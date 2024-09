We vroegen een hele rits mannen en vrouwen waar ze aan denken tijdens orale seks

Orale seks kan een van de leukste dingen zijn om te doen – maar het kan ook verschrikkelijk saai zijn. Vooral als jij degene bent die met z’n neus in iemands kruis zit, het zeven uur ’s ochtends is, je mond kurkdroog is, en je partner telkens in slaap sukkelt omdat de coke begint uit te werken. Of als het elf uur is op een doordeweekse avond en je probeert te bewijzen dat de vonk na al die jaren nog niet uit je relatie verdwenen is, terwijl je vriendje eigenlijk liever Luke Cage wil kijken.

En toch, ondanks de verveling, geef je het niet op – omdat je een doorzetter bent, of omdat je genoeg geeft om de persoon die vastzit aan de genitaliën in kwestie om hen een plezier te willen doen. We vroegen onze vrienden waar ze aan denken wanneer ze met hun hoofd tussen iemands dijen zitten.

Vivienne, 22 jaar

VICE: Waar denk je aan als je iemand beft?

Vivienne: Doe ik het wel goed? Waar zal ik m’n tong nou weer eens stoppen? Vindt ze het fijn? Is ze al klaargekomen?

Welke gedachte overheerst?

Of ze al is klaargekomen. Niet elk meisje kondigt een orgasme aan door “ik kom, ik kom” te kreunen – en ik vind het ook niet zo prettig om het te vragen. Dat heb ik een keertje gedaan, en dat verpeste volledig de stemming, want toen ik het vroeg voelde zij druk om snel klaar te komen. Daardoor was ze opeens een stuk meer gespannen. Ik probeerde uit te leggen dat ik het niet zo bedoelde, maar dat hielp niet echt. Dus sindsdien spookt die vraag vaak door m’n hoofd, maar zeg ik het nooit meer hardop.

Svenja, 25 jaar

VICE: Waar denk je aan als je iemand pijpt?

Svenja: “Waag het niet om te proberen je pik heel diep in m’n keel te rammen.” Ik haat het wanneer gasten dat doen – misschien komt het door al die hardcore porno online. Het is me nu al drie of vier keer gebeurd. Elke keer als ik iemand pijp, hoop ik maar dat hij me gewoon mijn ding laat doen zonder te proberen er een pornofilm van te maken.

En als hij jou je ding laat doen, waar denk je dan aan?

In dat geval denk ik aan de man wiens penis ik in mijn mond heb.

Jake, 23 jaar

VICE: Waar denk je aan als je iemand pijpt?

Jake: Meestal denk ik nergens aan, en ik weet niet waarom, maar soms denk ik aan eten. Mijn kokhalsreflex is vrij sterk, dus ik probeer mezelf vaak af te leiden. Mijn vriend is daar heel begripvol over, waardoor ik vaak juist extra mijn best probeer te doen – ik denk dus vaak aan manieren waarop ik hem meer kan stimuleren.

Is er een technisch aspect waar je je aandacht op vestigt?

Ik wil altijd de controle hebben, dus ik vind het niet chill als iemand mijn hoofd naar beneden duwt, of als hij zonder waarschuwing zijn lul diep in mijn keel steekt. En ik ben altijd bang dat ik een jongen pijn doe met mijn tanden. Ik heb vier tanden die superscherp zijn, als een soort slagtanden – twee aan de bovenkant en twee in mijn onderkaak. Als je een dikke pik hebt, kan dat problemen opleveren.

Martha, 21 jaar

VICE: Waar dacht je aan tijdens de laatste keer dat je iemand pijpte?

Martha: Ik vroeg me vooral af hoe lang het zou duren voor hij zou klaarkomen, en toen besefte ik dat mijn mond te droog was, door alle drank en sigaretten van die avond – vooral door de rode wijn. Dat was best smerig.

Heb je ondanks je droge mond dapper doorgezet?

Nou, na een tijdje trok ik het niet meer. Ik heb hem achtergelaten op het bed en ben een glas water gaan drinken in de badkamer. Om de een of andere reden ben ik toen ook mijn tanden gaan poetsen. Daarna ben ik weer verder gegaan.

Jo, 26 jaar

VICE: Waar denk jij aan tijdens orale seks?

