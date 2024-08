We vroegen horecapersoneel naar de vreemdste verzoeken die ze ooit kregen

Mensen die in de horeca werken krijgen constant dezelfde vragen en grapjes naar hun hoofd. Inmiddels is ieder denkbaar gesprek al tien keer gevoerd. Instinctief weten ze precies wat het volgende is dat ze gaan horen. Astro TV is niks vergeleken met het zesde zintuig van horecapersoneel.

Toch is er heel af en toe een gast die alles volledig wakker schudt. Iemand met een vraag die beantwoord wordt met een bek vol tanden. “Verstond ik het goed? Uw hond is jarig en wil een liedje horen?”

We zochten de gekste verzoekjes die horecapersoneel ooit kreeg.

Raymond (29), Sichuan

MUNCHIES: Wat is het gekste verzoek dat je ooit hebt gekregen?

Raymond: Oh ik krijg iedere dag aparte verzoeken. De gekste ga ik je niet vertellen, want die kwam van een BN’er. Dat vind ik privacyschending. Deze mag je wel weten: We hebben naast een aquarium ook een lege bak. Daar hebben eerder kreeften in gezeten. Mensen konden een kreeft uitkiezen om op te eten. Er was hier eens een meisje dat het zielig vond dat de kreeften opgesloten zaten. Ze vroeg of ze een kreeft mocht kopen, niet om op te eten, maar voor de heb.

En dat mocht van jou?

Eigenlijk niet, maar ze had haar vriendje overtuigd om 100 euro te betalen voor die dieren. Voor die prijs mag je van mij best een kreeft meenemen hoor.

Hoe hebben ze hem mee naar huis genomen?

In een grote plastic zak met een laagje water. Scharen zaten nog vast met elastiekjes. We vroegen wat ze ermee gingen doen, ze zouden hem vrijlaten in de gracht. Volgens mij was die kreeft beter af bij ons. Maar ja, de klant is koning.

Piet (30), BAK

MUNCHIES: Hi Piet, heb je ooit een apart verzoekje gehad van een klant?

Piet: Jazeker, het is zelfs ‘live’, want de reservering staat voor vrijdag. De dame in kwestie is zwanger en laat deze week een echo maken. De uitslag wordt ongelezen in een envelop naar ons gestuurd. Ze heeft aan ons gevraagd een ‘gendertaart’ te maken met ofwel een blauwe of roze binnenkant, afhankelijk van het geslacht.

Doen jullie er aan mee?

Nee eigenlijk niet, ik moest haar helaas vertellen dat we er niet aan mee kunnen doen. We zijn tenslotte een restaurant, geen banketbakker. Het maken van een zelfontworpen taart gaat net iets te ver.

Waar ligt de grens?

We doen veel voor onze gasten Als iemand bijvoorbeeld een allergie heeft en het op tijd aangeeft houden we daar altijd rekening mee. Maar we hebben nou eenmaal een menu, daar wijken we liever niet teveel van af. Als iemand vraagt naar friet met appelmoes en frikandellen doen we dat simpelweg niet.

Rachel (36), Rosie’s



MUNCHIES: Hi Rachel, wat is het gekste verzoek dat jij hebt gehad?

Rachel: Toen ik nog in Ron Blaauws restaurant werkte, kwam een vrouw met een bijzonder verzoek. Ze wilde een vijf- of zesgangendiner waarbij alles wit moest zijn.

Waarom per se wit?

Dat weet niemand. Er werd natuurlijk hevig over gespeculeerd, mensen dachten dat het een nieuw dieet was, of dat ze misschien bij een soort sekte zat. Ik denk eigenlijk dat ze haar tanden kortgeleden had gebleekt en voorlopig alleen wit eten mocht hebben.

Hebben jullie haar bediend?

Ja natuurlijk. Ze had het ook ruim van tevoren aangegeven, dus we konden er rekening mee houden. Ze kreeg onder andere bloemkool, rettich, knolselderij en meiknol.

Vind je zulke verzoekjes gepast?

Tja, het was in een duur restaurant, er staan tien koks in de keuken, dus dan mag je wel verwachtten dat ze iets weten te bedenken. In dat geval snap ik wel dat ze geholpen werd. Maar er zijn natuurlijk ook restaurants waar ze met een speciaal menu werken, waar geprobeerd wordt mensen een heel specifieke ervaring mee te geven. Een verzoek als alles moet wit zijn kan dan echt niet.

Clio (24), Coco’s Outback

MUNCHIES: Krijg je ooit gekke verzoekjes van klanten?

