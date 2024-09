We vroegen horecapersoneel naar de meest ongemakkelijke ruzies die ze hebben aanschouwd

Gedumpt worden is nooit leuk. Helemaal niet wanneer je omringd bent door andere mensen in een restaurant of een café. Toch lijken nog steeds veel mensen ervan uit te gaan dat een horecaplek de ideale omgeving is om een geliefde de bons te geven. Daar zit een bepaalde logica achter: je bent op een openbare plek waar een bepaalde etiquette geldt, en het dus hoogst onwaarschijnlijk is – tenminste, zo denk je – dat je voormalige wederhelft het op een schreeuwen gaat zetten, of een glas tegen de muur mikt, vlak boven jouw hoofd.

Ruzies ontstaan niet alleen wanneer iemand gedumpt wordt. Integendeel, horecaplekken lijken soms juist broedplaatsen voor ruzies zijn. Koppels waarbij iets niet botert, gaan namelijk nogal eens graag ‘effe lekker uit eten’ in de hoop daarmee de plooien van hun relatie weer glad te strijken. Dat is een illusie die vaak resulteert in pijnlijke stiltes, venijnige opmerkingen, of een glas water in iemands gezicht. En niet te vergeten: een hoop mensen die door de grond zakken van (plaatsvervangende) schaamte.