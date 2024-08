We vroegen een sugarbaby naar haar businessmodel

De 26-jarige Jessica de la Cruz heeft haar job bij een reclamebureau en haar modeopleiding aan de AMFI in Amsterdam opgegeven om fulltime sugarbaby te worden. Dat is volgens haar een pak lucratiever en levert niet alleen veel geld op maar ook andere belangrijke dingen, zoals vrijheid, spanning, avontuur en geluk. Sugarbaby’s verhuren zichzelf als ‘vriendin’ aan rijke mannen die daar mooie bedragen voor neerleggen. Dit is anders dan regulier sekswerk, omdat er vaak sprake is van langdurige relaties en financiële toelagen per maand. De la Cruz vraagt nooit minder dan 500 euro per ontmoeting, maar dat loopt soms op tot 1500 euro – plus een betaalde vakantie.



Met de tijd heeft De la Cruz geleerd dat er niets vies is aan sekswerk of aan het bevredigen van oude mannen. “Ik zie tegenwoordig niet meer echt het verschil tussen een bouwvakker die zijn armen verhuurt om een badkamer op te knappen en iemand die haar vagina verhuurt voor seks.” Maar hoe zorgt ze er eigenlijk voor dat ze genoeg verdient, en waar vindt ze de beste klanten? Omdat we de zakelijk kant van de sugarbaby wilden begrijpen, vroegen we De la Cruz naar haar businessmodel.

VICE Money: Hi Jessica, je kunt op veel verschillende manieren sekswerken. Hoe verdien jij je geld precies?

Jessica de la Cruz: Ik ben zelfstandig sugarbaby. Dat houdt in dat je jezelf verhuurt aan mannen om hun vriendin te zijn. Dat kan voor een weekend, maar ook voor een langere periode. Het idee is altijd hetzelfde, maar wat je doet varieert nogal. Zo laat ik me bijvoorbeeld invliegen voor een weekend, geef ik een rondleiding door Amsterdam of spreek ik op regelmatige basis met ze af. Voor een weekend krijg ik gewoon eenmalig betaald, maar als je voor een langere periode vriendinnetje speelt, krijg je een vast bedrag per maand. Daar hoort alles bij – appen, uitstapjes maken, tijd voor elkaar nemen. Daarnaast klus ik een beetje bij als escort, dan heb ik gewoon seks-afspraken voor een paar uur. De enige voorwaarden zijn dat ik er genoeg mee verdien, de man zelf kan verdragen en dat we het veilig doen. Als het op echte seks aankomt tenminste, want geen enkele sekswerker pijpt met condoom.

Hoe kwam je erbij om zo je geld te verdienen?

Een vriendin van me had een sugardaddy. Ik studeerde toen en had daarnaast een job. Het leek me een makkelijke manier om extra cash binnen te halen. Ik ben eerst gestopt met mijn studie. Mijn job heb ik nog een tijdje aangehouden, maar toen ik eenmaal sugarbaby was merkte ik hoe fijn ik het vond om eigen baas te zijn. Ook verdiende ik bij het reclamebureau minder dan ik bij mijn daddy’s doe.

Is het weleens lastig om de maand door te komen?

Nee, nooit. Hoeveel ik per maand verdien verschilt heel erg, maar meestal is het zo’n 2000 euro. Ik krijg meer verzoeken dan ik uitvoer. Vaak wijs ik een verzoek af omdat ik ook gewoon lui ben. Ik doe soms maar een paar klussen, net wat ik nodig heb. Ik vraag nooit minder dan 500 euro per ontmoeting en sommige klanten bieden een vast bedrag per maand omdat ik hun ‘vriendin’ ben. Ik ben heel duidelijk over de uren en de bedragen.

Maar ben je voor dat bedrag niet veel kwijt aan kosten?

Als iemand me voor een weekend invliegt, betaalt-ie natuurlijk ook de vlucht, het eten, drinken en uitjes. We bespreken van tevoren wat ik krijg en wat ik geef op seksueel gebied. Ik in het bedrag niet meteen bij aankomst, want mensen betalen ook voor een sprookje en ik wil daar best een beetje in meespelen. Ik was een paar weken geleden nog betaald naar Antwerpen voor een nachtje. Hij betaalde alles en gaf me 600 euro extra cash. Kosten die echt voor mij zijn betreffen eigenlijk alleen sexy lingerie en condooms. Daar geef ik zo’n vijftig euro per maand aan uit. Natuurlijk besteed ik ook wel geld aan outfits – zoals klassieke mooie jurkjes, make-up en sieraden – maar dit is multi-inzetbaar. Zo kies ik altijd jurkjes die ik ook gewoon in mijn vrije tijd wil dragen.

Maar jij hebt je klanten dus voor het uitkiezen, is er niet veel concurrentie?

Jawel. Daarom zit er ook een limiet aan wat je kan vragen. Mensen denken vaak dat je als high class-escort 1000 of 2000 voor een nacht verdient. Maar dat is echt zeldzaam. Zeker in Amsterdam. Er is zoveel aanbod hier. Mensen kennen de markt.

