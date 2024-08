We vroegen extreem knappe mensen hoe het is om extreem knap te zijn

Ik was laatst in Lissabon, op een dakterras, waar ik met twee vrienden een biertje stond te drinken. Het was een chic dakterras, zo’n soort plek waarvoor mensen zich van tevoren douchen, optutten en hun mooiste jurk aantrekken. Ik kwam net van het strand, had een verbrande neus, een sportbroekje en een wit t-shirt met vlekken erop aan, en er zaten een paar grammetjes zand in mijn haar – het had hard gewaaid aan zee.



Er waren daar alleen maar knappe mensen. Loeiknappe mensen. Het type waar je met volstrekte bewondering naar kijkt, een onmogelijk te evenaren ideaalbeeld, de perfecte mens.

Er was onder andere een extreem stijlvol meisje met een lange witte jurk aan. Ze had sproeten, grote, donkere ogen en veel krullend haar – het tegenovergestelde van wat ik op dat moment was. Ik keek ongepast lang naar haar, en tegelijkertijd ging er van alles door mijn hoofd: Hoe zou het zijn om zo idioot knap te zijn? Zou ze makkelijker door het leven fietsen dan ik? Krijgt ze te pas en te onpas gastenlijstplekken voor leuke feesten? De hele dag door aandacht en complimenten? Hoge cijfers? Altijd seks? Gratis gesponsorde shit van hippe merken? Het lijkt me zo zorgeloos. Het komt allemaal naar je toe, want je bent bloedmooi.

Elk mens zou wel vreselijk knap willen zijn, maar wat als je absurd knap bent? Is het leven dan een groot vlammend feest? Om hierachter te komen belde ik een aantal belachelijke knappo’s op om hen een aantal zeer prangende vragen te stellen over hoe dat nou is, bizar knap zijn.

Disclaimer: deze knappies hebben zichzelf niet opgegeven.

Billie*, 28

Foto via Billie.

VICE: Hoi Billie, wat een ongelofelijke knapperd ben jij!

Billie: Nou, ik weet wel dat ik het ben, maar ik zou dat niet zo van mezelf zeggen. Eigenlijk zou ik veel aan mezelf willen veranderen. En ik weet dat ik dat niet zou moeten denken. Ik zou tevreden moeten zijn met hoe ik eruitzie. Maar soms is het wel fijn hoor, tijdens mijn werk in de horeca krijg ik bijvoorbeeld vaak extra fooi, en als ik aan de bar sta dan komt het meer dan een keer voor dat ik gratis drank krijg van mannen.

Worden mensen er weleens jaloers van, dat je veel aandacht krijgt?

Af en toe krijg ik wel die indruk. Als ik een vriendin van me een compliment gaf over haar uiterlijk, voordat we uitgingen bijvoorbeeld, dan vond ze dat ik dat niet mocht zeggen, want ‘ik was de knapste.’ Ik heb me daar ook wel schuldig over gevoeld. Tijdens het uitgaan kwamen de mannen dan op mij af, en stond mijn vriendin alleen. Ik wimpelde die mannen wel altijd gelijk af.

Heb je af en toe het idee dat je minder serieus wordt genomen, omdat mensen op de eerste plaats vreselijk oppervlakkige wezens zijn en meteen op je uiterlijk afgaan, in plaats van je hersens?

Absoluut. Soms knopen mannen een gesprek met me aan, en dan praten ze vooral over hoe mooi ik ben in plaats van over mijn interesses, of wie ik ben. Het is altijd hetzelfde. Als je er goed uitziet, dan word je beoordeeld op je uiterlijk. Mensen vergeten dan soms dat er ook nog een persoonlijkheid achter schuilt.

Emil, 32

Foto via Emil.

Hoi Emil, is het leven makkelijker als je een extreme knappo bent?

Emil: Ja. Er zijn zelfs een aantal wetenschappelijke onderzoeken geweest die dit ondersteunen. Blijkbaar heb je dan een gunfactor. Maar goed, aan de andere kant kun je ook wel weer heel erg arrogant overkomen. En daarom is het zo kut om dit stempel te krijgen. Ik hoor achteraf meestal dat mensen me niet kunnen peilen, omdat ik nogal sociaal ongemakkelijk ben, en dan ook nog eens knap ben. Dat is geen goede combinatie.

Heb je het gevoel dat je karakter op de tweede plaats komt, omdat je zo ongelofelijk aantrekkelijk bent?

Niet echt. Meisjes hebben daar waarschijnlijk meer last van. Knap koppie, leuk om naar te kijken, die worden bijvoorbeeld uitgenodigd voor een talkshow omdat ze knap zijn, dan voel je waarschijnlijk ook meer bewijsdrang.

Merk je weleens dat mensen zenuwachtig worden van hoe je eruitziet?

Er is weleens een collega geweest die, als ze in mijn buurt was, opeens dingen liet vallen. Borden, kopjes, dat soort dingen.

Wanneer wist je dat je knap was?

Nou, mijn moeder zei altijd dat ik knap was. Maar goed, dan denk je: ja shit, dat is mijn moeder, natuurlijk zegt ze dat. Nadat ik een jaar lang model was geweest ging ik het wel geloven. Maar ik ervaar knap-zijn niet echt. Als er vrouwen naar me glimlachen, dan vind ik dat normaal. Maar misschien is dat wel helemaal niet normaal. Ik weet het niet.

Krijg je soms dingen gratis?

Nee, helaas niet. Misschien klinkt dit seksistisch, maar vrouwen weten hoe dat werkt, hoe ze moeten flirten. Mijn vriendin heeft een keer een extra oester gekregen omdat ze een beetje leuk lachte. Dat zie je mij niet doen.

