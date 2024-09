We vroegen deskundigen waarom wiet en muziek zo goed samengaan

Of je nou rondstruint op Dekmantel, Lowlands of Amsterdam Open Air: je wordt af en toe blootgesteld aan een dikke wietwalm. We hebben misschien niet dezelfde muzieksmaak, maar we zijn het er vast allemaal over eens dat blowen en muziek luisteren de beste combinatie is sinds pindakaas en hagelslag. Maar hoe komt dat?



Psychologen, neurologen en muziekwetenschappers doen steeds meer onderzoeken naar hoe onze hersenen onder invloed van drugs reageren op muziek. Zo kwam er in 2015 een studie naar buiten over hoe LSD de emotionele reactie van een muziekluisteraar beïnvloedt. Toch zijn er verder niet heel veel van dit soort onderzoekjes gedaan, dus vroegen we een paar professoren de hennepbroek van de lijf.

De experts:

Dr. Sophie Scott: Een Britse neurowetenschapper die lesgeeft aan de University College of London in Engeland.

Dr. Zach Walsh: Een psychologieprofessor van de University of British Columbia in Vancouver, Canada.

Dr. Jörg Fachner: Een professor op het gebied van muziek, gezondheid en hersenen van de Anglia Ruskin University in Cambridge, Verenigd Koninkrijk.

THUMP: Hoe komt het dat muziek en wiet zo’n goede combinatie is?

Zach Walsh: Het lijkt erop dat mensen het leuk vinden om muziek te luisteren als ze stoned zijn. Wietrokers zeggen dat ze over het algemeen kunst en muziek beter kunnen waarderen, er is een hechte relatie.

Sophie Scott: Ik vraag me soms af of die dingen niet alleen toevallig dezelfde gebieden in de hersens activeren, maar dat de relatie ook cultureel tot stand is gekomen. Het kan zelfs meer met cultuur te maken hebben dan met de hersens.



Wat gebeurt er in de hoofden van stonede mensen die muziek luisteren?

Jörg Fachner: Wiet versterkt de manier waarop je geluid waarneemt. Je kunt je er beter door focussen. Het verandert de muziek niet en ook niet hoe je oor functioneert. Maar het verandert overduidelijk wel de manier waarop je dingen hoort. Wiet verandert ook je perceptie van tijd. Muziek heeft met tijd te maken, dus dat is ook een reden waardoor je anders luistert.

Walsh: Je voelt je rustig en prettig als je wiet hebt gerookt, en daardoor sta je meer open voor muziek, of dingen gerelateerd aan ‘in het moment’ zijn, in plaats van plannen op de lange termijn of dingen ordenen.



Welke hersengebieden spelen een rol?

Fachner: Er kwamen meerdere dingen naar voren in het onderzoek dat ik heb gedaan met EEG. Zo zijn er veranderingen zichtbaar in de achterhoofdskwabben waar het zicht wordt verwerkt, in de temporale kwab dat het gehoor verwerkt en in de pariëtale kwab. Deze drie gedeelten staan in verbinding met elkaar en lijken in het voordeel te werken van de luisteraar.

Walsh: De effecten van psychedelica spelen vooral in op het serotonerge systeem, terwijl de effecten van cannabis meer verspreid zijn. Cannabis kan activiteit op meerdere plekken faciliteren, zoals gammagolven, waardoor je je relaxed voelt en alle systemen die dopamine regelen, het hormoon dat je een fijn gevoel geeft. Het voornaamste effect komt voort uit de hippocampus, waar veel cannabisreceptoren zitten. Die zijn ook betrokken bij de vorming van herinneringen.



Waarom is er zo weinig onderzoek naar de werking van wiet op de perceptie van muziek?

Scott: Voornamelijk omdat muziek en wiet door twee totaal verschillende groepen mensen worden bestudeerd; ze zijn niet geïnteresseerd in elkaar. Zelfs al zie je dezelfde netwerken in het brein geactiveerd worden, denk ik niet dat er iemand theorieën bedenkt over de sterke relatie tussen muziek en cannabis.

Walsh: We kijken op medisch gebied naar de belangrijkste gevolgen van wiet voor de volksgezondheid. Het is vanwege alle belemmeringen moeilijk om wiet te bestuderen – het was al lastig om onderzoeken te doen die kunnen helpen bij de gezondheid en welzijn van veteranen.



Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op THUMP US, op 20 april 2016.