Trouwens, Nederlanders betalen heel slecht. Misschien omdat het in Nederland gebruikelijk is dat een vrouw voor zichzelf zorgt. Of Nederlanders zijn gewoon echt gierig. Ik ga meestal voor de doorreizende zakenman. In Dubai zijn ze gewend alles voor hun vrouwen te betalen.

Hoe ben jij je concurrentie dan te slim af?

Mannen hebben vaak meerdere sugarbaby’s tegelijkertijd. Dat je daddy ook andere baby’s leuk vindt hoeft geen probleem te zijn. Maar naar mijn idee is de beste manier om klanten te krijgen en te houden een oprechte relatie te hebben. Dat je de ander echt aardig vindt, en niet alleen maar doet alsof.

Verder zie ik dat iedere sugarbaby weer compleet anders is. Daaruit maak ik op dat mensen mij kiezen om een reden. Op ieder potje past een dekseltje, zeg maar. Mijn daddy’s vallen voor respectvol en intellectueel. Er is weleens tegen me gezegd dat ik beter ben dan de bimbo’s. Voor anderen is dit juist weer een reden om af te haken. Zo werd ik een keer een weekend ingevlogen in Tenerife. Daar bleek dat de man me niet echt leuk vond. Hij had me liever wat onderdaniger gehad. Dat bleek wel uit wat hij zoal tegen me zei. Ik heb hem het hele weekend nauwelijks gezien. Alleen ‘s nachts lag hij bij me in bed.

Waar vind je je klanten?

Op de websites Seeking Arrangement en RichMeetBeautiful vind ik sugardaddy’s. Dat zijn websites waar rijke mannen jonge aantrekkelijke vrouwen zoeken om mee te daten. Hier verdien je veel beter. Backpage gebruik ik ook, maar zelden. Dat is meer voor escorts. ‘Pay by play,’ zeg maar. Tarieven liggen daar veel lager. Alhoewel ik laatst iemand trof die financieel gedomineerd wil worden. Hij hoeft me niet te ontmoeten, ik hoef hem alleen maar op te dragen geld naar mijn bankrekening over te maken. Tot nu toe is dat honderd euro. Hij vindt het geil om een geldslaaf te zijn. Dat is voor mij natuurlijk ideaal. Daarom ben ik me nu meer aan het verdiepen in Findom. Dit is een fetisj waarbij een dominatrix mannen vernedert en ze opdraagt om geld aan ze te besteden.



Ik zoek mijn klanten niet in het openbaar. Iemand in een hotel benaderen maakt mij te kwetsbaar. Bovendien hebben de meeste daddy’s een vrouw. Die zal maar net aan het andere eind van de bar zitten. Discretie is belangrijk voor ze.

Betaal je belasting?

Nou, dat wil ik wel graag gaan doen, want nu pleeg ik officieel fraude. Ik wil niet in de problemen komen met de belasting en de wet. Voorheen kon ik makkelijk onder de belasting uitkomen omdat ik ook een andere inkomstenbron had. Ik werkte als technisch ondersteuner bij een reclamebureau. Pas sinds kort is dit mijn enige job. Het geld kon ik eerder gewoon cash in mijn kamer stashen. Nu dit mijn inkomen is ga ik binnenkort naar de Kamer van Koophandel om een eigen bedrijf te beginnen en belasting te betalen.



Hoelang denk je dat je dit nog kan en wil doen?

Ik ben nu 26, maar laatst zei een klant al tegen me dat ik te oud ben voor dit werk. Dat was nadat ik zijn verzoek afwees trouwens. Dat was best onbeleefd. Ik mag dan wel geen 18 meer zijn, maar je betaalt ook voor mijn intellect en ervaring. Dat is ook wat waard. Maar om antwoord te geven op je vraag: ik denk niet dat ik dit nog jaren ga doen. Aan de andere kant zie ik mezelf ook niet meer teruggaan naar een job die minder verdient. Ik hoop dat ik een vermogen op kan bouwen. Laatst kreeg ik bijvoorbeeld een enorm bedrag in Bitcoin betaald. Dat is in een paar weken al veel meer waard geworden! Het was eerst 1300 euro en nu is het al 1700. Na dit interview ga ik naar de Bitcoin Embassy in Amsterdam. Ik wil namelijk absoluut meer leren over cryptocurrency.



Denk je dat je een van de eerste Bitcoin-sugarbaby’s wordt?

Ik wil dat zeker wel. Daarom moet ik er meer in investeren. Ik heb op mijn Seeking Arrangement-profiel gezet dat ik het liefst betaald word in cryptovaluta. Ook probeer ik daddy’s te daten die er verstand van hebben. Ik check iedere dag de koers. Het heeft absoluut mijn aandacht.



Uiteindelijk ga je weleens met een dikke, oude, kale man naar bed voor geld. Hoe doe je dat in de praktijk?

Je leert het met de tijd. Het belangrijkste is om het idee los te laten dat sekswerk vies of verkeerd is. Ik zie tegenwoordig niet echt meer het verschil tussen een bouwvakker die zijn armen verhuurt om een badkamer op te knappen en een sekswerker die haar vagina verhuurt voor seks. Behalve dat andere mensen het moreel verkeerd vinden is er geen verschil.

