We vroegen een kunstkenner waarom kunst kost wat het kost

Op de Affordable Art Fair in Amsterdam zie je dat kunst niet altijd miljoenen euro’s hoeft te kosten. Tot en met zondag doet dit rondreizende concept voor de elfde maal Amsterdam aan en kun je er met een beetje geluk (en geld) met kunst naar buiten lopen die tussen de 100 en de 6.000 euro kost. Best schappelijk, toch? Of niet? Waarom kost een kunstwerk eigenlijk wat het kost? Wie bepaalt dat? En op basis waarvan? We vroegen het aan Kris Clark, de directrice van de beurs.

1. A Beautiful View van Denis De Gloire. Kost: 2.600 euro



The Creators Project: Wat stelt dit werk precies voor?

Kris Clark: Ik zie hier een veld met bloemen, een soort interpretatie van een uitzicht over een bloemenveld. Het zou ook sneeuw kunnen zijn, maar ik zie bloemen.

Waarom kost dit nou exact 2.600 euro?

Daar zit een logica in. Ten eerste betaal je een kunstenaar natuurlijk voor zijn ambacht. Hier heeft de kunstenaar waarschijnlijk maanden aan gewerkt: het vinden van een concept, de schetsen, de uitvoering. En voor de passie betaal je natuurlijk ook. En er zit natuurlijk ook een commercieel aspect aan. Een kunstenaar moet ook zijn brood verdienen.

Vind je het die prijs waard?

Zeer zeker. Ik zie dat het een groot werk is en ik zie dat niet dit zomaar gemaakt is. Iemand heeft een bepaalde visie op dingen, heeft erover nagedacht en toen een beeld gecreëerd. Ik weet ook hoeveel werk het kost om zoiets te creëren en daardoor vind ik het zijn prijs zeker wel waard.





2. Regrets van Jill Greenberg. Kost: 6.000 euro



Wat stelt dit werk precies voor?

Wat het voorstelt is duidelijk, een aap.

6.000 euro is wel prijzig voor een aap.

Het is een groot en imposant werk, en je ziet dat er heel wat digitale techniek in zit, wat niet makkelijk is. Deze print op zich zal ook al duur zijn. Ik zie hier trouwens dat er maar tien van gemaakt zijn, opnieuw een reden voor de prijs. En je mag niet vergeten dat ingelijste werken meer kosten. Ik raad je aan om altijd iets zonder glas te kopen, dat is zoveel goedkoper.

En is dit iets wat u zelf zou kopen?

Nee, dit is niet echt mijn smaak. Ik hou niet van apen.





3. I shoot my own dinner van Arthur van Leeuwen. Kost: 3.500 euro



Wat vindt u van dit werk?

Dit vind ik een goed werk, met een leuke grap.

Waarom?

Het is een leuke interpretatie van de klassieke stillevens, waarbij je ook veel dode dieren had. Je herkent direct de oude stillevens, de oude tableaus. De compositie klopt ook perfect met de kleuren en de plaats van de naakte dame en die dode vogel. Hier heeft de kunstenaar over nagedacht. Je ziet ook dat de kunstenaar klassiek geschoold is, want die heeft dat gezicht prachtig gemaakt.

Dus dat is wel 3.500 euro waard?

Ja. Olieverf is ook helemaal niet goedkoop. En kijk hier, het is gemaakt op een tafelblad. Mooie recycling vind ik dat. Een echte meerwaarde.





4. The Great Pretender van Jantien De Boer. Kost: 1.900 euro



Dit werk sprak me wel aan.

Dit vind ik persoonlijk ook heel mooi. De stilheid van die persoon die in gedachten verzonken is. Het is heel knap geschilderd. Het gezicht is mooi weergegeven. Je voelt de rust, maar je kan ook bijna de hersenen horen kraken. Dat masker laat je je afvragen of het hier gaat over de anonimiteit van de hedendaagse maatschappij of die persoon zich wil verstoppen. Er is een heel verhaal binnen de stilheid.

Maar uiteindelijk is dit een klein werk, toch?

Het is een klein werk, ja. En ik denk dat ze waarschijnlijk heeft gekozen om het zo klein te maken omdat het op een menselijke maat moet blijven. Het is enkel een hoofd en dat moet je ook niet enorm groot gaan maken. De afmetingen en de prijs zijn soms ook gewoon een afspraak tussen de kunstenaar en de galerie. Maar ik zou durven zeggen dat het werk meer waard is. Het is eigenlijk een koopje, die 1.900 euro. Deze schilder gaat sowieso nog in waarde stijgen.

Een goede investering dus?

Ja. Maar kunst moet je niet kopen om je pensioen mee veilig te stellen of je kinderen een mooie erfenis te geven. Dan kan je beter op een rommelmarkt lopen in Frankrijk en hopen dat je een Van Gogh ontdekt.





5. Blackbird III van Nan Mulder. Kost: 125 euro



Lekker goedkoop.

Ja. We zeggen trouwens niet goedkoop, wij zeggen “heel betaalbaar” ofwel “het instapmodel”.

En wat vindt u speciaal aan dit werk?

Het is een linoleumprint, een lastige techniek. Ik heb het ooit eens geprobeerd en mezelf toen keihard in m’n vinger gesneden. Dus ik zie hoeveel werk dat is en ik zie dat het speciaal papier is, dus eigenlijk zou hij meer waard moeten zijn.

En dit is iets dat u zelf ook zou kopen?

Ja, ik ben dol op vogels.