Nina, 23

Foto via Nina.

Ha Nina, loop jij elke dag fluitend je huis uit omdat je zo knap bent?

Nina: Nou, het is wel handig ja, om knap te zijn. Ik heb nooit officiële sollicitatiegesprekken hoeven voeren, bijvoorbeeld. Meestal was het een leuk, informeel babbeltje, en dan werd ik aangenomen. Ik merk ook wel dat ik sneller wegkom met dingen. Als ik me misdraag in een club bijvoorbeeld, op de bar ga staan, of achter de bar biertjes ga tappen als de club eigenlijk al gesloten is, dan word ik er niet uitgezet. Mensen doen sneller aardig, je hoeft minder hard je best te doen om sociaal contact te hebben met mensen.

En hoe zit het met je zelfvertrouwen, schiet dat door het dak?

Dat valt best wel mee. Ik weet dat ik er heus wel mag wezen. Maar het is niet dat ik elke dag in de spiegel kijk en denk: Jezus, wat ben ik knap. Als ik bijvoorbeeld weinig heb geslapen, dan denk ik eerder: Jezus, ik zie er niet uit.

Heb jij zelf eigenlijk wel door hoe knap jij bent?

Ik heb niet het idee dat ik krankzinnig knap ben. Ik ben een tijdje model geweest, en daar werd ik aardig ongemakkelijk van. Die wereld is behoorlijk oppervlakkig. Het heeft niet alleen voordelen hoor. Mensen zijn vaak geïntimideerd, of denken dat je arrogant bent. Ik hoor ook af en toe dat mensen me stom vinden, terwijl ik ze niet eens ken.

Peter, 37

Foto door Nina Flore Hernandez.

Ha Peter, ben je soms bang om oud te worden? Omdat je dan – misschien – een minder schitterende verschijning bent?

Peter: Ja, absoluut. Ik was professioneel danser, en dan speelt uiterlijk wel een grote rol. Ik ben wel bang geweest voor ouder worden, en het feit dat ik dan misschien minder aantrekkelijk zal zijn. Als je jong bent, en je ziet er goed uit, dan lijkt het alsof alles mogelijk is. Naarmate je ouder wordt verandert dat wel.

Heb je ooit misbruik gemaakt van het feit dat je er mag wezen?

Nou, ik gooi wel mijn charmes in de strijd als ik iets voor elkaar wil krijgen. Laatst waren we bijvoorbeeld op de ‘Man of the Year’-awardshow van GQ, een vriend van me was genomineerd. Hij is het niet geworden, maar we hebben bij de uitgang wel een dozijn aan tassen en goodiebags gekregen vanwege ons uiterlijk. Ja, toen hebben we wel misbruik gemaakt van de situatie.

Krijg je dan ook berichten van willekeurige mensen die een avondje met je op stap willen?

Best vaak. Maar dat heeft denk ik ook wel te maken met het feit dat ik optreed. Mensen komen naar me toe met het idee dat ze me kennen, omdat ze me een keer op het podium hebben gezien. Dat is best ongemakkelijk.

Luca, 21

Foto door Isabella Rosa.

Hoi Luca, ik kan me voorstellen dat het niet altijd even leuk is om zo mooi te zijn.

Luca: Dat klopt. Het komt weleens voor dat mensen naar me staren, daar word ik ongemakkelijk van. En mensen hebben sneller het idee dat je dom bent. Die aanname heeft met modellenwerk te maken, mensen gaan er soms vanuit dat modellen minder slim zijn dan anderen. Maar dat is niet perse waar.

Stappen er vaak mensen op je af om je te overladen met complimentjes?

Dat gebeurt. Dan krijg ik complimenten over mijn sproeten, of over mijn haar. En die zijn meestal hartstikke leuk, maar soms word ik daar ook wel een beetje moe van. Het zou leuker zijn als iemand zou vragen: “Hey, wat doe jij in het dagelijks leven?”

Kan je dan ook iedereen mee naar huis nemen die je wil?

Ik heb niet te klagen. Soms wil ik gewoon seks, zoals iedereen. Maar op een gegeven moment voelt dat leeg. En af en toe komen er mensen op je af die je niet zo leuk vindt, en dan moet je die afwijzen. Dat is wel vervelend.

Wat mij leuk lijkt aan knap zijn is dat je gratis shit krijgt. Of althans, die kans is in elk geval groter, dat zoiets gebeurt.

Nou, ik krijg kleding thuisgestuurd, of producten. Dan zet ik dat op mijn Instagram. Dat is wel leuk, ja.

Dyllan, 21

Foto door Darnell Rozenblad.

Ha Dyllan, denk je dat het leven een stuk makkelijker is als je er behóórlijk goed uitziet?

Dyllan: Het leven is sowieso hard. Dus dat maakt niet zoveel uit.

Ben je weleens bang geweest om ouder te worden? Omdat je dan misschien een wat mindere knappo bent?

‘Black don’t crack’ zeggen ze altijd, toch?

Heb je het gevoel dat je karakter op de tweede plaats komt, omdat je zo’n fraai gezicht hebt?

Ja. En dit vind ik wel kwalijk, want heel veel mensen verwachten niet dat ik een VWO-diploma heb. Dat vinden ze raar. Als je er goed uitziet, dan wordt er gelijk verondersteld dat je geen hersens hebt, of dat je arrogant bent.

Ben je veel bezig met je uiterlijk?

Ik ga soms naar de kapper.

*De naam Billie is gefingeerd.