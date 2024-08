We vroegen dj’s over de tracks waarmee ze festivals in lichtelaaie zetten

We kennen allemaal het moment waarop een dj dat ene speciale nummer draait, waarna iedereen met zijn vrienden oogcontact maakt, een por geeft en vervolgens losbarst in extase. Met Lowlands voor de boeg vroegen wij bij wijze van voorpret aan een paar dj’s met welk nummer ze de feestgangers krankzinnig laten worden.

SIROJ

Drake ft. Giggs – KMT

Videos by VICE

“Het is natuurlijk moeilijk om maar één nummer aan te wijzen waarbij iedereen losgaat. Ik draai vrij eclectisch en bouw vaak op naar een moment in mijn set waarop ik hiphop op 140 bpm draai. Dan doen nummers als Money Longer van Lil Uzi of de Kaytranada-remix van All Night van Chance The Rapper het altijd heel goed. Deze zomer begon dit gedeelte van mijn set best vaak met KMT van Drake en Giggs. Die zorgt er wel voor dat mensen in extase gaan.”

DJ Abstract

A$AP Ant ft. Lil Uzi Vert – Runner

“Dit is gewoon een knalnummer, die beat is heel rauw! Daarnaast heeft Uzi een hele gekke stem die het geheel bij elkaar brengt. Dit is de ruwste track! Als je niet spring ben je een vriendje.”

Lion Kojo

Gang Do Tagarela – Melô Da Tagarela Rapper’s Delight

“Iedereen kent natuurlijk Rapper’s Delight van The Sugar Hill Gang. Met dit liedje speel ik in op een soort nostalgisch verwachtingspatroon, alleen pakt het altijd anders uit. Terwijl mensen al aan het meezingen zijn, komen ze erachter dat het niet het origineel is. En hij is gewoon crazy funky.”

Luc

LouiVos – David Beckham

“Alles is hard aan dit nummer: de trapbeat van IliasOpDeBeat, de gekke punchlines van LouiVos. Het klopt allemaal. Daarnaast gaat het liedje over opklimmen naar de top, wat een positieve vibe geeft. Als ik dit op een festival draai komt het harder aan dan een trap van David Beckham.”

Powered by Lois Jeans.