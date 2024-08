We vroegen het de traders zelf: zitten we in een cryptobubbel?

Dit artikel verscheen eerder op VICE Money US . De headerfoto is bewerkt. Originele beelden via Flickr-gebruikers Allan Holmes en (Mick Baker)rooster.

Cryptovaluta bestaan al een jaar of tien, maar ze werden pas mainstream toen Bitcoin eind 2017 de 20.000 dollar aantikte. Net op het moment dat mensen dachten dat ze hun kans op dikke winst hadden gemist, kwam de cryptomarkt in een grote dip terecht. Dat gebeurde halverwege januari, en het kwam deels door berichten over strengere regulering in China en Zuid-Korea. De koers van de Bitcoin zakte met ongeveer vijftig procent onder de 10.000 dollar, en andere cryptovaluta zagen soortgelijke prijsdalingen.

De markt herstelde zich daarna nog een beetje, maar de afgelopen paar maanden hebben in ieder geval nog eens laten zien hoe volatiel de waarde van cryptovaluta is. VICE News sprak met mensen die in crypto hebben geïnvesteerd om te kijken hoe ze met deze achtbaan omgaan en of ze denken dat crypto een bubbel is.

