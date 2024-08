We vroegen enkele strippers naar hun lievelingsnummers

Is er iets geiler dan een zwoele striptease? Ik dacht het niet. Met de juiste muziek, wulpse moves en een handvat waarmee je water uit het plafond laat stromen, kan je iedereen een onvergetelijke nacht geven. Oké, misschien ben ik naïef. Mijn kennis over strippen is namelijk volledig gebaseerd op scènes uit Hollywoodblockbusters zoals Flashdance, Striptease en From Dusk Till Dawn. Toch ben ik mateloos gefascineerd door strippers. Hoe verleid je een groep gillende vrijgezellen met slechts enkele dansmoves? Met welke nummers scoor je altijd? En wie zijn die goddelijke wezens die met een paar bewegingen het publiek een collectief orgasme kunnen geven?

Om antwoord te krijgen op al mijn vragen, ga ik op bezoek bij Michèle en Kevin, een strippend koppel dat een eigen agentschap heeft opgericht. Ik verwacht een grimmige nachtclub badend in roze neonlicht, maar beland in een tafereel dat rechtstreeks uit een reclame voor Appelsientje zou kunnen komen. In de gezellige huiskamer ligt speelgoed verspreid, een schattige peuter probeert een stukje brood in mijn mond te proppen, terwijl de chihuahua Bella bijna op het tapijt pist van blijdschap. Oh ja, de gastvrouw is panterlingerie aan het passen. “Mijn borsten zijn opgezwollen, omdat ik nog borstvoeding geef. Goed dat je nu net foto’s komt nemen,” vertelt ze me, terwijl ze mijn thee inschenkt.

Na een poosje koffiekletsen over hoe het is om in Capelle aan den IJssel te wonen, ontmoet ik strippers Helios en Foxy, twee schatten die mij binnen de minuut volledig laten smelten. Terwijl ze bodemloze cowboyslipjes passen, vertellen ze me over die keren dat ze op Bumba moesten dansen, ze een cactuspak moesten dragen en over hoe afgrijselijk het is dat dj’s te pas en te onpas Fransje Bauer draaien tijdens een stripbeurt.

Foxy, 29

Hé Foxy, op welke muziek strip jij het liefst?

Tijdens de show dans ik het liefst op r&b en Rihanna, maar bij elke show kies ik een ander nummertje. Bij de politie-act speel ik bijvoorbeeld graag Bad Boys van Bob Marley af en bij de oma-act begin ik het strippen altijd met Ik zing dit lied voor jou alleen van Jantje Smit.

Wacht even… oma-act? Ja, dat is een act voor bijvoorbeeld de 65e verjaardag van iemand. Je speelt een oma en danst op typische oma-muziek. Je komt op met een wandelstok, een pruik, een brilletje en oma-kleren. Daarna begin je te strippen. Dat is echt hilarisch. Het publiek wordt hier helemaal wild van.

Zijn er nummers die altijd een schot in de roos zijn?

Who Let The Dogs Out is een publieksfavoriet. Terwijl ik strip, doe ik een leiband rond de nek van de persoon die ik een lapdance geef. Dat is altijd een succes.



En heb je al eens moeten strippen op erg ondansbare muziek?

Jazeker. Soms heeft de venue of de organisatie zijn eigen muziek mee. Je bent sexy aan het strippen en plots zetten ze Frans Bauer op. Ik dans gewoon door, ook al is het vrij gênant.

Naar welke muziek luister je zelf graag?

Ik luister het liefst graag naar rockabilly en jazz. Ik houd echt van Ray Charles en Elvis Presley, maar het meest van al ben ik fan van Amy Winehouse. Ik heb zelfs haar hoofd laten tatoeëren op mijn been. Ik zou graag eens een Amy Winehouse-act doen, want ik vind de timing van haar zang zo zwoel en sexy. In haar muziek zit zoveel gevoel.

Dat klinkt goed. Wat is je favoriete act?

De dikke dame-striptease. Daarin draag ik een fatsuit met een string erboven, een rare pruik en gekke neptanden, en moet ik een beetje tegen het publiek aanschuren op Baby Got Back van Sir Mix-A-Lot. Ook gooi ik chips in het publiek. Ik acteer heel erg graag en houd ook van een beetje humor in mijn acts. Daarbij is het contrast ook leuk tussen hoe ik eruitzie in dat pak en hoe sexy het is als ik verander in een stripper met pikante lingerie.

Tot slot: op welk nummer zou jij graag eens een lapdance krijgen?

Op Birthday Sex van Jeremih. Ik moet er natuurlijk wel jarig voor zijn.

Helios, 26

Waarom koos je voor de naam Helios?

Zes jaar geleden begon ik te sporten en werd ik geïnspireerd door de Griekse cultuur. Ik wil mijn lichaam bouwen zoals die Griekse standbeelden met fitness. Je lichaam is je tempel, weet je? Met een meer driedimensionaal lichaam krijg je meer zelfvertrouwen als je stript. Daarbij wil ik mensen die me geboekt hebben niet teleurstellen.

