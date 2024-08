We vroegen filmmensen hoe het ervoor staat met de Nederlandse film

Gisteren was iedereen die iets in de melk te brokkelen qua Nederlandse film in Utrecht, aangezien daar, op het Nederlands Film Festival, de belangrijkste filmprijzen werden uitgereikt. Brimstone, de western van Martin van Koolhoven, won het Gouden Kalf voor beste film, en daar bovenop nog vijf andere kalveren. Peter Paul Muller kreeg de prijs voor beste acteur, Nora El Koussour voor de beste actrice.

Onze verslaggever Abel stond bij de rode loper en stelde Nora El koussour en andere mensen die daar trots overheen paradeerden enkele vragen over de status van film in Nederland. Zoals waarom er toch zo weinig naakt te zien is in nieuwe Nederlandse films, of er wel genoeg goede Nederlandse acteurs zijn, en of het onderscheid tussen ‘beste acteur’ en ‘beste actrice’ in 2017 zo langzamerhand niet eens achterhaald is.

Bekijk de video hierboven.