We vroegen drukke ondernemers hoe ze hun werk- en privéleven balanceren

Soms is het lastig om niet volledig op te gaan in je werk. Probeer maar eens spontaan met iemand af te spreken – onmogelijk! Iedereen is altijd druk. En dat is al helemaal zo als je de baas van een bedrijf bent. Je bedrijf is je baby, je grootste liefde, het enige in je leven dat je constante aandacht en zorg krijgt. Om erachter te komen hoe je in die situatie dan toch nog een quasi-gezonde balans vindt in je werk- en privéleven, vroegen we een aantal ondernemers uit verschillende industrieën hoe zij dat doen. Dit zijn de tips die zij ons gaven.

“Wees realistisch en ken je grenzen.”

Renae Bluitt, oprichter en Chief Innovation Officer van Crish Media, en bedenker vanInHerShoesBlog.com

Videos by VICE

Ik denk dat het allereerst belangrijk is om het hele idee van een ‘balans’ los te laten. Dat is namelijk simpelweg niet realistisch. Een balans impliceert dat je je aandacht en focus eerlijk over twee dingen hebt verdeeld. Maar dat is vrijwel onmogelijk als je een ondernemer bent en geen enkele dag hetzelfde is. Daarom probeer ik gewoon te doen waar ik me op dat moment goed bij voel. Ik leef liever een betekenisvol leven, waarbij ik ook anderen gelukkig maak tijdens mijn eigen weg naar de top, dan een ‘gebalanceerd’ leven.

Daarnaast is het belangrijk om voor jezelf te bepalen waar je grenzen liggen. Ik maak van tevoren altijd duidelijk aan de mensen op mijn werk dat ze me kunnen bereiken tijdens werktijden. Daarbuiten reageer ik niet op werkgerelateerde zaken, tenzij we een strakke deadline hebben. Leer dus vooral de kracht van het woord ‘nee’ kennen, en gebruik die ook. De dingen waar we nee tegen zeggen zijn vaak belangrijker dan de dingen waar we ja tegen zeggen, omdat het ons de tijd en ruimte biedt voor de kansen die we het liefst willen ervaren.

“Sluit jezelf niet af voor anderen, wees open over je gevoelens.”

Emma Mcilroy, CEO & medeoprichter van Wildfang



Trek jezelf niet terug, ook al lijkt dat soms het makkelijkst om te doen in een leidinggevende functie. Het is moeilijk om toe te geven dat je ergens mee zit of dat iets niet ging zoals je hoopte, maar gooi de handdoek niet in de ring. Sla echter ook niet door in het andere uiterste, en blijf goed voor jezelf zorgen. Naar de sportschool gaan of een meditatiemoment zijn vaak de eerste dingen die je opgeeft wanneer je het druk hebt op werk, maar besef dat dit juist de dingen zijn die je de nodige rust geven.

Geestelijke gezondheid is superbelangrijk voor me. Helaas wordt dit nogal onderbelicht in de media; we lezen alleen de rooskleurige verhalen van ondernemers die het ‘gemaakt hebben’, en je hoort echter bijna nooit iets van ondernemers die nog op weg zijn hun doel te bereiken, die niet weten waar het schip zal stranden. We horen niet genoeg verhalen van mensen die worstelen of falen. Daarom kroppen de meeste ondernemers al hun moeilijkheden op, tot het op een gegeven moment echt niet langer meer kan. Voor mij is het dus heel belangrijk om open te zijn over de dingen die juist niet goed gaan.

“Wees geduldig en lief voor jezelf.”

Monique Lopez, directeur en sociaal rechtsvaardigheidsplanner bij Pueblo

Het is absoluut een uitdaging voor me geweest om al mijn rollen (eigenaar van een bedrijf, echtgenote en nu ook moeder) met elkaar te combineren. Maar ik heb langzaamaan geleerd om aardig voor mezelf te zijn en mijn dagelijkse werklast te verminderen. Sinds ik mijn eigen bedrijf heb, heb ik moeten leren meer geduld met mezelf te hebben, en ook de kleine dingen te vieren. Zo geniet ik nu volop van iedere overwinning, bijvoorbeeld wanneer ik een goed gesprek heb gehad met een potentiële klant, of wanneer ik een leuke reactie heb ontvangen op social media. Daarnaast heb ik het gevoel dat mijn werk heel betekenisvol is, doordat ik in mijn samenwerkingen met anderen zoveel levens kan aanraken. Daar word ik echt gelukkig van.

