Dochters en moeders vertellen op de Huishoudbeurs over hun seksspeeltjes

Afgelopen week werd in de Rai in Amsterdam de Huishoudbeurs gehouden. Hoewel de meeste mensen naar de beurs komen om de nieuwste snufjes op het gebied van schoonmaken en andere huishoudelijke taken te ontdekken, was er ook een rijk aanbod van seksspeeltjes, van grote paarse vibrators tot cockrings.



Op de beurs stikte het van de vrouwen uit verschillende generaties, die allemaal vol aandacht bij de stand van EasyToys bleven hangen. Een uitgelezen kans om moeders en dochters het hemd van het lijf te vragen over seksspeeltjes, en hoe open ze daar nou eigenlijk met elkaar over zijn.

Peggy (47), Kimberley (19) en Rietje (72)

Hebben jullie nog iets leuks gekocht?

Peggy: Kimberley heeft net twee vibrators gekocht, dus die komt voorlopig d’r slaapkamer niet uit.

Jullie gaan met zijn drieën op jacht naar een vibrator en een vibrerend eendje voor jullie (klein)dochter.

Peggy: Ja, ik ben heel open met mijn dochter, maar vroeger was ik dat niet zo met mijn moeder (Rietje). Ze liep net weg toen wij de vibrators kochten.

Rietje: Nee, ik kan gewoon niet zo lang staan.

En gebruiken jullie een speeltje in de slaapkamer, Peggy en Rietje?

Peggy: Vroeger had ik een vibrator maar die is al lang niet meer uit de kast gekomen.

Rietje: Haha, nee.

Zijn de dildo’s en vibrators van nu anders dan vroeger?

Peggy: Ja, zeker. Kimberley heeft een vibrator gekocht met luchtdruk, dat had je toen nog niet. Vroeger had je van die kleine genotsballetjes die je in vagina deed als je in de file stond, daar hoor ik nu niemand meer over.

In de file? Peggy: Ja, dat adviseerde de verkoper. De balletjes hadden een afstandsbediening in de vorm van een sleutelhanger. Die hing je aan je achteruitkijkspiegel en zette je aan als je lang moest wachten.

Oh, daar heb ik nog nooit aan gedacht. Heb je de genotsballetjes vaak gebruikt?

Peggy: Nee, want ik sta nooit in de file.

Rietje: Dat ken ik niet hoor. Ik vind het leuk als ze erover praten, maar ik hoef geen speeltjes.

Hebben jullie elkaar weleens betrapt op het hebben van wilde seks?

Peggy: Niet betrapt, maar pas geleden hoorden mijn man en ik een heel hard, bonkend geluid. Toen hebben we een wedje gelegd of het Kimberley was die seks had. Ik dacht echt dat het van buiten kwam, maar dat was niet zo.

Dus jij verloor de weddenschap.

Peggy: Ja. M’n man heeft nieuwe poten gekocht voor onder haar bed, zodat het losstaat en niet tegen de muur stoot. Hij zei tegen Kimberley en haar vriendje: “Ik ga even de wipsteunen plaatsen.”

Kimberley: Ja, wel handig.

Dank je. Geniet ervan dit weekend, Kimberley!



Sil (55) en Whitley (23)

Wat doen jullie bij het rad van fortuin?

Whitley: Ik had een filmpje op Facebook gezien over een peper die je kan winnen.

De pikante vibrator.

Whitley: Ja, precies.

Sil: We waren benieuwd hoe die eruitzag.

Het is een vibrator in de vorm van een rode peper. Hebben jullie het samen vaak over seks? Whitley: Ja. Laatst ging het op televisie over anale seks en toen bespraken we hoe dat zou moeten, omdat we dat nog nooit hebben gedaan.

Sil: Ja, we gingen er uitgebreid voor zitten. Het was erg leerzaam.

Hebben jullie een speeltje in jullie nachtkastje liggen?

Sil: Ik heb een vibrator gehad, maar ik ben dit jaar na lange tijd weer getrouwd, dus nu hoef ik er geen meer.

Whitley: Ik heb er net een gekocht.

Is er een verschil met de speeltjes tussen nu en vroeger?

Sil: Het lijkt makkelijker om ze te kopen, vroeger lag er een taboe op. Het wordt niet meer gezien als iets raars of vies. De speeltjes zien er leuker en moderner uit. Ik ben heel streng opgevoed dus het was in die tijd gênant, maar ik vind belangrijk om open te zijn met m’n dochter.

Op wat voor manier ben je open naar je dochter toe?

Sil: Op haar zestiende heb ik haar een pak condooms gegeven. Ik zei altijd tegen haar: als je met een baby thuiskomt, vind ik het niet erg, maar als je aids krijgt zou ik dat verschrikkelijk vinden. Dus ik ga je niet tegenhouden, maar als je het doet; doe het dan beschermd. En de rest moet je zelf uitzoeken.

Goede tip. Veel plezier nog!



Lilian (24) en Desiré (54)

Hebben jullie elkaar weleens betrapt terwijl de ander lag te wippen?

Lilian: Nee, maar m’n zusje heeft me weleens betrapt.

Desiré: Oh echt!

Hebben jullie het vaak over seks met elkaar?

Desiré: Nee, eigenlijk niet.

Lilian: Niet dat we er moeite mee hebben, maar ik praat niet over m’n seksleven.

Waarom niet?

Desiré: Dat komt gewoon niet in me op, denk ik.

Lilian: Het is niet iets waar ik het met m’n moeder over ga hebben.

Praten jullie met vrienden wel over de lekkerste standjes en speeltjes?

Lilian: Ja, heel vaak. Ik heb wel eens met een vriendinnen een feestje gegeven om elkaar seksspeeltjes te laten zien. Uiteindelijk gebruik ik de speeltjes niet, ook al heb ik een lade vol. Vind het toch niet zo boeiend.

Desiré: Ik denk niet dat ik hier niet eens aan het rad van fortuin zou draaien als ik hier met een vriendin van mijn leeftijd zou zijn. Nu is het wel leuk om te doen, omdat Lilian dat wil.

Heb jij ook zin gekregen om je collectie seksspeeltjes uit te breiden, of ben je soms op zoek naar een cadeau voor je moeder? Ga dan naar EasyToys.nl.