Jo: Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet echt ergens aan denk. Ik heb gewoon plezier, ik luister naar de geluiden die de ontvanger maakt en ik probeer erachter te komen hoe het gaat en wat hij of zij wil dat ik doe.

Je identificeert jezelf als queer – kan je me iets vertellen over het verschil tussen orale seks geven aan een man en een vrouw?

Bij penissen maak ik me meer zorgen over kokhalzen – en cis-mannen zijn vaak wat meer beïnvloed door porno, waardoor je soms dingen denkt als: als je m’n hoofd nog één keer naar beneden duwt, bijt ik je pik eraf.

Ik heb zelf een nogal gevoelige vagina, dus ik probeer ook rustig en niet te ruw te zijn, tenzij zij daarom vraagt. Als ik een meisje bef, denk ik altijd: dit is echt top, ik vind dit leuk en je smaakt fantastisch. Dat komt deels doordat het waar is, maar ook doordat ik weet hoe het is als je heel zelfbewust bent en alle seksuele aandacht op jou gericht is. Ik vind pijpen ook nog steeds leuk, maar toch iets minder dan beffen, omdat ik artritis heb. Als ik te lang doorga blokkeert mijn kaak.

Thimo, 22 jaar

VICE: Waar dacht je aan toen je je vriendin voor het laatst befte?

Thimo: Vooral aan het feit dat we al best lang bij elkaar zijn.

Kan je me iets vertellen over hoe je op die gedachte kwam?

Ik besefte dat je je na vijf jaar in een relatie minder druk maakt om persoonlijke hygiëne. Ik denk niet dat dat erg is – je hoeft niet altijd te douchen voor seks, het maakt je gewoon wat minder uit. Maar als ik mijn hoofd tussen de benen van mijn vriendin steek en het ruikt daar niet zo fris, dan vind ik het moeilijk om daar niet aan te denken.

Maximilian, 31 jaar

VICE: Waar denk je aan als je een vrouw aan het beffen bent?

Maximilian: In het begin ben ik vooral bezig met het technische aspect – of ik het goed doe – tot ik in de flow kom. Als ik een vrouw niet goed ken, ben ik de eerste dertig seconden vooral bezig met uitvogelen of ze het prettig vindt wat ik aan het doen ben.

En als je eenmaal in de flow zit?

Nou, de positie waarin je zit als je een meisje beft is redelijk comfortabel en ik beweeg mijn hoofd niet zoveel – dus meestal leg ik een kussen onder mijn hoofd en steun ik daar gewoon op. Zo kan ik het wel een paar uur volhouden.

Als ik daar zo lig, dwalen mijn gedachten vaak een beetje af en denk ik aan van alles – wat ik die dag heb gedaan, wat ik de volgende dag ga doen, of wat ik op dat moment aan het doen zou zijn als ik niet een vrouw aan het beffen was.

Andi, 26 jaar

VICE: Waar denk je aan als je iemand aan het beffen bent?

Andi: Ik denk aan het meisje waarmee ik ben en wat zij fijn vindt. Ik probeer me daar op te focussen, maar ik kan soms wel afgeleid raken.

Waardoor word je dan afgeleid?

Nou, als de vrouw bijvoorbeeld niet helemaal gladgeschoren is, kunnen de stoppeltjes erg kriebelen. Als dat gebeurt maak ik soms rare sprongen in m’n hoofd en begin ik na te denken over verschillende manieren om schaamhaar te stylen. Soms bedenk ik leuke patronen die je erin zou kunnen scheren. Zoals een slang, of iets met een kerstthema.

Isabella, 27 jaar

VICE: Waar denk je aan als je iemand pijpt?

Isabella: “Geen tanden!” Toen ik vijftien was had mijn beste vriendin een vriendje, en waarschuwde ze me om nooit mijn tanden te gebruiken als ik iemand een pijpbeurt gaf. Dat is me altijd bijgebleven.

En hoe doe je dat?

Ik stel me voor dat ik een sinaasappel aan het pellen ben met mijn tong. Je moet je echt concentreren. Ik wil zien hoe hij reageert op wat ik aan het doen ben, of hij ervan geniet of niet. Dat is hoe je het klusje klaart.

Harley, 24 jaar

VICE: Waar denk je aan als je een meisje beft?

