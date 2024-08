We vroegen een paar vrouwen wanneer ze het ongelukkigst waren in de liefde

Elke liefde is anders, maar liefdesverdriet voelt voor veel mensen hetzelfde: verschrikkelijk. Maar verdrietig zijn komt niet alleen voor als een relatie voorbij is, ook binnen een huwelijk of tijdens gescharrel kan je diep ongelukkig zijn.

Volgens Corine Koole, die heel veel mensen voor Volkskrant Magazine heeft geïnterviewd over de liefde, zijn er zeven wetten voor het slagen van een relatie. De belangrijkste daarvan komt neer op loyaliteit, en de andere regels kun je erop naslaan in het boek De zeven wetten van de liefde, dat sinds deze maand verkrijgbaar is.

Gisteravond werd Koole’s boek gepresenteerd, en wij gingen erheen om de gasten aan het hart te voelen over hun ongelukkigste momenten in de liefde. Ook vroegen we ze of ze een hekel hebben aan Valentijnsdag.

Sara (25)

Broadly: Ha Sara, was er een moment waarop je verschrikkelijk ongelukkig was in de liefde?

Sara: Ik ben nog nooit ongelukkig geweest in de liefde, omdat ik tot mijn 25ste single ben geweest. Sinds een half jaar heb ik een vriend.



Wat vonden mensen ervan dat je tot die tijd geen lief had?

Familie en vrienden zeiden vaak tegen me: “Wat vervelend dat je alleen bent.” Maar ik voelde me niet alleen en ik vond het ook niet vervelend. Het leek wel alsof zij het erger vonden dan ik.



Wat voor cijfer geef je je liefdesleven nu?

Ik ben in mijn tortelfase, dus een 10.



Wat ga je doen op Valentijnsdag?

Normaal ging ik met alle single vriendinnen uit eten en op stap. Dit jaar ga ik eten met mijn vriend – ook omdat hij net terug is na een lange reis.

Maadey (33)

Broadly: Hey Maadey. Wanneer was je het allerongelukkigst in de liefde?

Maadey: Mijn eerste liefde was vreselijk, ik was toen 18.



Vond hij dat ook?

Ja, voor hem was het ook vreselijk.



Hoe heb je dit opgelost?

Ik heb het uitgemaakt, en we zijn nu goede vrienden.



Wat voor cijfer geef je je liefdesleven op dit moment?

Een 8. Ik heb een vriend en we zijn gelukkig. Lang niet zoveel gedoe als die drama’s waar je me net aan herinnerde.



Ga je Valentijnsdag vieren?

Ik ga het niet vieren, het is alleen maar bedacht om commerciële redenen.

Johanna (23)

Broadly: Ha Johanna. Wanneer was jouw dieptepunt in de liefde?

Johanna: Ik was 18 toen mijn vriendje het uitmaakte. We waren aan het lunchen en hij gaf me een brief, zonder iets te zeggen. Ik las die brief waar hij bij was. Ik was zo verbaasd: in de brief stond dat hij het uitmaakte.



Hoe ben je er weer bovenop gekomen?

Die pijn vervaagt en ik kwam erachter dat ik niet iemand nodig heb.



Wat is het onaardigste dat jij zelf hebt gedaan in de liefde?

Ik heb iemand wel eens het idee gegeven dat het meer was dan het was. Dat was per ongeluk – meer een verkeerde inschattingsfout van hem.



Wat voor cijfer geef je je liefdesleven nu?

Een 10, ik ben heel erg verliefd op mijn nieuwe vriend.



Vier je Valentijnsdag?

Mijn vriendje is jarig op Valentijn, dus het probleem van wel of niet vieren is gelijk opgelost.

Hadassah (46)

Broadly: Ha Hadassah. Ben jij wel eens ongelukkig geweest in de liefde?

Hadassah: Toen mijn zoontje vier was, zijn de vader en ik uit elkaar gegaan. Het is verschrikkelijk als je een kind hebt, en je de beslissing moet nemen dat het beter is om niet meer bij elkaar te zijn.



Wist hij dat je het moeilijk vond?

Hij weet dat deels, maar hij was heel verdrietig omdat ik wegging – ik denk niet dat hij heel erg met mijn gevoelens bezig was.



Duurde het lang om uit dit ongelukkige dal te komen?

Die periode naar de beslissing toe was eigenlijk het ergst. Het is heel frustrerend als je iets steeds opnieuw probeert, en het steeds niet lukt. Uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt. Ik dacht dat het daarna heel makkelijk zou worden, maar dat verdriet duurde ook nog even.



Spreken jij en je ex elkaar nog?

Ja gelukkig wel – hij is de vader van mijn kind.



Ben je wel eens eenzaam geweest terwijl je in een relatie zat?

Mensen denken vaak dat eenzaamheid in het alleen zijn zit, maar ik voelde me veel eenzamer in die relatie dan toen ik alleen was. In mijn eentje heb ik me nooit eenzaam gevoeld.



Wat voor cijfer geef je je liefdesleven nu?

Ik heb een hele gelukkige relatie, dus een 8,5. Op bepaalde momenten is het wel een 9 of een 10, maar als het altijd een 10 zou zijn, zou dat normaal worden.



Haat je Valentijnsdag?

Ik vind er geen ruk aan. Mijn vriend heeft zijn beste vriend ooit leren kennen op Valentijnsdag, dus zij gaan dan altijd wat leuks doen. Is dat probleem ook gelijk opgelost.

Laura (25)

Broadly: Hey Laura. Wanneer was je het ongelukkigst in de liefde?

Laura: Toen mijn ex het uitmaakte en zei: “Je bent niet de ideale vrouw voor mij, je bent niet de vrouw met wie ik ga trouwen of met wie ik kinderen ga krijgen.” Ik zag het helemaal niet aankomen. Mijn hart was gebroken, en dat litteken zit er nog steeds.



Hoe kwam je er weer bovenop?

Door veel daten en tinderen. Ik kwam iemand anders tegen en ben opnieuw verliefd geworden. Mijn nieuwe liefde heeft mijn oude liefdesverdriet geheeld.



Spreek je je ex nog?

Nee. Mijn ex wilde vrienden zijn – ik niet.



Ben je wel eens eenzaam geweest terwijl je in een relatie zat?

In de relatie zelf niet, maar toen ik een gebroken hart had voelde ik me heel eenzaam.



Wat voor cijfer geef je je liefdesleven nu?

Een 8,5. Hoeveel liefde ik nu krijg, heb ik nooit eerder meegemaakt. Daar geniet ik van.

Marlou (24)

Broadly: Was er een moment waarop je heel ongelukkig was in de liefde?

Marlou: Op de middelbare school kreeg ik een vriendje waar ik vier jaar mee ben geweest. Toen het uitging, was het wennen om alleen te zijn.



Wist hij dat je verdrietig was?

Ja, maar het was goed dat het uitging – dat hebben we samen besloten.



Zie je hem nog wel eens?

We zijn geen beste vrienden, maar als we elkaar tegenkomen is het prima.



Wat voor cijfer geef je je liefdesleven nu?

Een 7, dat vind ik een neutraal cijfer. Het is net uit met een andere relatie, en ik ben nog aan het kijken wat ik daarvan vind. Vrijgezel zijn is leuk, en een relatie ook.



Heeft 14 februari een speciale betekenis voor je?

Voor mij is het een normale woensdag – ik heb niks met Valentijnsdag.