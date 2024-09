We vroegen Fouk naar hun lievelingsplaten en wat ze zouden zingen op een karaokeavondje

Daniel Leseman en Hans Peeman vormen samen het dj/producer-duo Fouk. De twee muzikale vrienden kennen elkaar al sinds de middelbare school, maar hangen nog steeds graag met elkaar in de studio. Soms gaat dat gepaard met whisky en Duitse liedjes, vaker gaan ze helemaal op in het maken van sample-based housebeats. Zo brachten ze tracks uit op het Zweedse Local Talk Records, het label Heistrecordings van Detroit Swindle en Razor-N-Tape uit New York. Zaterdag hebben ze een avondje van hun eigen label Outplay in samenwerking met Midnight City. Wij waren benieuwd welke platen ze graag draaien. De antwoorden komen van Daniel, die hier ook namens Hans spreekt. THUMP: Jullie hebben een EP uitgebracht met de titel Whisky Ginger. Welke plaat zetten jullie graag op tijdens het drinken van een goed glas whisky?

Fouk: Trumpet Flower van Daniel Janin. Dat is een plaat die we ontdekten toen we aan het zoeken waren naar nieuwe samples voor onze EP Kill Frenzy. Daar drinken we graag een goed glas whisky bij. Of rum, daar houden we ook wel van. Whisky Ginger drinken we meestal tijdens een gig, het staat ook op onze rider. Dat is Jack Daniels met ginger ale. Geen hele dure whisky, maar wel lekker zoet. Helemaal prima.

Welke filmsoundtrack vinden jullie fantastisch?

Dat zijn er eigenlijk twee. De eerste is de soundtrack van de sciencefictionfilm Sunshine en de ander is de soundtrack van Interstellar. Lekkere bombastische eenvoud en vooral ook het gebruik van het orgel is heel tof. Toffe film ook, ik heb hem al drie keer gezien, waarvan twee keer in de bioscoop.

Welke track zouden jullie graag remixen?

Er zijn al leuke namen voorbijgekomen. We hebben een remix gemaakt voor Mayer Hawthorne en Groove Armada. Maar we leggen de lat nog wat hoger: Canned Heat van Jamiroquai. Die man heeft zoveel toffe muziek gemaakt. We maken het iets minder slick, want we houden ervan als muziek organisch is en niet te perfect.

Van welk nummer slaan jullie stijl achterover?

Van een goed gezelschap uit New York: Snarky Puppy. Ze bestaan uit twaalf man en spelen jazz en funk. Er zit een gast in, Cory Henry, hij is echt een ontzettend goede keyboardspeler. Als je zijn solowerk hoort, sla je stijl achterover, het is alsof hij van Mars komt. Dat hoor je vooral op het nummer Lingus. Je moet het filmpje zien dat ze het live spelen. Dat bekijk ik regelmatig omdat het zo tof is. Het is eigenlijk niet van deze wereld.

Jullie kennen elkaar sinds de middelbare school. Welk liedje staat symbool voor jullie vriendschap?

We luisterden vaak foute trance op de zolderkamer toen we vijftien waren. Het nummer Offshore van Chicane, en dan de Disco Citizens-remix, dat is echt van onze begintijd. Ik heb trouwens nog veel tranceplaten liggen.

Wat luisteren jullie het liefst op een hotelkamer om in de stemming te komen voor een optreden?

Oh Sheit, It’s X! van Thundercat. Er zitten hele funky baslijntjes in. Overigens luisteren we niet veel muziek op hotelkamers, meestal gaan we gewoon lekker een filmpje kijken. Denk aan sciencefictionfilms, of Stranger Things.

Welk liedje zouden jullie zingen tijdens een karaokeavond?

We zijn allebei totaal niet van de karaoke, maar als we het zouden doen, gaan we voor een Duits liedje. We houden ervan om lekker vies Duits met elkaar te praten na een lange dag in de studio, dus dan wordt het Du van Peter Maffay. “Duuuu!”

Noem een liedje dat jullie heel graag op jullie eigen label hadden uitgebracht?

De EP Brothers van Harvey Sutherland, die op Voyage Recordings is uitgebracht. Daarvan kan Oscillate ook wel gezien worden als de beste track van 2014. Die hadden we graag op Outplay willen uitbrengen.

Stel, jullie worden geboekt voor een kinderdisco, wat zouden jullie dan draaien?

Funky Worm van Ohio Players. Het klinkt een beetje kinderlijk, maar ik weet niet zeker of het echt geschikt is voor een kinderdisco.

Hans, jij hebt grafisch design gestudeerd. Welke plaat heeft de tofste albumhoes?

Het artwork van de plaat van Lnrdcroy, Much Less Normal op Firecracker Recordings is echt te gek. Het is een ruimtetekening van een andere planeet.

Artwork door: House Of Traps

Daniel, jij studeerde sounddesign. Welke track heeft het sickste sounddesign?

Mijn sounddesign is vooral gericht op film, denk aan sound effects. Als ik kijk naar sounddesign van muziek, dan kijk ik naar hoe instrumenten klinken. Ik denk meteen aan Floating Points, en dan vind ik vooral de tracks van een paar jaar terug heel goed, zoals Myrtle Avenue.