We vroegen een paar artiesten op Best Kept Secret wat er op hun rider staat

Knal vol gas het festivalseizoen in met VICE. Lees deze zomer alles over festivals op festivals.vice.com en volg VICE Festivals op Facebook.

Een festival bezoeken is hartstikke ongezond. Slecht eten, nauwelijks slapen en wellicht wat versterkende middelen zijn voor veel feestgangers het gebruikelijke recept, en dat voel je maar al te goed als je de maandag na afloop weer in de collegezaal zit, of achter je laptop.

Videos by VICE

Voor muzikanten en artiesten is dat natuurlijk heel anders – die kunnen in hangmatten chillen in de backstage, krijgen eten van de beste koks, en bij Best Kept Secret afgelopen weekend konden ze zelfs hun haren laten knippen door de aanwezige kapper, of een afspraak boeken bij de massagesalon.

Naast al deze luxe – die heus niet kenmerkend is voor alle backstages – heb je als artiest ook nog je eigen wensenlijstje, je rider, om de avond mee door te komen. Ik vroeg een aantal artiesten die afgelopen weekend op het podium in Hilvarenbeek stonden wat er zoal op hun rider te vinden is, en of er altijd gehoor aan wordt gegeven.

Lauren Mayberry, zangeres van CHVRCHES

Eigenlijk staan er alleen maar praktische dingen op onze rider: groentes, desinfecterende handzeep, zonnebrand. Dingen die vooral handig zijn op een festival. Het is lastig om gezond te blijven als je op tour bent, daarom probeer ik gewoon zoveel mogelijk vitamines als maar kan in mijn lichaam te krijgen. Ik was net bezig om een hele vieze groene smoothie te maken.

Zelf draag ik altijd mijn computer en een boek bij me. Op een dag als vandaag, als we al vroeg op locatie zijn en pas laat moeten spelen, lukt het wel om tijd vrij te maken om te lezen; je moet alleen wel de dreunende bassen kunnen negeren. Ik ga nu beginnen aan Bird by Bird van Anne Lamott, een boek over schrijven. Nogal inception, een boek lezen dat over schrijven gaat. Maar het voelt goed om je hersenen te voeden met creativiteit, als je aan het wachten bent tot je op mag.

Het klinkt allemaal vrij braaf, we hebben er niks geks op staan. Als je zoveel optredens hebt als wij, moet je gewoon verstandig zijn.

Carista, DJ

Er staat alleen maar drinken op. Bier, water, fris en een flesje Chardonnay, wat ik het liefst drink uit een glas. Ik vraag ook wel om fruit, maar dat krijg ik niet altijd. Maar drinken is het belangrijkste, je moet blijven hydrateren. Ik heb vannacht nog een late set, en daarna trek ik de Chardonnay open.

Merve Dasdemir, zangeres van Altin Gün

We hebben een rider met de hele band, geen individuele natuurlijk. Zelf heb ik er niks op gezet, waar ik nu wel spijt van heb. Ik zou liever andere sterke drank erop hebben dan gin-tonics – ik word zo moe van die zoete troep de hele tijd. Ik hou veel meer van jenever met gemberbier en Angostura-bitters, dat is absoluut mijn favoriet.

Er staan ook gezonde dingen op, zoals avocado’s, dat compenseert het drinken een beetje. We geloven verder niet in gekke dingen zoals blauwe M&M’s ofzo, we zijn bescheiden.

Pip Blom, zangeres en gitarist

Mijn broertje zit ook in de band en die houdt meestal niet van het eten dat ze hebben op festivals, daarom staan er voornamelijk broodjes met beleg op. En zelf nemen we altijd een tostiapparaat mee, zodat we tosti’s kunnen maken. Verder staat er bier, cola en een komkommer op. Heel saai. We spelen veel in Engeland, en daar krijg je je rider sowieso niet – je kan om van alles vragen, maar meestal krijg je gewoon zes biertjes en zes flesjes water. De broodjes waar we om vragen krijgen we niet, maar het is niet erg, het zijn leuke shows om te doen. Oh ja, er staat ook één fles gin op – dat is meer voor als we dan naar een verjaardag gaan, dan kan je die fles meenemen als cadeautje.

Ik zou het heel leuk vinden om een sticker te krijgen van elke zaal waar we spelen, zodat je een aandenken hebt van waar je allemaal bent geweest.

Blu Samu, zangeres en rapper

Wat technische dingen betreft: twee microfoons, voor mij en de dj, en zij speelt op een plaat, verder brengt ze zelf de rest mee. Op mijn eigen rider staat verder kamillethee, gember, limoen, honing en Hennessy. Ook willen we graag wegwerpcamera’s, zodat we echte foto’s hebben van alle vette optredens waar we naartoe gaan. Ik wist dat de jongens van Le 77 [Belgische rapgroep] dat ook op hun rider hebben staan, en toen dacht ik: dat wil ook.

Naaz, zangeres

Ik eet best wel veel dingen niet, namelijk geen zuivel en geen aardappelen – mijn huid reageert daar slecht op, van melk krijg ik acne. Dus ik vraag altijd om broodjes hummus, zodat ik in ieder geval iets kan eten. En bananen. Dat is het. Maar ik hoop ooit op een punt te komen, en dat bedoel ik niet als een diva maar juist heel liefdevol, dat ik op mijn rider heb staan dat ik overal mijn hond mee naartoe mag meenemen.