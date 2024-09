We vroegen een relatietherapeut of het nog goed komt tussen Mattie en Wietze

Deze prachtige dag waarop we met z’n allen de vrijheid horen te vieren, is omlijnd met een dikke zwarte rand. Mattie en Wietze, de Pauw en Witteman van Q-Music, zijn geen duo meer. Gisteren maakte de Telegraaf bekend dat Mattie nooit meer met Wietze gaat samenwerken, en vandaag publiceerde de krant een brief van Wietze aan Mattie waarin hij reageert op de gebeurtenissen. Hij beschuldigt Mattie ervan dat hij puur voor het geld kiest, en daarmee de vriendschap voor eeuwig stuksmijt.

Dit valt ontzettend zwaar. Deze breuk herinnert ons er op een pijnlijke manier aan dat niets eeuwig is – behalve verdriet dan. Op dit moment is het moeilijk voor te stellen, maar wie weet komt het allemaal goed en leggen deze twee radiogrootheden het binnen no time bij. We mailden de zaak naar Fred Engel, docent psychologie aan de Universiteit Utrecht en relatietherapeut, en vroegen hem of er nog hoop is.

Videos by VICE

Hoewel hij alleen in algemene zin kan spreken over de zaak – hij heeft immers geen persoonlijk contact met Mattie en Wietze – kan hij wel wat vragen beantwoorden over tragische break-ups als deze.

Noisey: Kent u Mattie en Wietze eigenlijk?

Fred Engel: Ik had nog nooit van Mattie en Wietze gehoord, en ik weet niet hoe oud ze zijn of lijken. Wel heb ik gehoord van Bassie en Adriaan.

U heeft de zaak bekeken en nu wil ik u vragen: is deze relatie nog te redden?

Ik zou hiervoor de personen zelf moeten spreken. Als ik het met cliënten heb over conflicten check ik altijd eerst of ze werkelijk bereid zijn deze conflicten onder ogen te zien en waar mogelijk bij te dragen aan een oplossing. Dat is essentieel. Is dat niet zo, praten we wat mij betreft niet meer verder. Dus de vraag is: willen Mattie en Wietze hun conflicten onder ogen zien en aanpakken?

Is het überhaupt slim om weer bij elkaar te komen na de verschrikkelijke dingen die allemaal gebeurd zijn?

Als de breuk zo onvermijdelijk lijkt is de reden om weer bij elkaar te komen vaak de boedelscheiding, oftewel het verdelen van de gezamenlijke bezittingen. Mijn advies: besluit daarna nooit zomaar ‘als vrienden verder te gaan’. Neem eerst eens afstand van elkaar, en zie de negatieve gedachten en gevoelens, en zie pas daarna de mogelijk positieve gedachten en gevoelens onder ogen.

Misschien biedt het materialisme voor Mattie nu wel de betonschaar waarmee hij de ketenen waarmee deze beide dj’s ooit aan elkaar vastgeklonken zaten door kan knippen. En misschien moeten de luistervriendjes en -vriendinnetjes uiteindelijk toch maar accepteren dat dingen, en dus zeker ook de dj’s, voorbij gaan.

De band tussen de twee is ontstaan in een professionele omgeving, ze zijn samen begonnen bij de radio. Is het gevaarlijk om zo goed bevriend te raken met je collega?

In een werkrelatie kunnen conflicten zich afspelen op persoonlijk en zakelijk niveau. Persoonlijke problemen zijn bijvoorbeeld: jij bent niet aardig meer, jij hebt mij gekwetst, jij bent niets waard, jij lacht zo raar. Op zakelijk gebied zijn er conflicten als: mijn expertise is inmiddels veel groter dan de jouwe, ik werk altijd harder dan jij, ik moet meer geld verdienen dan jij.

Als mensen langdurig een relatie aangaan kunnen er starre, gefixeerde beelden over elkaar ontstaan en na verloop van tijd kunnen ze elkaar alleen nog maar beoordelen aan de hand van deze gefixeerde beelden: jij doet altijd dingen fout, jij bent eigenlijk best dom. Om tot een oplossing te komen is het belangrijk om deze gefixeerde beelden te ontdekken, en te bekijken of deze nog te veranderen zijn.

Wie denkt u dat uit deze hartverscheurende breuk komt als een sterker, meer compleet mens?

Degene die er het sterkst uit komt is in mijn opvatting altijd degene die: de feiten, en daarmee dus ook negatieve en de positieve gevoelens en gedachten, onder ogen durft te zien; verwerkt; leert; accepteert; vergeet; en tenslotte niet idealiseert en niet demoniseert.