“Maak to-do-lijstjes en ken je plek.”

John Ainsworth en Shawn Ryan, mede-oprichters en eigenaren van het Young Actors’ Theatre Camp

Een kort to-do-lijstje maken en hier vijf dagen per week mee werken, kan je een veel gelukkiger mens maken. Wij hebben het geluk dat we samenwerken met Valerie Dohrer, onze fantastische Associate Director, die ons behoorlijk wat werk uit handen neemt. Maar als je geen Valerie in je leven hebt, is het belangrijk om niet te veel hooi op je vork te nemen. Te veel hooi zorgt er alleen maar voor dat je nooit echt tot rust kunt komen in je privéleven.

Als het aankomt op het hebben van een goed bedrijf en een goed huwelijk, moet je vooral kijken naar wat jullie sterke punten zijn en er vervolgens voor zorgen dat je daaraan kunt werken. Het is ons gelukt om onze eigen plek te vinden binnen het bedrijf, en we helpen elkaar om op die plek te blijven. Daardoor hebben we een fijne werkomgeving voor onszelf kunnen creëren.

“Creëer het evenwicht in je leven en ontwikkel routines.”

Nina Baliga, medeoprichter en CEO van diversity



Het vinden van een balans in je werk- en privéleven heeft voor een groot deel te maken met het evenwicht op de werkvloer. Ik zeg bijvoorbeeld altijd tegen de mensen in mijn team dat ze een planning moeten ontwikkelen die voor hen werkt. Zo vinden ze ook genoeg tijd voor hun geestelijke gezondheid, hun families en zichzelf. Gelukkig wijzen zij mij ook vaak genoeg op het belang van dat evenwicht, bijvoorbeeld wanneer ik niet kan stoppen met werken – zelfs in mijn ‘vrije tijd’.

Ik heb twee honden en een man, dus om mijn leven en huwelijk gelukkig te houden is het cruciaal om tijd vrij te maken die ik ongestoord met hen door kan brengen. Het ontwikkelen van bepaalde routines helpt me daar enorm bij. Zo houden we bijvoorbeeld ieder weekend een ochtendje vrij om bij ons favoriete café te ontbijten met wafels. Dat is het moment van de week voor ons waarin we echt tijd voor elkaar hebben en even kunnen bijpraten.

“Sport, en leef in het hier en nu.”

Alexis Monson, CEO van Punkpost



Sporten heeft voor mij de hoogste prioriteit. Voor mij is dat het moment waarin ik mijn hoofd leeg kan maken en me even helemaal op mijn lichaam kan richten. Het draagt bovendien bij aan hoe goed je kunt nadenken, en dus ook aan de werkgerelateerde keuzes die je maakt.

Trek je daarnaast niks aan van mensen die zeggen dat je te veel werkt. De kans is namelijk groot dat je persoonlijke leven en je werkleven zo’n beetje hetzelfde ding zijn. Maar dat betekent niet dat ik het niet belangrijk vind om mijn telefoon weg te leggen wanneer ik tijd doorbreng met mijn vrienden en familie. Die tijd is bedoeld om me te focussen op mijn relatie met hen. Leef in het hier en nu, wat je ook doet.

“Gebruik je werk om je leven te verrijken.”

Heather Marold Thomason, slagerij-eigenaar en CEO van Primal Supply Meats

Mijn werk is mijn leven. En hoewel het soms leuk zou zijn om minder stress te hebben en meer vrije tijd, denk ik dat je voor een goede balans in je leven er vooral voor moet zorgen dat je gelukkig wordt van je werk en de mensen met wie je samenwerkt. Dat is namelijk waar je het grootste deel van je tijd mee doorbrengt. Jij bent de baas, dus als je niet blij wordt van je werk is dat je eigen schuld. Verander er iets aan.

—

Hou je ook zo van geld? Like VICE Money en ontvang dagelijks gratis geldverhalen: