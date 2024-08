We vroegen een schooljuf hoe we het mobieltjesprobleem in de Tweede Kamer kunnen oplossen

D66-lid Vera Bergkamp werd vandaag, tijdens het debat over de wietproef, nogal bruut onderbroken door kamervoorzitter Arib. Die had namelijk verdomd veel last van de pingeltjes die uit het mobieltje van Ferdinand Grapperhaus kwamen. De whatsappende CDA-minister had niet eens in de gaten dat hij op de vingers werd getikt, zo diep was hij verzonken in zijn schermpje.



Het was niet de eerste keer dat het geluid van een mobieltje de orde verstoort in de Kamer. Arib herinnerde Grapperhaus eraan dat ze nota bene gisteren nog het mobieltje van 50PLUS-lid Martin van Rooijen had ingenomen, omdat zijn ringtone voor de derde keer was afgegaan tijdens een pleidooi van een collega.

Of het nou een minister is of een Kamerlid, voorzitter Arib pikt al het gedoe met telefoons in de Tweede Kamer niet langer. "Derde keer is inleveren." pic.twitter.com/gLZuO0POe8 — RTL Nieuws (@RTLnieuws) January 17, 2019

De Kamervoorzitter heeft het maar druk met toezien op dat iedereen een beetje oplet, en dat niet de helft van de Kamer zit te bellen, whatsappen, instagrammen, de 9292-app raadplegen, dumpert.nl refreshen, of wat al die politici dan ook op hun telefoon zitten te doen.

Dide Breuer (22) heeft vaker met dit bijltje gehakt. Ze geeft namelijk les op een middelbare school en heeft vaak zat moeten optreden tegen irritant mobieltjesgebruik. Dide geeft in Amersfoort geschiedenis aan brugklassen, HAVO 2 en gymnasiumklassen. Ze geeft advies waar Arib wat aan kan hebben

VICE: Hoi Dide, heb je weleens last van piepjes en trillertjes van mobiele telefoons in de les?

Dide Breuer: Ja, dat gebeurt af en toe wel. Soms vergeten leerlingen hun mobiel op stil te zetten. Eerst negeer ik het, maar als het een leerling is bij wie het vaker gebeurt tref ik maatregelen. Soms pak ik hun mobiel af, soms stuur ik ze eruit.

Wat vind je zo hinderlijk aan kids die op hun telefoon zitten?

Kijk, het is wetenschappelijk bewezen dat het je hersens extreem afleidt. Die dingen verminderen je leerprestaties en dat is zorgelijk.

Wat is het beleid van de school?

De algehele schoolregel is dat de mobieltjes in de tas moeten, maar dat gebeurt in de praktijk lang niet altijd. Bij brugklassers moet-ie wel echt in de tas blijven, tegen bovenbouwleerlingen zeg ik soms: “Je mag van mij muziek luisteren tijdens het werken. Pak je telefoon er maar bij, want later moet je je ook kunnen concentreren met je telefoon op zak.”

Grapperhaus zat nogal opzichtig te appen. Hoe doen tieners dat?

Ja veel minder opzichtig, maar ik ken de trucjes inmiddels wel. Vaak hebben ze hun mobiel onder tafel, dus als de koppies de hele tijd naar beneden gaan, weet ik genoeg. De mobiel in de etui is ook een veelgebruikte strategie. Of ze hebben hun boek rechtop staan en doen alsof ze lezen. Je kunt het over het algemeen vrij makkelijk zien.

Wat vind je van de maatregelen van Arib? Dat ze na drie keer gebeld worden iemands telefoon in beslag neemt?

Ik weet niet of het in haar geval de juiste manier is om een statement te maken. Het voelt een beetje kinderachtig. Aan de andere kant toont die meneer gewoon puberaal gedrag. Als we het dan toch over het docentschap hebben, zou ik hem eerst een waarschuwing met een consequentie geven. Ik zou zijn mobiel niet innemen, maar zeggen: “Als je niet bereid bent je aan de regels te houden, dan moet je de zaal maar verlaten.”

Ben je voorstander van het idee om telefoons helemaal uit scholen – of bijvoorbeeld de Tweede Kamer – te weren?

Moeilijk te zeggen. Maar wat de Tweede Kamer betreft, die mensen hebben een voorbeeldfunctie. Ik vind het echt bizar dat je daar zo vaak mobieltjes ziet. Je zou het bijna willen verbieden, maar ik denk dat dat niet de oplossing is. Ik vind het asociaal, laat ik het daarop houden.