Harley: O god, de eerste keer dat ik een meisje befte was ik totaal overweldigd door het feit dat ik nog nooit een vulva vanuit die hoek had gezien. Ik vroeg me de hele tijd af of mijne er ook zo uitzag of dat ze mijn vagina raar zou vinden.

Is het nu minder overweldigend?

Het feit dat er zoveel verwachtingen zijn aan beide kanten kan het nog steeds een beetje overweldigend maken. Maar als de onderbroeken eenmaal uit zijn verandert dat meestal. Ik maak me soms wel zorgen over hoe ik eruitzie met mijn hoofd tussen hun benen – het is niet de meest flatteuze hoek. Ik bef nu al acht jaar, en ik ben nog steeds weleens bang dat ik geen idee heb wat ik aan het doen ben. Toen ik nog op de middelbare school zat, leerde een vriendin me hoe je moet pijpen door het te demonstreren op een viltstift. Maar niemand zegt ooit: “Dit is hoe je iemand goed beft.”

Aylin, 22 jaar

VICE: Waar denk je aan als je iemand pijpt?

Aylin: Gewoon alledaagse dingen, zoals school, werk en mijn plannen voor het weekend.

Raak je daardoor in de stemming?

Ik heb al vier jaar een relatie, en de seks is een beetje routine geworden. Als ik mijn vriendje pijp, doe ik dat alleen voor hem. Begrijp me niet verkeerd, ik zou hem niet pijpen als ik het verschrikkelijk vond. Het is meer van: “Oké, laten we dit even snel afronden.”

Alex, 21 jaar

VICE: Waar denk je aan tijdens orale seks?

Alex: Ik ben altijd erg gefocust op het technische aspect – of mijn tanden wel goed bedekt zijn, of er genoeg spuug is, en of ik mijn tong wel genoeg beweeg. Als ik mijn gedachten te veel laat afdwalen ben ik bang dat ik per ongeluk ergens langs schraap met m’n tanden. Dat is minder een probleem als ik een meisje orale seks geef. Maar gedachten als “Shit, ik had een haarelastiekje moeten meenemen” of “volgens mij moet ik een scheet laten” zijn denk ik universeel.

Wat is het grootste verschil tussen iemand pijpen en iemand beffen?

Ik heb maar twee keer iemand gebeft, en beide keren was ik behoorlijk in paniek en had ik geen idee of ik het goed deed. Pikken zijn denk ik makkelijker te plezieren.

Wayland, 24 jaar

VICE: Waar denk je aan als je orale seks hebt met iemand?

Wayland: Van alles, eigenlijk. Ten eerste probeer ik te zien hoe degene reageert op wat ik doe. Maar verder ben ik bezig met mentaal liedjes zingen die ik in m’n hoofd heb, nadenken over wat ik wil eten die avond – en hoe lang het me gaat kosten om ze te laten klaarkomen, als ik eerlijk ben. Ik vind het niet erg als het even duurt, maar je kan altijd een zere keel of nek krijgen.

Je identificeert jezelf als queer. Is er een verschil tussen mannen en vrouwen?

Beffen en pijpen zijn heel verschillend, maar er zijn wel overeenkomsten. Je moet letten op je ademhaling, en of je niet te ruw of juist te teder bent, en de waarschuwingssignalen of iemand op het punt staat om klaar te komen. Maar beffen is vaak wat rommeliger. Ik hou niet van halve maatregelen, dus ik ga er altijd helemaal voor – en aangezien ik een baard heb, betekent dat altijd dat ik achteraf goed mijn gezicht moet wassen.

Lena, 29 jaar

VICE: Waar denk jij aan tijdens orale seks?

Lena: Ik heb het meestal veel te druk om over andere dingen na te denken dan waar ik mee bezig ben. Ik focus op de manier waarop zij reageert, en wat ik moet doen – ademt ze sneller als ik mijn tong een beetje naar links beweeg, of naar boven? Wat gebeurt er als ik het tempo wat opschroef?

Kan je je afsluiten voor alle andere gedachten?

Natuurlijk. Ik bedoel, ik merk natuurlijk wel op hoe haar schaamhaar eruitziet, of hoe ze smaakt. Maar normaal gesproken ben ik zo geconcentreerd mogelijk bezig, alsof ik aan het gamen ben.

*De namen van Alex en Harley zijn gefingeerd





