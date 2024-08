We vroegen frisgewassen vrouwen op Lowlands naar vieze festivalverhalen

Wie proper terugkomt van een weekendje Lowlands, moet eigenlijk op een lijst ‘die willen we hier niet meer terug’. Je op een festival bekommeren over schone handen, een schone wc-bril of een fris opgemaakt bordje quionoasalade kan natuurlijk, maar het is niet waar een paar dagen met 50.000 anderen uit je reet gaan voor bedoeld is.

Op Lowlands vroegen we vrouwen die we tegenkwamen bij de douches en de wc’s of ze soms zoiets smerigs hadden meegemaakt dat het tijd was voor een potje schoonboenen. Gelukkig viel het mee en hadden we te maken met een stelletje smeerpoetsen – allemaal hadden ze wel een keertje meegemaakt dat de sanitaire ondergrens werd bereikt, door hen zelf of door hun vrienden.

Julia, 20





Ik was laatst op een festival en moest vet hard poepen. Maar er bleek opeens geen wc-papier, dus toen heb ik het maar afgeveegd met zo’n heel klein kaartje wat je krijgt bij de kluisjes. Dat was echt mijn redding, want ik had die dag ook nog een body aan. Hier op Lowlands heb ik wel een vies verhaal van mijn vriendin: zij bewaarde haar stash in haar onderbroek, maar ze was ook ongesteld. Toen ze gister naar de wc ging had ze het eerst nog vast in haar handen, maar toch is ze het kwijtgeraakt. Toen ze daar achter kwam is ze teruggegaan naar die wc, en is ze met haar handen gaan roeren in het maandverbandprullenbakje, om te kijken of het misschien ergens aan was blijven plakken. Helaas voor haar heeft ze het niet teruggevonden.

Amber, 18

Een jaar geleden was ik op Parkpop en moest ik ontzettend nodig plassen. Ik stond in de rij bij een dixie en ik was bijna aan de beurt. Het waaide heel hard en er stonden wat mensen tegen het hokje aangeleund, en toen viel het ding dus om, met het meisje erin dat voor mij in de rij stond. Ik heb nog nooit zoiets ergs zien gebeuren en ik besloot ter plekke dat ik nooit meer in een dixie zou gaan.

Het was heel zielig. Ik zag het meisje er ook uit komen, maar toen ben ik meteen weggelopen, want ik werd zo misselijk ervan. Alles was uit die grote put gekomen – haar hoofd was nog wel enigszins schoon, dat had ze denk ik beschermd met haar handen. Maar vanaf haar middels zat ze helemaal onder. Ik ben heel blij dat er op Lowlands zulke wc’s zijn – ze zijn niet allemaal heel schoon, maar na dit verhaal vind ik alles beter dan een dixie. Die dag op Parkpop heb ik het opgehouden tot ik gewoon thuis was.

*Eva, 25

Wat ik meemaakte is niet per se vies, maar vooral een naar verhaal. Drie jaar geleden was ik op Lowlands, en op donderdagavond ging ik wildplassen in de bosjes bij de 24-uurstent. Opeens kwam er een jongen op mij afgerend, en die heeft mij betast en omgeduwd, en toen rende hij weer weg.

Eerst dacht ik dat het een grap was, maar later las ik dat die man is opgepakt, en dat hij veel meisjes heeft aangerand op Lowlands op dat moment. Hij had een fetisj voor wildplassende meisjes.

Ik heb geen aangifte gedaan en ben weer verder gaan feesten. Als vrouw heb je het niet echt door dat het een aanranding is, ik dacht: het is een dronken malloot. Maar dat slaat natuurlijk nergens op – niemand zou je zomaar mogen aanraken. Ik ben sindsdien niet voorzichtiger met wildplassen.

*Ra en Ta, 16 en 17

Ra: Een festival is altijd goor, slapen in een tent is al vies.

Ta: Helemaal op Dour, waar we een paar weken geleden waren.

