn eigen verdiende geld. Het is heel belangrijk voor je vrijheid om je eigen geld te hebben.

Hebben jullie een tip voor Nederlandse vrouwen om gelukkig te worden? Rania: Zorg dat je nooit afhankelijk wordt van iemand.

Anja: En helemaal nooit van een man.

Rania: Vertrouw je familie en vrienden, maar geen mannen. Niets komt vanzelf, je moet vechten om je doelen te bereiken.

Sophie (31)





Broadly: Hi Sophie. Ben jij gelukkig?

Sophie: Ja, mijn familie, mijn vrienden en mijn werk zorgen daarvoor.

Waarom denk je dat vrouwen hier gelukkig zijn?

Ik denk dat we onszelf hier gelukkig maken. Het is belangrijk om je verantwoordelijk te voelen voor je eigen geluk. Het leven is goed hier, er zijn veel kansen, dus ik ben blij dat ik hier woon.

Voel je in Denemarken grote verschillen tussen mannen en vrouwen?

Ik ben me niet bewust van gendergelijkheid, het is voor mij vanzelfsprekend. Mijn nichtje heeft net haar tweede kind gekregen en haar man is degene die thuisblijft. Het is belangrijk dat de verantwoordelijkheid voor de baby wordt gedeeld en niet alleen bij de moeder ligt.

Jeppe (41) en Lize (31)





Broadly: Ha Jippe en Lize. Zijn jullie blij?

Lize: Ja want ik studeer aan de universiteit. En ik hou van hem, hij maakt mij blij.

Jeppe: Ik ben heel tevreden: ik heb een baan die me blij maakt, en een vrouw die me blij maakt.

Waarom zijn Deense vrouwen zo gelukkig?

Lize: Omdat we bewust zijn van onze eigen grenzen, dat is heel belangrijk. We leren wie we zijn, wat we willen in het leven, en zijn goed in onszelf blij maken.

Het verschil tussen mannen en vrouwen is in Denemarken veel kleiner dan in de rest van de wereld. Voelen jullie dat ook zo?

Jeppe: Ik realiseerde dat pas toen ik het scenario voor een televisieserie had geschreven, Borgen. Deze serie werd in andere Europese landen als heel progressief en feministisch gezien, terwijl ik dat zelf niet per se zo zag. In Denemarken staan we soms niet stil bij hoe ver we al zijn in de strijd naar gelijkheid tussen de seksen.

Voelen jullie je gelijk in jullie relatie?

Lize: Ja, dat voel ik zo.

Jeppe: Ik hoop dat zeker ook. Ik ben wel iets ouder, dus ik ben meer gesetteld. En op dit moment verdien ik meer geld.

Lize: Qua salaris zijn we niet gelijk. Maar als ik denk aan gelijkheid, denk ik aan het dagelijks leven, hoe we met elkaar omgaan en tegen elkaar doen. Ik voel me dan wel heel gelijkwaardig aan jou.

Als jullie ooit een baby krijgen, wie blijft er dan thuis?

Lize: Vanwege Jeppe’s werk zou het niet realistisch zijn als ik evenveel zou gaan werken.

Mijn vrienden zouden nóóit een relatie aangaan met iemand, als ze wisten dat ze niet evenveel zouden kunnen werken.

Jeppe: We praten er veel over, dat is belangrijk.

Wat is jullie advies voor Nederlandse vrouwen om gelukkig te zijn?

Lize: Kom erachter wie je bent, wat je grenzen zijn en wat en waar je heen wil in je leven. Je moet voor jezelf uitzoeken wat je blij maakt. Dat kan van alles zijn, óók thuisblijven.

Jeppe: Ik geloof echt dat je de hemel kunt bereiken, als je je pijlen daarop richt. Ik wilde altijd schrijver zijn. Het is moeilijk om geld te verdienen in de creatieve sector, maar ik voelde altijd dat ik hard moest werken om er te komen.

Julie (32)

Broadly: Ha Julie. Zie jij jezelf als een gelukkig persoon?

Julie: Elke ochtend word ik gelukkig wakker. Ik waardeer het leven en de kansen die het me geeft.

