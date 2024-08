We vroegen een begrafenisondernemer hoeveel er te verdienen valt met de dood

Met de dood valt geld te verdienen, en de branche betaalt goed. Voor een uitvaart ben je in Nederland gemiddeld 8500 euro* euro kwijt, en het basisbedrag dat een begrafenisondernemer daarvan krijgt is gemiddeld 1500 euro. Werk is er in overvloed, want volgens de Uitvaartbranchemonitor zullen babyboomers de komende jaren bij bosjes tegelijk neervallen.

Daarnaast heb je geen opleiding nodig om begrafenisondernemer te worden. Het is geen beschermd beroep en iedereen mag zich dus uitvaartbegeleider, -verzorger, planner et cetera noemen. Wegens het geld, het feit dat iedereen het in principe kan doen en de verwachte hoeveelheid werk is het dus geen slecht idee om uitvaartbegeleider te worden, en dat hebben ondernemers ook door. Het aantal uitvaartbedrijven is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld, van 1000 in 2007 naar 1900 begin 2018. De branche is in Nederland goed voor een jaarlijkse omzet van 1,15 miljard euro. Hoewel bijna 90 procent van de uitvaartverzorgers geen vragen wil beantwoorden over hun tarieven, heeft zelfstandig uitvaartverzorger Merel Westermann (52) daar geen moeite mee. VICE Money sprak met haar af op begraafplaats Zorgvliet in Amsterdam om over haar businessmodel te praten.

VICE Money: Hoi Merel, hoe kwam je erop om uitvaartbegeleider te worden?

Merel Westermann: Zo’n zeventien jaar geleden overleed mijn beste vriend. Zijn uitvaart was heel standaard: drie sprekers, drie nummers en koffie met cake. Het voelde niet bijzonder genoeg. Ik bedacht me dat er een boel mensen moesten zijn die behoefte hebben aan een uitvaartbegeleider die meedenkt over een bijzondere uitvaart. Ik werkte op dat moment in een verloskundigenpraktijk op de kraamafdeling, nam ontslag en besloot om in plaats van families met een baby te begeleiden, families met een overledene te begeleiden.

Wat doe je als uitvaartbegeleider allemaal?

Je kan het vergelijken met een weddingplanner. Je regelt eigenlijk alles rondom de uitvaart: de rouwkaarten, het drukwerk in de krant, de locatie, catering, dienst, muziek en ga zo maar door. Ik ontzorg de familie door dat allemaal te regelen. Ook ontvang ik alle facturen. Uiteindelijk krijgt de familie maar één factuur. Een optelsom van alle gemaakte kosten, plus mijn tarief. De factuur bedraagt meestal tussen de 2500 en 8000 euro. Wat is jouw tarief?

Ik heb een vast tarief, waar ik alles voor doe. Ik reken 1850 bruto, voor 18 tot 25 uur. Als het een hele kleine uitvaart is, dan doe ik het voor de helft, en als de uitvaart extreem uitgebreid is, wordt het duurder. Op jaarbasis begeleid ik vijftig à zestig families, dus ongeveer één familie per week.

Even zien: 1850 maal 4 is 7400 euro bruto. Dat is wel een lekker maandinkomen.

Ja, in feite wel. Maar ik betaal natuurlijk een hoop belasting. Daarnaast besteed ik ook weleens een klus uit aan freelancers, gemiddeld één per maand. De freelancers krijgen tussen de 1000 en 1100 euro, van de 1850. De rest van mijn vaste tarief gaat naar mij, dus dan houd ik alsnog aardig wat over. Maar er gaan natuurlijk nog onkosten af. Uiteindelijk houd ik zo’n 2500 à 3000 euro per maand over.

“Laatst heb ik een dienst georganiseerd in een weiland, voor mensen die heel weinig te besteden hadden. Het kostte geen drol, maar was alsnog heel bijzonder.”

Hoe zit het met de onkosten?

