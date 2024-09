We vroegen een paar Nederlandse meisjes wat ze vinden van helemaal geen make-up dragen

In navolging van Alicia Keys make-uploze gezicht op de rode loper van de VMA’s, vroeg ik een aantal meisjes die ik tegenkwam in de Amsterdamse Kalverstraat of ze zelf wel eens onopgemaakt de deur uitgaan.

Ik ken maar weinig meisjes die echt helemaal geen make-up dragen. Zelf smeer ik dagelijks een portie mascara op mijn wimpers, en als ik uitga vaak nog wat lippenstift, maar daar blijft het meestal bij. Ook al is het weinig, helemaal zonder de deur uit gebeurt eigenlijk alleen als ik op vakantie ben. Alicia Keys besloot afgelopen mei om helemaal te stoppen met make-up. De reden? “Ik heb geen zin meer om me te verbergen.” Ze voegde daad bij het woord, en vorige week nog verscheen ze op de rode loper van VMA’s zonder een spatje verf op haar gezicht.

Ik vroeg een aantal meisjes die ik tegenkwam in de Amsterdamse Kalverstraat – waar grote merken als MAC en KIKO winkels hebben zitten – of ze zelf wel eens onopgemaakt de deur uitgaan. Opvallend genoeg wilden vooral de vrouwen met prachtig opgemaakte gezichten niet op de foto. “Ik zie er niet uit,” was het argument. De meisjes hieronder durfden wel te vertellen wat voor en hoeveel make-up ze gebruiken.

Laura (21), promotiewerk

Broadly: Laura, wat vind je ervan dat Alicia Keys helemaal geen make-up meer draagt?

Laura: Tof, ik ben het er helemaal mee eens. Ze zegt dat ze het gevoel heeft dat ze de hele dag met een masker rondloopt – dat herken ik wel. Ik heb nu toevallig veel make-up op omdat ik zo doorga naar een feestje, maar normaal niet hoor.

Krijg je weleens een opmerking als je een dag geen make-up op hebt?

Nu niet meer. Toen ik achttien was had ik echt elke dag make-up op, maar toen was ik ook wat onzekerder. Als ik dan een dag zonder naar buiten ging, kreeg ik daar wel opmerkingen over: “Ben je ziek ofzo?”

Wanneer besloot je om het niet meer elke dag te doen?

Ongeveer anderhalf jaar geleden – ik besefte dat het eigenlijk niet iedere dag nodig is. Je blijft wie je bent, daar gaat het uiteindelijk om.

Maar je doet wel make-up op naar een feestje?

Ja, anders ben je weer zo underdressed. Wat stom is, want voor een feestje is het ook niet per se nodig. Maar je voelt je toch aantrekkelijker en zelfverzekerder als je wel make-up op hebt.

Waarom is dat zo denk je?

Je valt wat meer op. Maar al die dure make-upspullen – ik koop liever eten van dat geld.

Lisanne (21), student psychologie

Broadly: Hoi Lisanne, felle lippenstift heb je op. Draag je elke dag make-up?

Lisanne: Eigenlijk heb ik nooit make-up op, alleen als ik moet werken. Ik werk in een club en doe promotiewerk – daar moet je je een beetje voor opdoffen.

Verder nooit?

Nu is het net zomer geweest, dan zit ik wat lekkerder in mijn vel. Maar als het winter is en je hebt wallen enzo, dan heb ik wel meer behoefte om make-up te dragen. Dan wil ik er mooier uitzien en dan verberg ik me wel een beetje achter dat masker.

Word je er wel eens op aangesproken als je geen make-up draagt?

Ja, op mijn werk wel, daar is het gewoon raar als je geen make-up op hebt. Laatst werd mijn zusje, die bij hetzelfde promotiebureau werkt, er ook op aangesproken. We waren er gewoon voor een cursus ofzo, en toen werd ze gewaarschuwd: “Doe je morgen wel make-up op?” Niet omdat ze er niet normaal uitzag, maar het hoort bij ons werk – je moet er zo representatief mogelijk uitzien.

Shems (22), student sociaal juridische dienstverlening

Broadly: Alicia Keys besloot om nooit meer make-up te dragen. Ga je zelf wel eens de deur uit zonder?

Shems: Ik ga ongeveer drie dagen per week de deur uit zonder make-up. Dan heb ik echt geen zin om me op te maken. Ik vind mezelf mooier met alleen mascara op, maar Alicia Keys is zo mooi, die hoeft helemaal niets op. Niet iedereen kan dat doen.

Sta je lang voor de spiegel?

Als ik me echt helemaal opmaak, duurt het maximaal twintig minuten. Ik doe nooit aan moeilijke dingen als eyeliner ofzo.

Krijg je weleens commentaar van mensen als je geen make-up op doet?

Nee, dat niet. Dit is zo ongeveer mijn volledige make-up-look, niet heel opvallend. Maar als ik geen mascara opdoe, zie ik er een beetje moe uit vind ik. Dat valt dan ook op.

Veerle (15), scholier

Broadly: Jij draagt nauwelijks make-up. Waarom?

Veerle: Ik draag wel wat, maar geen foundation ofzo. Dat is niet goed voor je huid Het kost ook zoveel tijd en moeite, dat is het gewoon niet waard. De meeste meisjes zijn trouwens toch mooier zonder make-up.

Vind je dat?

Ja, het is een stuk natuurlijker. Ik vind het ook heel goed dat Alicia Keys nu geen make-up meer draagt – ik snap wel dat ze de druk voelt om constant make-up te dragen. Die voel ik ook wel als ik meisjes zie die er helemaal perfect uitzien.

Ga je ook wel eens zonder mascara of eyeliner over straat?

Ja hoor. Ik heb nu alleen masacara op omdat ik met mijn zusje naar de stad ga.

Word je er weleens op aangesproken als je geen make-up op hebt?

Nee, de meeste mensen vinden het juist wel stoer, het onderscheidt me juist van de rest. Best wel raar eigenlijk, dat géén make-up de uitzondering is.

Lara (21), lerarenopleiding Nederlands

Broadly: Ga je weleens een dag de deur uit zonder make-up?

Lara: Ja, bijna altijd. Maar ik studeer nu voor leraar Nederlands en dan vind ik wel dat je er verzorgd uit moet zien. Leerlingen oordelen altijd over je, daarom wil ik graag verzorgd voor de klas staan. Vaak heb ik alleen mascara op.

Is make-up een belangrijk onderdeel van er verzorgd uit zien?

Foundation niet, een puistje maakt niet uit. Maar mascara wel, want je ogen spreken altijd. Een beetje zoals bij jou.

Ik heb niks op.

Oh haha. Zonder make-up ben je niet per se onverzorgd hoor.

Wat is te veel make-up?

Als iemand bijvoorbeeld helemaal z’n wenkbrauwen heeft getekend; zo’n Nike-teken boven je ogen vind ik echt lelijk. Ik heb zelf goeie wenkbrauwen, dus hoef ik ze gelukkig alleen maar te epileren.

