We vroegen @DJsComplimenting naar de mooiste complimentjes van dj’s

Als je op Twitter zit en een paar dj’s volgt, heb je vast weleens retweets gezien van het account DJs Complaining. Al dat verwende gezeik van supersterren is hilarisch, maar het tegenovergestelde is ook iets om te lachen: zie daar het account DJs Complimenting. Aangezien het vandaag Wereld Complimentendag is (we verzinnen dit niet), stelden we de mens achter dit blije account een paar vragen. Hij heet Lee Mortimer, en hij is zelf trouwens ook een fantastische dj die altijd heel lekker ruikt.

THUMP: Hoi Lee! Het is vandaag Wereld Complimentendag. Geef me er eens eentje!

Lee Mortimer: Wat gebruik jij een mooi lettertype in je e-mail.

Ohh, dankjewel! Wat is het mooiste compliment dat je zelf ooit hebt gekregen?

Elke nieuwe volger die ik erbij krijg op mijn twitteraccount, DJs Complimenting. Zo simpel ben ik.

Waarom ben je begonnen met dat twitteraccount?

Vanwege DJs Complaining, eigenlijk. Het is precies het tegenovergestelde, maar met dezelfde humor. Beide accounts zijn er om dj’s een beetje belachelijk te maken, maar het lollige is dat ze die tweets zélf plaatsen.

Wat vind je van DJs Complaining?

Ik vind het geweldig. Het is zo grappig om dj’s te zien klagen over iets dat voor normale mensen alledaagse kost is, zoals trage wifi op Ibiza of slecht eten op het vliegveld van Parijs. Door hun luxe leven vergeten ze weleens dat 99 procent van de mensen hier elke dag mee moet dealen. Het is gewoon hilarisch om een multimiljonair te zien klagen over een te hard matras.

DJs Complaining heeft 80.000 volgers, jouw account maar 409. Terwijl jullie ongeveer evenveel retweets hebben. Waarom denk je dat dat zo is?

Een artiest die zanikt over een hotel dat om vier uur ’s nachts geen roomservice heeft is gewoon veel grappiger dan een dj die zegt zielsgelukkig te zijn met een bepaalde jam.

Gelukkig zijn er naast klagende ook veel vrolijke artiesten. Wie is de meest positieve dj die je ooit hebt ontmoet?

Eats Everything misschien. Hij is een heel aardige gast en beseft zich goed hoe bevoorrecht hij is dat hij kan doen wat hij wil. Dat is mooi.

Jeremy Kyle is wicked at walking backwards. — TwEats Everything® (@eats_everything)August 20, 2015

Midland is mijn favoriete Twitteraar van complimentjes.

Being able to hang washing out in the Garden again! VIBES. — Midland (@midlandsound)April 15, 2015

Ook word ik altijd blij van Tiga, Melé, Artwork en Jackmaster.

Asparagus piss smells great and I’m not afraid to admit it — JACKMASTER (@jackmaster)July 20, 2015

Honestly just had an incredible tangerine. Easy peel. Seedless, and perfect juiciness. — Midland (@midlandsound)August 28, 2016

Is er iets waar dj’s vaak complimentjes over geven?

Ze geven aan de lopende band complimentjes, maar het merendeel daarvan is stoerdoenerij. Ik ben niet geïnteresseerd in tweets waarin een vip-feestje of een belachelijk duur biefstuk de hemel in wordt geprezen. Het gaat om die willekeurige complimenten:

Gold Bars are still so banging — Mak & Pasteman (@makandpasteman)January 29, 2017

I love cock — TwEats Everything® (@eats_everything)January 10, 2017

12:34:56 is my favorite time of the day. — Derrick Carter (@blucu)January 5, 2017

Wie ga jij vandaag nog een complimentje geven?

Ik ben slechts een doorgeefluik, dus ik zit er vandaag klaar voor om complimentjes te retweeten. Ik hoop dat dat deze woensdag een mooie oogst oplevert.