Ik betaal 350 euro per maand voor mijn kantoor. Verder heb ik een auto en een eigen rouwauto: een Mercedes uit 1977, die alleen al qua onderhoud zo’n 100 euro per maand kost. Maar die verhuur ik ook weer regelmatig. Voor de rouwauto huur ik een garage, want zo’n auto op de oprit staat een beetje gek. Die garage kost me 650 euro per maand. Ook heb ik eigen koelapparatuur, verzorgspullen, presentatiemateriaal, informatiemateriaal en een lidmaatschap op een vakblad. Ik heb geïnvesteerd in condoleanceboeken, briefpapier en een mooie website, die af en toe opgefrist moet worden. Hoe zorg je dat mensen je vinden?

Ik pop bovenaan op als mensen mij googelen, omdat mijn website ‘uitvaartamsterdam’ heet. Dit is een goede keus geweest. Ook krijg ik een boel opdrachten van mensen die eerder een uitvaart van me hebben bijgewoond en heb ik een grote kennissen- en vriendenkring, waar veel uitkomt. Als een bekende van je overlijdt, maak je dan een vriendenprijsje?

Ja, mensen die ik ken krijgen korting en help ik voor de helft van de prijs. Ook steek ik er veel meer uren in. En voor mensen die écht weinig te besteden hebben, reken ik trouwens ook slechts de helft van mijn tarief.

Kun je voor vrienden of mensen met weinig geld ook goede dealtjes regelen met bijvoorbeeld crematoria en cateringbedrijven?

Nee, maar ik kan wel helpen meedenken over goedkope alternatieven. Zo had ik laatst een dienst georganiseerd in een weiland, voor mensen die heel weinig te besteden hadden. We hadden een grote tent opgezet en de gasten zaten op hooibalen. Zowel de taarten als de kist waren zelfgemaakt – dan kost het geen drol, maar is het alsnog heel bijzonder.

We lopen nu op een begraafplaats. Voelt dat voor jou een beetje als een kantoor?

Ja, voor mij zijn begraafplaatsen wel een professionele plek. In het buitenland ga ik nog weleens naar een begraafplaats, omdat het mooie plekken zijn, maar in Nederland loop ik hier vooral voor mijn werk, met een grote stoet achter me aan. Ik herken ook allemaal plekken waar ik eerder mensen heb begraven. Je gaat letterlijk over lijken. Wat vind je ervan om je geld te verdienen met overledenen?

Ik heb te maken met families, niet zozeer met lijken. En nogmaals: als mensen echt geen geld te besteden hebben, doe ik het graag voor wat minder. Ik ben een begeleider, geen lijkenpikker. Dat er geld tegenover begeleiding staat is iets heel normaals. Heb je al een idee over je eigen uitvaart?

Ik hoef geen dienst in een aula. Liever gewoon ergens buiten, met een vuurtje erbij. Ik hoef ook geen kist, wikkel me maar in doeken. Een soort hippiebegrafenis lijkt me wel wat. Maar eigenlijk vind ik een uitvaart meer iets voor de nabestaanden, dus mijn familie en vrienden mogen dat allemaal bepalen. Het is wel handig dat ik met freelancers werk – die kunnen dan mijn dienst doen. Heb je eigenlijk een uitvaartverzekering?

Nee, en dat raad ik ook af. De meeste verzekeringen keren veel minder uit dan mensen denken. Ook kun je ook als je weinig te besteden hebt vaak wel genoeg bij elkaar krijgen voor een prachtige uitvaart, want goedkope uitvaarten kunnen juist heel bijzonder zijn. Daarbij keren verzekeringen vaak uit in ‘diensten’, in plaats van in geld, en dan zit je vast aan een lelijke fineerkist en vijftig plakken cake. Dat wil je niet.

Dankjewel, Merel.

Alle foto’s door de auteur

*Correctie 2023: In een eerdere versie van dit artikel stond vermeld dat een begrafenis gemiddeld 7500 euro kost. Inmiddels is dat 8500 euro. Dat is hierboven aangepast.

