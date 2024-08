Zo gaat een astronaut te werk als hij moet kakken

Er zijn een hoop verschillende vragen die je aan astronauten zou kunnen stellen – wat ze eten bijvoorbeeld, of hoe ze zich wassen. Maar volgens Christopher Cassidy, sinds 2004 astronaut bij de NASA en daarnaast ook Navy SEAL, is er één vraag die hij met afstand het vaakst krijgt: wat doe je precies als je naar de wc moet?

Om het verlossende antwoord te geven op deze prangende vraag, zette Cassidy een video online waarin alle details aan bod komen. “Het lijkt eigenlijk erg op de situatie op aarde,” zegt hij. “Je weet gewoon wanneer je moet.”

https://twitter.com/Astro_SEAL/status/1313872876156538880

In de video laat hij een klein hokje zien dat het Waste and Hygiene Compartment (WHC) wordt genoemd, en tussen een loopband en een fitnessapparaat lijkt te zijn ingeklemd. In dat hokje zit het toilet, dat bestaat uit een zitje met een metalen emmer eronder. Volgens Cassidy passen er ongeveer “dertig lozingen” in.

Voordat de WHC gebruikt kan worden, moeten de astronauten eerst de primaire bedieningspanelen controleren. Als je wilt plassen, moet je ervoor zorgen dat de verlichting op het paneel in een V-vorm oplicht. Dat betekent dat de plas door de Urine Processor Assembly (UPA) gaat. De astronauten kunnen dan rechtstreeks in een trechter pissen, die is aangesloten op een slang die vloeistoffen naar binnen zuigt.

“We zeggen altijd: ‘Check that it’s V to pee’,” zegt Cassidy.

De plas kan in plaats daarvan ook in een emmer terechtkomen, maar Cassidy zegt dat de WHC meestal op de UPA is aangesloten, zodat de bemanningsleden de emmer niet zo vaak hoeven te verwisselen.

Kakken is iets ingewikkelder. De opening van de wc heeft een diameter van ongeveer 13 tot 15 centimeter, en er hangt een plastic zak onder. Cassidy demonstreert met een pakje sperziebonen en paddenstoelen hoe de poep in het toilet valt en direct in de plastic zak terechtkomt. Daarna gooit hij wc-papier in het toilet, maakt hij de plastic zak dicht en duwt hij die met een metalen stok in de metalen emmer. Daarna hangt hij een nieuwe plastic zak op voor de volgende toiletbezoeker en doet hij de deksel dicht.

Voor astronauten die het allemaal maar ingewikkeld vinden is er gelukkig ook een instructieformulier aan boord.

Hoe astronauten in de ruimte kakken en plassen blijft aardbewoners fascineren. Eerder dit jaar riep NASA de wereld op om een ontwerp in te dienen voor een compact toilet, dat zowel bij microzwaartekracht als bij maanzwaartekracht kan worden gebruikt. Afgelopen maand werd het winnende ontwerp bekendgemaakt, dat waarschijnlijk zal worden gebruikt bij de NASA-maanmissie van 2024. En dat is wel zo prettig, want ook de eerste vrouw en de dertiende man op de maan moeten nu eenmaal af en toe een grote boodschap doen.

