We vroegen Donnie om Post Malone te interviewen en het was geweldig

Post Malone en Donnie stonden een keer allebei op de line-up van Lowlands. Op het festivalterrein zagen een paar Belgische fans de Nederlandse rapper aan voor de Amerikaanse zanger. Geef ze eens ongelijk: zeker met een slok op is het onmogelijk om de twee rosse modegoden met perfect ingevlochten haar uit elkaar te halen.

De vergissing van de Belgische fans resulteerde in deze track van Donnie, waarin hij zichzelf omschrijft als de “Nederlandelijke Post Malone, met een missend chromosoom.”

Toen we hoorden dat Post Malone in Amsterdam zou optreden, en we het voorstel kregen om hem te interviewen, hoefden we dan ook niet lang na te denken om heel hard DONNIE! te roepen. Donnie zou hem interviewen, gewoon, om de wetten van het universum te tarten en om een interview van epische proporties aan jullie te kunnen voorschotelen. Zo geschiedde.

Dim alvast het licht, schenk een kopje thee in en ga er eens goed voor zitten. Dit maak je maar een keer mee in je leven.

Donnie: Huh? Je hebt een pony. Is dit het nieuwe gezicht van Post Malone?

Post Malone: Dit is hoe de Beatles hun haar zouden hebben als ze in 2037 zouden leven. Het is een kapsel uit de toekomst!

Ah, je hebt het niet veranderd omdat je het moeilijk in toom kon houden?

Oja, mijn haar is opstandig. Ik moet het weer laten invlechten, maar ik wilde eigenlijk gewoon een pony. Misschien gaan de vlechten eraf en neem ik een mat. Word ik wel uitgelachen, waarschijnlijk.

Ik vind het hard, bro. Je bent een soort Bon Jovi.

Ik ben sowieso de knapste muzikant.

Na mij.

Haha, vooruit. Je hebt wel echt mooi haar.

Dat klopt. Ik ben de fenomeen.

Haha. Waar luister je eigenlijk naar? Ik vind je wel iemand voor Cannibal Corpse. Ken je dat, Cannibal Corpse?

Nee, man. Ken jij Fatima Yamaha?

Nee. Wie is dat?

Daar werk ik mee, het is een soort Nederlandse Daft Punk.

Ik zou het heel graag willen horen. Als jij dat voor me afspeelt, speel ik Cannibal Corpse voor je af. Het is fucking hardcore.

Zou ik je wat vragen kunnen stellen over je muziek?

Nee.

Hoezo niet?

Grapje.

Leuk. Hoe ga je te werk als je in de studio zit?

Ik zit het liefst in mijn eentje beats te tikken, gitaar te spelen en een beetje eroverheen te freestylen. Als je alleen bent heb je nooit de angst dat je veroordeeld wordt. Dan kan je helemaal vrij zijn in je experiment.

Even over iets anders: als je een ding kon veranderen aan de wereld, wat zou het dan zijn?

Geen idee.

Als ik kijk naar je clips en platencovers valt me op dat oranje je favoriete kleur is. Wat vind je van Donald Trump? Die is ook oranje.

Eigenlijk is roze mijn favoriete kleur, maar ik snap je vergissing. Ik mag Trump en Hillary allebei niet. Het zijn sociopaten. Shit, het gesprek krijgt opeens een politieke wending. Als mijn managers dit horen, krijgen ze een hartverzakking.

Ik denk dat jij je de volgende keer verkiesbaar moet stellen.

Helemaal mee eens. Ik heb goede normen en waarden. Ik ben de hele tijd dronken, maar ik zou een goede president zijn.

Je hebt wel een gek horloge, vriend. Je hebt meer ice dan de Jaap Edenbaan .

Ik weet niet wat dat is, maar bedankt. Ik ga hem inruilen voor een Patek Philippe.

Ik heb alleen een Breitling nog, maar hij schijnt wel zo hard dat ik mezelf de hele tijd verblind.

Dat is wel een belangrijke eigenschap voor een goed horloge.

Ik heb nog een vraag. Mag ik een peuk van je bietsen?

Ja natuurlijk. Het is wel menthol, ik vind ze best vies eigenlijk.

Ik ben juist dol op mentholsigaretten, hoef je je tanden daarna niet te poetsen.

Haha, dat zeg ik ook altijd. Elke peuk is een soort pepermuntje.

Bijna elke keer als ik je ergens zie, of het nou tijdens interviews of optredens is, ben je aan het roken. Zou je voor een zes miljoen reclame maken voor Marlboro?

Zes miljoen?

Zeven, wat jij wil.

Haha, het wordt weer politiek getint. Iedereen heeft de vrijheid om niet te roken, maar ik rook wel en ik voel me fantastisch. Kom maar op met die centen, tabaksindustrie!

Tot slot: wanneer kunnen we Beer Bongs & Bentleys verwachten?

Ik hoop over een paar maanden. Veel liedjes heb ik zelf geproduceerd. Het zijn mijn ideeën en fantasieën. Het is heel makkelijk om met mensen te werken: iemand laat een beat laat horen en jij zegt, oké, top, die doen we. Ik wil juist vanaf het beginpunt betrokken zijn met de muziek die ik maak. Zo ging het met White Iverson ook. Dat is het belangrijkste voor mijn volgende album.

Duidelijk. Het was een hard interview, bro.

Ik heb me ook heel erg vermaakt. Wacht, ik zoek nog even mijn telefoon, dan laat ik je Cannibal Corpse horen.

Beeld door Rebecca Camphens