We vroegen feestneuzen op ZeeZout wat ze vinden van seks op festivals

Afgelopen zaterdag vond wellicht een van de laatste zomerdagen van dit jaar plaats. En daar konden we nog even flink van genieten, want we waren op ZeeZout festival bij Blijburg aan Zee. Er stonden een heleboel halfblote mensen met roodgekleurde wangen zeer behoorlijk te dansen op snoeiharde muziek – met een biertje aan hun mond en hun voeten in het zand. Het gevolg daarvan was, uiteraard, dat de seksuele spanning bijna uit haar ziltige festivalvoegen barstte. Genoeg reden, dachten wij zo, om mensen het hemd van hun bezwete lijf te vragen over of en hoe ze precies van bil gaan op een festival: een potje krikken in de bloedhete tent, word je daar vreselijke opgewonden van, of is er eigenlijk helemaal niks aan?



We zwierden over het stadsstrand en we vroegen een paar hitsige festivalgangers naar hun mening.

Maud, 23

Hoi Maud! Heb je weleens seks gehad op een festival?

Ja, toen ik nog een relatie had. Ik denk dat dat wel een van mijn beste keren seks ooit was. Echt op het moment dat we klaar waren riep een vriend van ons, die in de tent ernaast sliep: “Wordt er nog een jonko gedraaid of niet?” Dus doken we de tent uit en draaiden een joint. Goeie seks hebben en dan weer terug naar de orde van de dag, eigenlijk.



Zou je het mensen aanraden?

Ik zou niet zomaar iemand regelen voor seks en dan naar zijn of mijn tentje gaan. Je weet ook niet of iemand heel goor is of gedoucht heeft. Ik zou het alleen doen met mijn partner.



En hoe is krikken op een festival anders dan in de slaapkamer?

Nou ja, ik vind het gewoon wel knus, in zo’n tentje. Ik had ook van die kleine kerstlampjes opgehangen. Dat vond ik gezellig. En het heeft ook wel wat dat je een beetje stiekem en stil moet doen, want ja, je buurman of vrouw slaapt niet ver van je vandaan.

Is seks op festivals overschat?

Nee, ik denk juist dat heel veel mensen over festivalseks zeggen dat het vreselijk smerig is en dat ze het juist om die reden niet doen. Dus ik denk dat het onderschat is, want het kan heel leuk zijn.



Espen, 22

Hoi Espen! Seks op een festival: ja of nee?

Ja.



Hoe verschilt dat van seks die je in je slaapkamer hebt?

Nou, seks op een festival is meestal in een tent en het leuke daaraan is dat je heel dicht op andere mensen staat. Het feit dat je nog steeds helemaal los gaat, terwijl er alleen maar een heel dun doekje tent tussen zit, voegt iets spannends toe. Het is een beetje zoals buitenseks, het neigt ook wel naar exhibitionisme.

Is het niet onhandig in een tentje?

Beetje wel, vooral omdat het heel warm wordt, maar dat weegt niet op tegen het feit dat het wel leuker en specialer is. Net als wanneer je op vakantie gaat, dan hebben mensen vaak ook ineens meer seks.



Sommige mensen vinden het vies.

Hmm, nou ik vind zweet bijvoorbeeld niet zo erg. Misschien is seks op een festival juist leuker omdat je jezelf er niet helemaal perfect op kan voorbereiden. Weet je, het is niet een ideale situatie en niet echt een ideale plek en je ziet er niet supermooi uit, maar dat maakt allemaal niet uit, want het is gewoon menselijk.

Josimar, 24

Hoi Josimar! Ben je op een festival bezig met versieren?

Nee, niet echt eigenlijk. Meestal focus ik me op een festival meer op de muziek en de artiesten.



Heb je weleens seks op festivals?

Nee.



Waarom niet?

Ik weet niet, seks op een festival lijkt me best wel veel gedoe. Wat zijn de plekken waar je dat gaat doen?



Op een meerdaags festival in je tent, bijvoorbeeld.

Nee, ook dat lijkt me een beetje lastig. Qua ruimte en hitte, bijvoorbeeld. Als ik vrijgezel zou zijn zou ik best flirten met dames op een festival, maar seks lijkt me wel een beetje te veel.