Ra: Ja, seks op Dour is wel het goorste wat we hebben gedaan op een festival. Helemaal op dag vier, zoals ik deed. Ik ben daarna wel samen met hem gaan douchen, dus toen waren we weer schoon. Maar ik heb wel liever seks in een mooi fris bed met witte dekens.

Ta: Dan op een matje met een slaapzak eroverheen.

Ra: Ik heb gister ook een pak kauwgom van de grond gepakt waar er nog een paar in zaten. Een festival is goor, dus er bestaat geen goor – snap je?

Ta: We zijn gezonde jonge vrouwen, we kunnen wel tegen een beetje gorigheid.

Ayla, 29

Gister ging mijn vriendin terug naar onze tent, en onderweg kwam ze een jongen tegen die helemaal onder het bloed zat. Hij was helemaal naar de klote en hij was helemaal alleen, niemand ging naar hem toe. Mijn vriendin wilde weten of het wel goed ging, dus liep ze naar hem toe en zei: “Je zit helemaal onder het bloed, gaat het wel?” Het zat overal, om zijn mond, op zijn wangen en in zijn nek. Hij antwoordde heel nuchter: “Ja hoor, ik heb gewoon mijn tong kapot gebeten.” Hij wilde niet naar de EHBO of een glaasje water, dus toen is ze maar doorgelopen. Ze was er wel erg van geschrokken.

Ana Rita, 32

Ik vind het echt belachelijk dat er een hele hoop urinoirs staan voor mannen, veel meer dan wc’s waar ook vrouwen op kunnen. Daarom ben ik gister maar gewoon in een hoekje gaan pissen op het terrein: wat zij mogen, mogen wij ook toch? Maar verder zijn de festivals hier in vergelijking met Portugal, waar ik vandaan kom, best netjes. Door het slechte weer is hier wel veel meer modder, maar daar heb je weer te maken met extreme hitte. Toen ik daar nog woonde ging ik naar een festival waar het 40 graden was, én ik was ongesteld – dat was best wel verschrikkelijk. Ook nu ben ik weer ongesteld, maar goed, je moet ook gewoon plezier maken en omarmen dat het ranzig wordt. Thuiskomen onder de viezigheid is oké.

Pia, 22

Je komt me tegen bij de douches omdat mijn vrienden zeiden dat ik stonk. Heel veel gore dingen heb ik nog niet meegemaakt op festivals. Maar de wc is best ver lopen vanaf onze tent, dus we hebben daar een fles liggen die we hebben afgeknipt – daar plassen we allemaal in. We legen de fles in de bosjes verderop, en iedereen weet wel dat dat de fles is waar je niet uit moet drinken. Het is nog niet misgegaan gelukkig.

Maroussia, 20

Vanochtend waren we er helemaal klaar voor en pakten we onze korte route richting het terrein, over een paadje dat afsnijdt door de bosjes. Ook daar staan allemaal tenten hutjemutje op elkaar, en naast eentje lag vandaag een enorme vlaai stront, van een mens. Zo smerig, er lag ook geen wc-papier of iets overheen. Waarschijnlijk was het iemand die door acute diarree de toiletten niet meer zou halen. Zelf heb ik nooit diarree gehad op een festival – ik kan juist moeilijk naar de wc, dat is mijn probleem.

Aaltsje, 22





Vier jaar geleden was ik op Sziget en dat was een van de betere weken uit mijn leven. Wel zijn er alleen maar dixies, en die worden niet geleegd of zo, alleen af en toe schoongespoten met een hogedrukspuit. Eén keer trok ik de deur van eentje open, en werkelijk alles zat onder de schijt: de muren, het plafond, schijt op de vloer, overal. Ik deed de deur snel dicht, maar dacht: is dit nou echt? Toen deed ik ‘m weer open om te checken, en besloot ik dat dit me te ver ging. Als je een beetje goed zoekt, vind je op een gegeven moment wel eentje met wat minder poep. Maar zeven dagen lang dixies gebruiken met meer dan 400.000 mensen, dat levert niet echt veel schoonheid op. Dat hoort ook bij festivallen, je weet dat niet schoon thuiskomt.

* Sommige namen zijn uit privacy-overwegingen gefingeerd