Deense vrouwen schijnen de gelukkigste ter wereld te zijn.

Ik denk dat het gaat om het managen van je verwachtingen. De state of mind hier is dat je niet meer van jezelf moet verwachten dan je kunt waarmaken. Er ligt veel minder druk op mensen hier, dan bijvoorbeeld in Londen, waar ik eerst woonde.

Denk je dat geluk samenhangt met gendergelijkheid?

Er bestaat zeker een verband tussen geluk en gelijkheid. We leven in een welvarende maatschappij waarin vrouwen kunnen werken en veel kansen hebben.

Heb je een tip voor Nederlandse vrouwen om blij te zijn?

Mijn beste advies is: take it in a good spirit.

Katrina (48) en Hedrich (19)





Broadly: Hallo Katrina en Hedrich. Waarom zijn jullie gelukkig?

Katrina: We wonen in dit land, hebben geld, vrede, rust, en elkaar. We hebben alles hier.

Wisten jullie dat Deense vrouwen de gelukkigste vrouwen ter wereld zijn?

Katrina: Ik denk dat het komt doordat we vrij zijn in dit land. Alles is toegestaan, er zijn geen taboes.

Voelen jullie je gelijkwaardig aan mannen?

Katrina: Ja, mannen zijn ook vaak thuis met de kinderen, en het is geen taboe om een man te zijn die vrouwelijke kanten heeft. Maar we zijn er nog niet.

Hoe was dat bij jullie?

Katrina: Ik was thuis, dat vond ik fijn.

Hedrich: Bij mijn vrienden is de vader thuis en doet de afwas, de vrouw werkt.

Hebben jullie een tip voor Nederlandse vrouwen om gelukkig te zijn?

Katrina: Ik zou tegen mijn dochter zeggen: luister naar jezelf, vertrouw jezelf en ga voor je eigen geluk. Trek je niet te veel aan wat andere mensen van je denken. Durf een andere weg te kiezen dan wat de maatschappij van je verwacht. En luister nooit naar mensen die zeggen dat je het niet kan.

Hedrich: Volg je dromen en geef niet op.

Annette en Dyon (allebei 59)

Broadly: Hey Annete en Dyon, wat maakt jullie gelukkig?

Annette: Het gevoel dat je veilig bent en zekerheid hebt, is een groot deel van mijn geluk. Ik weet dat ik mijn huur kan betalen, ik kan eten kopen dat ik lekker vind, en ik kan met mijn familie zijn.

Dyon: Mijn huis, familie en mijn man.

Deense vrouwen zijn de gelukkigste vrouwen ter wereld. Begrijpen jullie dat? Annette: Denemarken staat bekend om het goede leven, dus het is geen verrassing. Niet alleen vrouwen zijn blij hier, maar alle mensen.



Denemarken doet het goed op het gebied van gendergelijkheid. Denken jullie dat dat een belangrijke factor is voor geluk?

Dyon: Ja. Mijn man kookt altijd, daar word ik gelukkig van. Annette: Ja, maar we focussen vooral op het gat dat we nog moeten vullen. Als er tegen jongere vrouwen wordt gezegd dat het hier fijn is, worden ze boos. Zij voelen nog ongelijkheid. Voor complete gelijkheid is er nog een weg te gaan. We hebben meer vrouwen op machtige posities nodig, dat is de focus.

Zien jullie een groot verschil tussen mannen en vrouwen, in vergelijking met toen jullie jong waren?

Dyon: Ik dacht er niet zoveel over na, ik leefde gewoon mijn leven.

Annette: Ik zie zeker verschil. Vrouwen waren niet zo hoogopgeleid als mannen. De man was áltijd de kostwinnaar, dat verandert nu. Maar nog steeds zien we dat mannen meer buiten de deur dingen doen, en vrouwen meer in huis. Dat moet nog veranderen.

Hebben jullie tips voor Nederlandse vrouwen om gelukkig te zijn? Dyon: Volg je hart, volg je dromen.

Annette: Wij voelen ons altijd heel close met Nederland. De mentaliteit is een beetje hetzelfde. Zorg dat je altijd een veilig en sociaal vangnet hebt, zodat je niet alles kunt kwijtraken.