Esmeralda, 24, en Mahlia, 26

Dag dames! Hebben jullie weleens seks gehad op meerdaagse festivals?

Esmeralda: Ja, maar dat was met mijn toenmalige vriend.

Hoe was dat?

Nou, dat was in zo’n eenpersoons opklaptentje. Het was best koud en klein en daardoor kreeg ik ook nog kramp. Geen succes dus, haha.

Geen angst dat mensen het kunnen horen?

Je bent op een festival dus ik verwacht niet dat voorbijgangers daar enorm van staan te kijken. Ik vind het in ieder geval niet erg als ik anderen hoor op een festival.

Hou je daar rekening mee, dat je seks kán gaan hebben op een festival?

Esmeralda: Ik voel me echt een omaatje, maar nee ik ben daar echt absoluut niet mee bezig.

Mahlia: Nee, maar ik heb wel een keer met mijn vriend in de auto seks gehad, op de parkeerplaats van een festival. Dan heb je de ruimte, en is het schoon. Het was op een dagfestival en we zijn daarna gewoon weer het terrein opgegaan. Op een ecotoilet lijkt me absoluut geen optie.

Aldo, 22

Hoi Aldo! Heb jij je ooit weleens van je beste kant laten zien tussen de lakens op een festival?

Aldo: Ja, maar dat vind ik eigenlijk niet zo leuk.

Waarom niet?

Ik vind de tent meestal te warm en daardoor wordt er te veel gezweet. Het feit dat mensen om je heen je wellicht kunnen worden horen vind ik het vervelendst. Ik vind seks iets intiems, dat je met één iemand deelt. Noem me conservatief, maar ik deel dat niet graag met tientallen mensen om me heen.

Maar af en toe kan je de verleiding niet weerstaan?

Het gebeurt weleens op meerdaagse festivals. Op het einde van zo’n festival maakt het allemaal niet meer uit. Iedereen zit er doorheen, is smerig en heeft z’n moraal laten varen. Mensen denken niet meer na over hoe ze eruitzien. En dan gaat seks makkelijker, omdat je meestal nadenkt over hoe je ruikt, of eruitziet.

Wordt seks op festivals overschat?

Absoluut. Kijk, als je een relatie hebt, en graag een nummertje maakt terwijl je aan de drugs bent, dan kan het heel leuk zijn. Voor sommigen dus heel fijn, maar ik ben niet zo’n fan.

Stef, 23

Hoi Stef, ben jij bezig met versieren op een festival?

Ik kijk wel graag om me heen, maar ik ben niet zo goed in versieren op festivals. Ik vind het heel vervelend om over muziek heen te moeten schreeuwen om mijn punt duidelijk te maken. Dan ga ik heel korte zinnetjes gebruiken en dan komt er eigenlijk niets zinnigs uit. Uiteindelijk gaat het ook meer om het uitwisselen van blikken, denk ik.



Hebben je versierpogingen weleens geleid tot seks?

Ja. Wel netjes in een tentje.

Hoe was dat dan en hoe verschilt dat van ‘gewone seks’?

Ik denk dat je na drie dagen festival wel andere standaarden hebt qua verzorging. Ik heb weleens gedacht: ‘Oeh, dit is helemaal niet zo schoon eigenlijk, wat we hier aan het doen zijn.’ En je hebt geen condoom bij je, maar doet het dan toch. Het is bovendien heel erg zweterig. Maar tegelijkertijd raak je op een festival zo snel gewend aan het gebrek aan hygiëne dat je het niet meer zo erg vindt.



Ik had een grote groepstent met vrienden dus dan moet je zorgen dat je een beetje op tijd terug bent en dan kun je ook nog wel het een en ander verleggen om de situatie wat comfortabeler te maken.



Ten slotte: wel of geen fan van seks op festivals?

Fan. Ik denk dat de zorgeloze, intens gelukkige sfeer op een festival, en het feit dat iedereen er gelijkgestemd lijkt te zijn, ervoor zorgt dat je heel veel zin in seks hebt. Daardoor wordt het ook een stuk lekkerder.