We vroegen een poepexpert hoe je je drol ophoudt tijdens het wielrennen

Twee dagen geleden leek hij nog freewheelend Milaan binnen te rijden met de roze trui om zijn schouders, maar gisteren lag er ineens een hobbel op de weg. Of ernaast eigenlijk. Dumoulin moest namelijk even poepen. Wat moet dat moet natuurlijk. Maar zijn korte stop kostte hem ondanks het verloren gewicht aan poep bijna zijn volledige voorsprong op Nairo Quintana.

Het overkwam de Limburger wel vaker. Zo dook hij vorig jaar tijdens de Tour even gauw een camper in, en liet een van zijn maten weten dat Dumoulin ook tijdens de training wel eens een cafeetje induikt. Het komt natuurlijk nooit goed uit dat je net moet kakken tijdens een topprestatie, maar nooit kwam het zo slecht uit als gisteren. Maar hoe kan dat, zo’n plotselinge nood? Komt dat door de stress en spanning, de voeding of is het gewoon domme pech?

Wij snorden een heuse poepexpert op voor antwoorden op deze drukkende vragen. Dat was moeilijker dan het klinkt, maar gelukkig wist Yvette Bruinsma, gezondheidsvoorlichter bij de Maag Lever Darm Stichting, ons te verlossen. We spraken haar over poephoudingen, sportvoeding en onvermijdelijke grote nood tijdens het fietsen.

VICE Sports: Hoi Yvette, had Tom Dumoulin op een of andere manier zijn poep kunnen ophouden?

Yvette Bruinsma: Je kan poep natuurlijk een tijdje ophouden, maar eigenlijk moet je het gewoon laten gaan als je aandrang voelt. In het ergste geval kan poep ophouden zorgen voor verstopping, maar eerst vooral voor ontzettende buikpijn. Je zit dan met buikkrampen op de fiets, dus dat is dan ook niet fijn.

Hoe verklaar je zo’n plotselinge grote nood?

Dat kan verschillende oorzaken hebben. Hij gaf zelf al aan dat hij veel van die gelletjes inneemt. Dat zou natuurlijk een oorzaak kunnen zijn. Als mensen eten ontstaat er een gastrocolische reflex. Een moeilijk woord, maar het is niets anders dan een samentrekking van de spieren van je maag en darmen. Dat gebeurt standaard na een maaltijd, maar zou ook kunnen na de inname van die gelletjes.

Kan het sneller voorkomen door die gelletjes?

Een gastrocolische reflex heeft niet per se met een bepaalde voedingsstof of ingrediënt te maken. Op het moment van een gastrocolische reflex zijn de spieren wat beweeglijker en krijg je sneller aandrang om te poepen. Dus als je graag wilt voorkomen dat je op een verkeerd moment moet poepen, moet je proberen om meteen na het eten te gaan. Dat wordt vaak ook wel geadviseerd.

Komen maag- en darmklachten sneller voor bij wielrenners ?

Dat weet ik niet, maar maag- en darmklachten kunnen zeker sneller voorkomen bij sporters. De algemene oorzaak is het bewegen van de ingewanden. Het is bekend dat deze problemen vooral voorkomen bij hardlopers. Niet zozeer bij wielrenners.



Kan de stress en de druk die zo’n roze trui met zich meebrengt een factor zijn ?

Ja, dat kan. Stress en spanning kunnen invloed hebben op de darmwerking. Het kan zorgen voor een snellere passage van voedsel. Hierdoor krijg je sneller aandrang om te poepen. Maar dat geldt niet alleen voor stress tijdens het sporten.



Wat is je advies voor Dumoulin ?

Hij gaf natuurlijk zelf die gelinname als verklaring, dus dan zou ik daar op letten. Misschien is het ook niet te voorkomen bij hem, want ik zag al dat hij er vaker last van had. Maar het belangrijkste is om na het eten zo snel mogelijk naar de wc te gaan.



Tja, dat is lastig als je eet op de fiets. Dumoulin heeft door dit incident in ieder geval flink wat tijd verloren. Hoe kan hij nou het snelste poepen, als hij nog eens écht moet ?

De beste poephouding is een hurkende houding. Eigenlijk poepen wij altijd verkeerd door de toiletten zoals wij ze kennen. Als je een optimale poephouding wil, kun je het beste poepen in zo’n gat in de grond. De houding die je dan inneemt zorgt ervoor dat je endeldarm gestrekt wordt, waardoor je poep er sneller en makkelijker uitkomt.