Dat is lief. Op welke muziek strip jij het liefst?

Ik grind het liefst op Pony van Ginuwine. Je kan heerlijk slow gaan. Beeld je in: ik trek mijn politiepak aan, terwijl ik sensueel tussen de dames dans. Dan pik ik er eentje uit en doe ik een kleine arrestatie. Uiteindelijk gaan er meer en meer kleren uit, toon ik stukjes van mijn body. Ik maak het publiek helemaal wild. Ik vind dat je eigenlijk een beetje seks moet hebben met je kijkers.

Ik krijg het warm. Wat is je favoriete act?

Ik houd wel het meest van de politie-act. Maar soms heb ik ook zin in een bouwvakker zijn en zo nu en dan doe ik ook een Mr. Grey-striptease.

Wow, dat is nog steeds een ding?

Jazeker. Je geilt het publiek op met de soundtrack van Fifty Shades of Grey. Je hoort vooral hartkloppingen in de muziek en maakt sensuele en trage bewegingen. Door mijn modellenwerk kan ik eigenlijk sloom en sexy dansen op alles, zelfs op hele vreemde muziek.

En naar welke muziek luister je thuis?

Als ik in de zetel ben aan het chillen, luister ik graag naar house en afro. In fitnessclub luister ik naar pop, r&b en rap. Ik zet dan voorbeeld graag Tupac op.

En op welk nummer wil jij verleid worden met een zwoele striptease?

Ik wil dat helemaal niet. Ik ben daar echt te veeleisend voor geworden, omdat ik zelf elke week dans en wedstrijden doe. Tijdens internationale wedstrijden dans ik voor een gigantisch publiek, terwijl er enkele spotlights op mij staan. Ik krijg genoeg aandacht dan, want duizenden vrouwen strelen me met hun blik. Pas op: ik wil niemand onzeker maken hiermee, maar laat het strippen maar gewoon aan mij over.

Kevin, 36

Hé Kevin, onder welke naam dans jij?

Ik dans al tien jaar onder de naam Kevin.

Welke plaat zet jij het liefst op wanneer je een striptease doet?

Dat hangt af van klant tot klant. Als ik zelf een nummer moet kiezen, zou ik voor Far Away van Nickelback gaan. Ook Joe Cockers You Can Leave Your Hat On is lekker om op te strippen, vooral als je tijdens je intro je overhemd uitdoet. Dat werkt altijd.

Luister je thuis ook naar die muziek?

Thuis luister ik soms naar dance of house, maar omdat ik twee jonge kinderen heb, staat hier vooral K3 op.

K3 vermijd je sowieso in je stripacts, vermoed ik?

Niet per se. Ik vermijd vooral nummers zoals Pony van Ginuwine. Elke stripper danst erop, vooral sinds Magic Mike. Doe even normaal, man. Als ik een tip mag geven: zorg voor variatie in je muziek en sta ervoor open dat je op elk nummer zal moeten dansen.

Dus er bestaat geen ondansbaar nummer?

Jawel! Dj’s draaien geregeld Fransje Bauer, maar je doet gewoon je eigen ding. Foxy durfde het jou waarschijnlijk niet te vertellen, maar onlangs moest ze op een clown-feestje strippen op De Bumba Dans. Een clownstriptease zelf is al vrij absurd, maar ze moest dansen met haar vingertjes in de lucht alsof ze een clowntje uit Bumba was.

Ik ben sprakeloos. Heb jij ooit zulke dingen moeten doen?

Ik moest eens in een cactus-pak strippen op countrymuziek.



Michele, 34

Hoelang dans jij al?

Al vanaf mijn achttiende.

Dat is al lang. Wat zijn de meest memorabele momenten in al die jaren?

De leukste stripacts zijn die waarin je moet acteren. Onlangs moest ik een echte sollicitatie doen in een bedrijf. Ik maakte me op en begon te vertellen waarom die man me moest aannemen, terwijl ik alsmaar meer kleren uitdeed. De werknemers lagen in een deuk toen ze de verbazing op het gezicht van de baas zagen.

Ook moest ik eens bij een makelaar acteren dat ik een hele chique villa wou kopen. Terwijl ik begon te strippen, stonden al zijn vrienden om de hoek hun lach in te houden. Die arme gast moest de dag erna trouwen, dus hij wist zichzelf helemaal geen houding te geven.

Heb je ook een lievelingsnummer na al die jaren?

Niet echt, maar een goede mix tussen verschillende stijlen zoals rock en r&b is wel belangrijk. Maar ik zou ook evengoed kunnen paaldansen op klassieke muziek. In het programma Tiende van Tijl moest ik dat namelijk doen.

Je geeft ook striptease-les. Welk nummer raad je dan altijd aan?

Kies een nummer dat je heel graag hoort. Maar als je een tip nodig hebt: Cream van Prince. Werk je striptease af met een beetje slagroom, een vleugje grinden en grondwerk en je hebt een hele geile act.

Dit artikel verscheen eerder op Noisey.