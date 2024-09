We vroegen een aantal koks wat er gebeurde toen ze zwanger werden

Zwanger worden is een van de meest beroerdste keuzes die je kunt maken voor je ontkiemende loopbaan. Dit bleek uit een onderzoek naar zwangerschaps- en moederdiscriminatie door de College voor de Rechten van de Mens. Een schokkende 43% krijgt te maken met discriminatie vanaf het moment dat ze hun werknemer vertellen dat er in hun buik een minimensje aan het groeien is. Die discriminatie varieert van het mislopen van een promotie tot botweg ontslagen worden. In de professionele keuken is dat niet anders.

Oké, het is niet bepaald handig voor een horecabedrijf, waar de marges om overeind te blijven al zo schrikbarend klein zijn. Een paar maanden hormoonbommetjes in de keuken, dan zestien weken doorbetalen, waarna je er een doodvermoeide werknemer voor terug krijgt die in het magazijn moet kolven om niet door de koksbuis heen te lekken. Voor de zwangere vrouwen zelf wordt het ook niet gemakkelijk: bukken, tillen en lang staan blijven natuurlijk tot je dagelijkse takenpakket behoren. Maar even voor de duidelijkheid: discriminatie mag niet.