Clio: Toen ik nog in Ierland werkte kwam er iedere dag een oude man in de pub. Hij bestelde altijd hetzelfde: een latte in een bierpul en een scone in drie stukken gesneden. Die scone moest gebakken worden tot-ie zwart was.

Die dompelde hij in de latte?

Nee, hij at het als zwartgeblakerde snack bij z’n latte.

Hadden jullie een bijnaam voor hem?

Nee, dat was ook eigenlijk niet nodig. Met ‘hij’ wist iedereen eigenlijk al genoeg.

Wat voor een type was het?

Een heel normaal type eigenlijk. Hij kwam altijd binnen en vroeg “the usual” en maakte verder nooit problemen. De laatste keer dat ik hem zag was hij woedend op een nieuw meisje. Hij begon te tieren en eiste dat het meisje ontslagen werd, anders zou hij niet meer terugkomen.

Werd ze ontslagen?

Nee, dat was ook de laatste keer dat ik hem zag. Kort daarna nam ik mijn ontslag, ik weet niet of hij inmiddels weer terug komt.

Fahdi (34), Burger Fabriek



Wat is de gekste vraag die je gekregen hebt?

We hadden hier een stel aangeschoten toeristen. Eén van de jongens was zo onder de indruk van onze houtskoolgrill dat hij z’n eigen burger wilde bakken.

Dat mag toch eigenlijk niet?

Nee, absoluut niet. Als de inspectie dan komt zijn we de sjaak. Maar daar bleef het niet bij, hij wilde het complete plaatje en vroeg of hij de bedrijfskleding aan mocht. We hebben altijd wel wat extra kleding achter liggen, dus voor deze ene keer lieten we het toe. Z’n vrienden vonden het prachtig en maakte constant foto’s. Hij stond erop dat we met hem op de foto gingen, dus werd al het personeel opgetrommeld om met hem op de foto te gaan.

Wat vind je van zulke verzoekjes?

Er gebeuren hier zoveel gekke dingen, denk aan vechtpartijen en mensen die kotsen. Dus is het leuk om een positieve vraag te krijgen. Normaal gesproken ga ik er niet op in, omdat ik er simpelweg de tijd niet voor heb. Maar deze groep was gezellig en het was niet zo druk. Hij gaf nadien ook een flinke fooi.

Seila (25), Tango



MUNCHIES: Hoi, wat is het vreemdste verzoekje dat jullie ooit hebben gekregen?

Seila: Ik weet niet of jij het raar vindt, maar ik vond het best vreemd toen ik het de eerste keer hoorde. Ik heb nu al meerdere keren meegemaakt dat mensen om cola met sinaasappelsap vroegen.

Sinaasappelsap? Bedoel je Fanta?

Nee, echt sinaasappelsap. Geen frisdrank, maar het sap van een sinaasappel. Soms willen ze dat ik het voor ze mix, soms bestellen ze twee losse drankjes en mixen ze het zelf.



Hoe reageer je dan als je zo’n verzoek krijgt?

De eerste keer dat ik het verzoek kreeg dacht ik dat ik het verkeerd hoorde. Ik moest twee keer navragen of ik het wel goed verstaan had. Tegenwoordig weet ik dat het een dingetje is in sommige landen, dus kijk ik er niet heel erg meer van op



Heb je het zelf wel eens geproefd?

Nee geen denken aan. Het ziet er zo vies uit wanneer je die twee mixt. Het drankje krijgt een vies geel-bruin kleurtje met stukjes vruchtvlees die erin drijven.

Job (35), Verso aan ’t Strand



MUNCHIES: Krijg je vaak gekke verzoekjes?

Job: Ja, voor mij is het inmiddels niet meer zo heel vreemd. Ik krijg regelmatig de vraag of ik iets voor een hond kan klaarmaken. Zo kreeg ik laatst het verzoek voor een koude frikandel.

Wat dacht je?

Op dat moment niet veel eigenlijk. Ik werk in een strandtent, op een drukke zomerdag werken we zo vierhonderd bonnen weg. Dan denk ik er niet al teveel bij na.

Probeer je er dan nog wat moois van te maken?

Ik heb de koude frikandel gewoon in stukjes gesneden en op een bord gelegd. Het was toen mega druk in de keuken, dan ga ik mij niet uitsloven voor een hond. Achteraf gezien was het misschien wel leuk geweest om iets chics voor de hond te maken. Misschien doe ik dat de volgende keer.