We vroegen een kleuterjuf hoe we het stoelenprobleem in de Tweede Kamer moeten oplossen

Vanochtend werden de nieuwe leden van de Tweede Kamer geïnstalleerd, en dat leverde meteen gedoe op. De zetelverdeling is na de verkiezingen nogal veranderd, en er zijn een hoop nieuwe Kamerleden, dus moest er een beetje geschoven worden in de indeling. DENK, met drie zetels nieuw in de kamer, is woedend over de plek die de partij heeft gekregen. De vriendjes Kuzu, Özturk en Azarkan mogen wel naast elkaar zitten, maar moeten het doen met een plekje achterin. Bovendien zitten ze niet aan een gangpad, terwijl ze dat juist zo graag hadden gewild. DENK is zo boos over hun stomme plek in de kamer dat de parlementariërs overwegen vandaag niet op hun plek te gaan zitten, maar uit protest naast hun stoel te gaan staan.

Ook Thierry Baudet van Forum voor Democratie vindt zijn plek in de Kamer stom. Hij zit vlakbij Geert Wilders, terwijl hij liever ergens in het midden had gezeten.

Nola van Timmeren (27) kent deze problematiek als geen ander. Ze geeft les op een basisschool, en heeft regelmatig te maken met kinderen die niet op hun plek willen gaan zitten. We belden Nola om te vragen hoe deze politieke impasse doorbroken kan worden.

VICE: Hoi Nola. Gebeurt het bij jou in de klas ook weleens dat kinderen niet naast elkaar willen zitten?

Nola van Timmeren: Ja dat komt regelmatig voor. Soms willen kinderen per se naast elkaar, of willen ze op een bepaalde plek in de klas zitten. Meestal mag dat wel hoor.

Wat doe je als twee kinderen écht niet willen?

Als er écht iets is tussen twee kinderen dan hou ik ze wel uit elkaar, maar normaal gesproken moeten kinderen gewoon naast elkaar gaan zitten. Het is in het leven nou eenmaal zo dat je soms naast iemand zit die je niet het alleraardigst vindt. Daar moet je mee leren leven.

Je kunt natuurlijk ook niet aan de gang blijven. Als iemand van plek wil ruilen, omdat hij of zij liever ergens anders wil zitten, dan willen andere kinderen dat natuurlijk opeens ook. Daar is geen beginnen aan.

Wat doe jij als kinderen in de klas weigeren te gaan zitten?

Als kinderen niet willen gaan zitten en zo de les ophouden, dan spreek ik ze weleens streng toe. Ik zeg dan bijvoorbeeld: “Kijk, iedereen wil graag beginnen, en we zitten allemaal op jou te wachten.”

Is er een favoriete plek in jouw klas, waar iedereen wil zitten?

Ja, iedereen wil altijd graag bij het raam zitten, dan kan je lekker naar buiten kijken. Bij mij in de klas zitten kinderen niet elke dag op dezelfde plek. Maar dat is in de Tweede Kamer misschien lastig. Gelukkig heeft de vergaderzaal van de Tweede Kamer geen ramen.

En als je kinderen die elkaar niet liggen toch naast elkaar zet, worden ze dan uiteindelijk vriendjes, of gaan ze elkaar stiekem pesten?

Nee, dat gaat altijd wel goed. Als ze gewoon aan het werk gaan, dan vergeten ze vaak al snel dat er ooit een probleem was.

Tot slot: hoe ga jij om met jongens die doorgaan met meisjes plagen, ook als het meisje “nee” zegt?

Dan geef ik die jongens op hun falie. Ik praat dan met de jongen en met het meisje, om uit te zoeken wat er aan de hand is. Maar “nee” is natuurlijk “nee”.

Dat is duidelijk. Dankjewel Nola!

