We vroegen een stockfotograaf waarom foto’s van hackers altijd zo slecht zijn

Vertrouw me: het uitzoeken van stockfoto’s voor een artikel over hackers is het ultieme dieptepunt voor elke journalist die schrijft over beveiliging. Of je vindt een abstracte illustratie van een hangslot met The Matrix-achtige shit eromheen, of een duister figuur in een hoody die over een laptop gebocheld zit. Verder bestaat er eigenlijk niet zo veel.

Toch verdienen de makers van deze beelden enig respect, want het illustreren van concepten als encryptie, hacken en malware voor een leek is gewoon echt moeilijk.

Om beter te begrijpen wat het proces is om zo’n hackerfoto te maken, spraken we Tom, een fotograaf die zijn werk publiceert op de stocksite Shutterstock. Onder zijn gebruikersnaam “welcomia” is hij verantwoordelijk voor enkele hackfoto’s die je waarschijnlijk eerder hebt gezien, sommige zelfs hier op Motherboard.

Motherboard: Doe je research naar verschillende vormen van hacken? Hoeveel lees je erover voordat je een beeld gaat maken?

Tom: Om eerlijk te zijn, is een realistische foto van echt hacken veel te saai. Daarom probeer je meestal een aantrekkelijk, overdreven beeld te maken – net als in de film. Het is als ontploffende auto’s in films. Als je gewoon een brandende benzinetank zou hebben, zou een film hoop visuele aantrekkingskracht verliezen. Hetzelfde geldt voor stockfoto’s.

Waarom worden hackers zo vaak gebocheld over een toetsenbord met een zwarte capuchontrui en bivakmuts afgebeeld?

Zoals ik zei, gaat het over symbolen en aanverwante dingen. Een intuïtief beeld, lekker makkelijk, casual en leuk voor de ontvanger. Niemand verwacht foto’s van echte hackers in een tekst over hackers. De media kan om overduidelijke redenen die beelden niet leveren.

Weten de modellen dat het beeld gebruikt gaat worden om hacken te representeren?

Als een model een masker aantrekt voor een fotoshoot, dan kan ik me niet voorstellen dat ze niet weten wat ze doen. Zelfs als de fotograaf het ze niet vertelt, wat ik onmogelijk vind. Elk model wordt uitgebreid geïnformeerd over het thema en het doel van een shoot. Gemaskerde foto’s zijn veiliger voor het model. Ik weet zeker dat als een model hun gezicht laat zien, sommige gebruikers ze dan in het echte leven aan slechte dingen zouden koppelen. Vooral als de foto gebruikt wordt bij grote marketingcampagnes en de foto overal te zien is. Ik denk dat de fotograaf verantwoordelijk is om het model te beschermen tegen mogelijke ongemakken. Ik schiet hackers altijd in bivakmutsen en ik geloof dat zelfs hun directe familie ze niet zou herkennen.

Hoe ben je in het maken van hackerfoto’s gerold?

Een stockfotograaf moet trends en de vraag van de markt volgen, omdat dat leidt tot inkomsten. Dingen als hacken halen elke dag de kranten en websites, en aangezien ik via Shutterstock wereldwijd kan verkopen, volg ik dat ook.

Een ander argument voor het maken van dit soort beelden is dat hackers en hacking nog lang relevant zullen blijven. Aangezien onze wereld steeds gecomputeriseerder begint te worden, zal de vraag naar dit soort foto’s niet binnenkort dalen – in tegendeel zelfs.

Als jij computercode op een scherm toont, hoe beslis je dan wat je laat zien; wat type je in?

Ik denk dat dit het moeilijkste is, dus ik probeer het scherm van de hacker niet te tonen. Ten eerste zou ik niet weten wat ik daar zou moeten tonen. En ook al zou ik het wel weten, is het waarschijnlijk beter om mensen geen lesjes hacken te geven. Een ding is zeker: ik gebruik nooit die grappige interfaces uit Hollywood-films. Ik probeer het eruit te laten zien alsof diegene in DOS werkt met tekstcommando’s. Dat is waarschijnlijk hoe het eruit ziet als je inbreekt in een systeem. Simpele lijnen code die naar de aangevallen server worden gestuurd.